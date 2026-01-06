Gobierno afirma que “no ha habido cambios en los flujos migratorios” tras operación de Estados Unidos en Venezuela

Tras participar en la quinta sesión del Comité de Coordinación Nacional de Fronteras, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió a la situación migratoria en Chile, asegurado que no ha habido mayores alteraciones desde la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

Fue el pasado sábado cuando las fuerzas militares estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y su esposa en Venezuela, desde entonces se ha generado un clima de incertidumbre a nivel regional, luego que el Presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara un control transitorio en ese país.

En ese escenario, el ministro Elizalde fue consultado respecto a si existe un plan de contingencia para afrontar eventuales movimientos migratorios en el norte de Chile.

Al respecto, el ministro aseguró que “no ha habido cambios en los flujos migratorios”. Eso sí, recalcó que “eso no obsta que nosotros tenemos una serie de diseños o planes de contingencia ante distintas hipótesis”.

“No ha habido cambios en los flujos migratorios hasta el momento. Esto básicamente porque la situación en Venezuela sigue siendo líquida, por decirlo de alguna manera, no se sabe muy bien lo que va a pasar. No olvidemos que parte importante de quienes migraron de Venezuela a Chile lo hicieron por razones económicas, y eso no ha cambiado hasta el momento”, sostuvo.

Elizalde aseguró que existen planes de contingencia “para enfrentar distintas hipótesis y distintas situaciones, y esto se ha estado coordinando con las Fuerzas Armadas, a través del Ministerio de Defensa y el Estado Mayor Conjunto, y por otro lado con la Fuerza de Orden y Seguridad, a través del Ministerio de Seguridad”.

Así lo confirmó el ministro de Defensa Nacional (s), Ricardo Montero, afirmando que “los días lunes tenemos siempre una reunión de coordinación, y en la reunión del día de ayer, junto con Seguridad y el Estado Mayor Conjunto, los números lo que muestran es que respecto a las semanas anteriores, tenemos un flujo relativamente menor de ingresos y egresos ”.

“Si uno compara la misma fecha en el año pasado, también esos flujos son menores. Lo que es importante resaltar es que nosotros hacemos un monitoreo permanente y tenemos planes de contingencia", sostuvo.

En ese escenario, Montero aseguró que “si hay cualquier anomalía en ingresos o egresos, existe una coordinación desde el Estado Mayor Conjunto para toda la Macrozona Norte, y además con el Ministerio de Interior y el Ministerio de Seguridad”, aseveró.