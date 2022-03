Jackson se abre a aplazar una semana votación de proyecto de amnistía en el Senado: “Si no están los votos, el quórum (...) yo al menos estoy disponible”

Mientras, en el Senado no hay certeza de que se cuenten con los votos necesarios para que el proyecto avance, el ministro asegura "que todas las senadoras y senadores de lo que denominamos oficialismo, están de acuerdo. No hay nadie que me haya dicho que vaya votar en contra".