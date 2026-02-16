Gobierno confirma cónclave oficialista para primera semana de marzo y reactivación del comité político ampliado

El gobierno sigue bregando por la unidad del progresismo, pese a las grietas abiertas en las colectividades que sostienen la administración del Presidente Gabriel Boric y que ponen el riesgo el anhelo del Mandatario de dejar una gran coalición de de centro izquierda, desde la DC al PC.

Como parte de ese esfuerzo es que en la habitual vocería de los lunes, la ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, confirmó la realización de un nuevo cónclave oficialista para la primera semana de marzo.

La portavoz del Ejecutivo, además, anunció la intención de reactivar el comité político ampliado, para el próximo lunes 23 de febrero, o a más tardar para el lunes 2 de marzo.

“Es probable que tengamos comité político ampliado si no el próximo lunes, el subsiguiente, y de todas maneras, el cónclave se está trabajando para la primera semana de marzo. El cónclave oficialista donde esperamos que asistan no solamente los presidentes y presidentas de partidos, sino que también jefaturas de bancada y más. Esperamos que sea un cónclave importante, con alta presencia”, dijo.

La idea de retomar la cita del gobierno con los timoneles oficialistas y los jefes de bancada había sido adelantada por la propia Vallejo el pasado 2 de febrero. El objetivo de un nuevo encuentro -que suele ocurrir en el Palacio Cerro Castillo, Viña del Mar- es retomar el diálogo, que se ha visto disminuido todavía más sin las reuniones del comité político ampliado.

Dicha instancia no se reúne con los presidentes de partidos desde el 12 de enero -aunque no suele realizarse en febrero-, luego de las tensiones entre el PS y sus aliados del Socialismo Democrático con el Frente Amplio y el PC, tras las críticas por la aprobación de la Ley Naín-Retamal.

En su alocución de este lunes, la secretaria de Estado apuntó que “siempre hay gente que a lo mejor no puede asistir por distintas razones, pero vamos a realizarlo de todas maneras durante la primera semana de marzo”.

Aunque las expectativas de unidad del actual Ejecutivo van más allá del término del mandato de Boric, el próximo 11 de marzo cuando entregue el poder a José Antonio Kast, la realización del cónclave también será la oportunidad de aunar fuerzas para el tramo legislativo final, cuando el Parlamento retome sus funciones tras el receso veraniego. Entre las iniciativas pendientes está sala cuna universal, FES y reforma del sistema político.

“Esto es clave no solamente para poder tener un buen trabajo coordinado con el mundo legislativo y político oficialista de cara a lo que va a ser la última semana legislativa de nuestro mandato, sino que también para dar proyección a lo que vaya a suceder después. El mundo progresista esperamos nosotros siga coordinado, al menos idealmente unido, porque cuando hay unidad en el mundo progresista logramos cosas importantes, como la reforma de pensiones”, remarcó la vocera.

Y luego agregó: “Mañana no seremos gobierno, pero vamos a trabajar decididamente porque esa unidad y esa articulación se mantenga. Y ahí radica evidentemente la importancia de tener no sólo voluntad, sino que convicción detrás de la unidad. Y esperamos que todos lo tengan. No solamente las autoridades de gobierno, sino que todos los líderes o los que ejercen algún tipo de liderazgo o vocería del mundo progresista tengan también esa convicción, porque esa unidad se construye y se debe cuidar día a día. Por lo tanto, es clave que todos entiendan esa responsabilidad”.