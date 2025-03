Jara aborda lealtad del PC tras críticas de Cariola: “No veo contradicción en poder tener opiniones distintas”

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC), abordó esta mañana la situación en torno a la filtración de los chats entre la diputada Karol Cariola y la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, y también sobre la posibilidad de lanzar su candidatura presidencial en unas eventuales primarias.

Al respecto de este último punto, Jara sostuvo que su partido aún no ha dado esa discusión, y si bien ha trascendido su nombre junto con el de Daniel Jadue para unas primarias, “en el Partido Comunista hay muchos liderazgos”, señaló en entrevista con Radio Pauta, “como Bárbara Figueroa, Claudia Pascual, o el senador Daniel Núñez”.

Consultada sobre si se ve como candidata, Jara afirmó que “desde donde pueda servir al proyecto de la izquierda del progresismo, siempre voy a estar disponible”.

“Tengo claridad del aporte que se puede hacer, creo que nuestro trabajo en el Ministerio del Trabajo así lo ha demostrado, pero si la tarea que me corresponde o la responsabilidad que me corresponde es quedarme en el ministerio, voy a estar muy feliz, hasta que el Presidente así lo decida, digamos, pero voy a estar muy feliz y si me toca asumir otros desafíos, cumpliré con mi deber”, afirmó.

Jara y lealtad del PC tras críticas de Cariola: “Yo no veo ninguna contradicción en poder tener opiniones distintas dentro de un gobierno”

Por otra parte y consultada sobre la compleja situación en torno a la filtración de los chats entre la diputada Karol Cariola y la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler, Jara reiteró que Cariola expresó que sus dichos fueron en un momento “de ofuscación” y que “no era su sentimiento ni su adhesión permanente al gobierno”.

“Creo además que la filtración de los chats propiamente tal es una situación muy compleja. Me alegra que el fiscal nacional haya iniciado una investigación, creo que es necesario”, añadió.

En esta línea, Jara sostuvo que el Partido Comunista “ha actuado como siempre, como lo hizo en el gobierno de la Presidenta Bachelet y con anterioridad en el gobierno del Presidente Allende, con lealtad hacia el gobierno del presidente Boric, lo cual no quita a que se pueda discrepar en algunas materias y así también el presidente da la confianza para efecto de poder plantearle con toda claridad cuáles son las opiniones de los partidos”.

“Así que yo no veo ninguna contradicción en poder tener opiniones distintas dentro de un gobierno en la que cuando se toma una decisión, todos actuamos en función de esa decisión”, concluyó.

Por otra parte, y consultada sobre si le sorprendió la forma en que la diputada Cariola se refirió al Presidente Boric en aquella conversación, Jara sostuvo que si bien fue “un poco incómodo”, ya que era una conversación privada, esto “rápidamente” fue aclarado, “así que lo doy por un tema superado”, indicó.

“Creo que lo de fondo aquí de lo que ha pasado es que la diputada Cariola ha tenido que renunciar a su cargo, producto de lo que ha ocasionado toda esta situación en torno a esos chats filtrados, por otro lado, la necesidad de poder ejercer su debida defensa, los cuidados de la maternidad (...) pero además una oposición que después de haber intentado censurar a la semana anterior vuelve a amenazar con intentar censurar esta semana de nuevo”, expresó.

“Más parece una persecución política dirigida desde los parlamentarios de la oposición a la diputada Cariola, que un real convencimiento de que aquí se infringió algún tipo de norma, y yo creo que ella tomó una decisión en el momento que lo consideró oportuno y que hay que respetar, que es haber presentado su renuncia el día de ayer”, añadió.