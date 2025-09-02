SUSCRÍBETE
“Gracias por reconocer el trabajo”: Jara destaca defensa de Matthei a reforma de pensiones y lanza dardo a republicanos

La candidata presidencial de Chile Vamos calificó la ley previsional como "una gran reforma" y atribuyó su avance a un "trabajo en equipo".

Shelmmy CarvajalPor 
Shelmmy Carvajal
DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, destacó la defensa de su contrincante de Chile Vamos, Evelyn Matthei, a la reforma de pensiones tras la propuesta de José Antonio Kast para modificar la ley previsional y poner fin al préstamo de las personas al Estado.

La militante de la UDI en reiteradas ocasiones ha manifestado su rechazo a la propuesta de Kast, mensaje que replicó este martes en conversación con Mucho Gusto.

En el matinal de Mega Matthei calificó la legislación como una “gran reforma” y aunque reconoció que Jara tuvo un rol en la tramitación, precisó que fue un “trabajo en equipo” que tuvo una participación importante de parlamentarios de Chile Vamos.

“Yo le estoy dando un punto a toda la gente que participó, y que logró construir algo”, argumentó Matthei.

Tras las declaraciones de la gremialista, la abanderada oficialista agradeció a la exalcaldesa “por reconocer el trabajo” que realizó en el Ministerio del Trabajo.

En esa línea, señaló: “En política se ha hecho difícil reconocer el trabajo del otro, y deberíamos hacerlo más, porque la gente está chata de las peleas”.

“Nos costó más de 10 años construir acuerdos para subir las pensiones y dar tranquilidad a quienes trabajaron toda su vida. Lo importante hoy es que las personas mayores tengan la certeza de que en enero sus pensiones subirán”, añadió.

Ante el mensaje de Jara, Matthei no tardó en responder que la legislación proviene de la administración de Sebastián Piñera y recalcó la idea de que el aumento de pensión para los jubilados “es mérito de muchos”.

“Algunos se pelean por aplausos chicos. Yo prefiero dar certezas grandes: pensiones más altas y más empleos, no menos. Porque Chile no olvida que como ministra del Trabajo destruiste miles”, publicó Matthei en su cuenta de X.

El intercambio entre Matthei y Jara por capitalizar la reforma de pensiones ante idea de Kast por modificarla

