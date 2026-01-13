SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Inédito acuerdo contra el espionaje político: desde republicanos al PC aprueban duras sanciones en ley de inteligencia

    En la discusión del proyecto de ley, el diputado Jorge Brito logró el apoyo de prácticamente todos los miembros de la comisión para que firmaran la indicación. Esto, responde a una preocupación transversal que existe en la clase política por las medidas intrusivas que afectan a la vida privada.

    Por 
    Nicolás Quiñones
     
    José Miguel Wilson
    Claudio Cavalieri

    Casi al final de la prolongada sesión de la comisión mixta que se conformó para destrabar la reforma al Sistema de Inteligencia, el diputado Jorge Brito (FA) ingresó una indicación para prohibir y sancionar el espionaje político.

    Con el objetivo de que la norma quedara plasmada en el proyecto el diputado frenteamplista comenzó a recabar el acuerdo del resto de los integrantes de la instancia, que preside el senador Javier Macaya (UDI).

    La jugada de Brito consiguió el respaldo de prácticamente todos los integrantes de la comisión mixta, incluido Macaya (UDI). Ello se materializó luego en un respaldo unánime y sorpresivo desde el PC al Partido Republicano.

    Aunque los ruidos de espionaje político siempre han sido una materia sensible y que ha alimentado desconfianzas entre distintos grupos de la sociedad, en el último tiempo ha crecido la preocupación en el mundo político de que estas prácticas, casi erradicadas desde el fin de la dictadura, se escondan bajo otros fines como la persecución del delito.

    En particular las medidas intrusivas desarrolladas por la Fiscalía han abierto un debate sobre la protección de la vida privada en sectores de izquierda, mientras que la derecha se ha mostrado reticente a apoyar el proyecto de ley que crea el subsistema de inteligencia económica, actualmente en la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, precisamente por temor al mal uso de herramientas de investigación como el levantamiento del secreto bancario.

    “Ningún funcionario de alguno de los servicios u organismos que integren el Sistema de Inteligencia del Estado podrá ejecutar acciones, operaciones o actividades de inteligencia o contrainteligencia con fines políticos, partidistas, electorales o de intervención en la deliberación democrática. La infracción a esta prohibición será sancionada con las penas de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y la de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos y oficios públicos, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y civiles que correspondan”, dice la disposición, que además de Brito contó con las firmas de los diputados Francisco Undurraga (Evópoli), Carmen Hertz (PC) y Andrés Jouannet (Amarillos) y los senadores Kenneth Pugh (indep. RN), Gastón Saavedra (PS) y Javier Macaya (UDI).

    Aunque el diputado Luis Sánchez (republicano) no patrocinó la enmienda, igualmente votó a favor, dando una inédita unanimidad en una discusión de esta naturaleza.

    Si bien la reforma que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado se ha tramitado con una relativa transversalidad, diferencias entre el Senado y la Cámara obligaron a derivar este proyecto a una comisión mixta, que se conformó por cinco senadores y cinco diputados.

    Los más resistentes eran los republicanos por temor a que la nueva institucionalidad fuese aprovechada por el actual gobierno para designar a personas afines políticamente. Sin embargo, despejadas esas inquietudes, hoy la discusión está cerca de llegar a término.

