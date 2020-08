Gobierno y Chile Vamos oficializan presentación de indicación que reduce el número de parlamentarios y fija piso mínimo de votos para ser electo

El ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, junto a los diputados de Chile Vamos, miembros de la Comisión de Constitución de la Cámara, oficializaron esta jornada la presentación de una indicación ante dicha instancia para la reducción del número de parlamentarios y el establecimiento de un piso mínimo de votos para ser electo.

Así, tras una serie de diálogos entre el Ejecutivo y el oficialismo, se llegó a un consenso -tal como había informado La Tercera hace un par de semanas- para establecer la reducción de 155 diputados que son actualmente a 134. Mientras que el Senado mantendrá el número de 50 integrantes. Y al mismo tiempo, se acordó fijar un piso mínimo de votos para ser electo del 3%.

“Esto permite por un lado seguir manteniendo un sistema de proporcionalidad, con representatividad y respetando la diversidad que existe en el Congreso. Esto también permite mantener el mismo número de distritos que hoy existen, que son 28 y permite también que el mínimo de diputados que se elige en los distritos más pequeños es tres, entonces no se vuelve a la lógica del binominal. Y la reducción del número de parlamentarios no se hace de forma antojadiza, con la calculadora, se hace de forma seria. Vale decir, el Servel, de acuerdo a la información del último Censo, disminuye en aquellas zonas donde la población no dice relación con el número de diputados”, indicó el ministro Monckeberg tras sostener una reunión con los parlamentarios de Chile Vamos en La Moneda.

“Creemos que es una formula seria, objetiva, que resguarda la representatividad, la proporcionalidad y diversidad del Congreso. Permite que el Senado se instale en forma a partir del próximo año. Pero también permite que en la Cámara se produzca una reducción importante del número de parlamentarios, pero también que esos parlamentarios que llegarán tengan ese piso de votación que les da mayor fuerza y representatividad”, agregó el jefe de la Segpres.

El proyecto que establece la reducción del número de parlamentarios ya fue aprobado en general por la Cámara de Diputados y ahora tiene que ser vista en particular por la Comisión de Constitución. Al tratarse de una indicación a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, para su aprobación requiere de 3/5 de los votos.

“Esta indicación será presentada el día de hoy, lo que permitirá que la Comisión de Constitución pueda ya empezar no solo a discutir, sino que a decidir y votar a partir de la próxima semana”, afirmó Monckeberg.

Reacciones

Los diputados oficialistas, por su parte, valoraron el acuerdo alcanzado con el Ejecutivo en esta materia.

El parlamentario Evópoli, Luciano Cruz-Coke indicó que esperaba que “ojalá podamos discutirla con premura, rápidamente, sacarla adelante, votarla y así cumplir con el mandato ciudadano de ir perfeccionando la democracia”.

Su par de RN, Paulina Núñez, dijo, en tanto, que “el aumento de parlamentarios no significó un mejor debate legislativo o una mayor representación de nuestras regiones. Nos dijeron que tendría un costo cero y ya sabemos los recursos que se han invertido en esto. El Congreso puede funcionar perfectamente con menos parlamentarios”.

“Se acabó eso de que lleguen parlamentarios del 1% cuando sabemos la falta de confianza y desprestigio de la ciudadanía al Congreso”, agregó.

Finalmente, el UDI Juan Antonio Coloma, declaró que “valoramos profundamente que el gobierno haya ingresado hoy la indicación que busca reducir el número parlamentarios. Este fue un proyecto que presentamos los miembros de la comisión de Constitución el 2016 y desde ese momento estábamos esperando poder avanzar en éste”.

Y concluyó con que “la reducción de parlamentarios fue aprobada en general por la Cámara de Diputados el mismo día de la reducción de las dietas. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Constitución (Matías Walker, DC), prácticamente se ha negado a ponerlo en tabla y llevamos 10 meses de espera. por eso esperamos poder avanzar de forma rápida, ágil y segura en la reducción de los parlamentarios”.