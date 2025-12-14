Jara llama a Kast para felicitarlo por su triunfo

A solo 20 minutos de que los resultados que dieron por ganador a Kast ya fueran irreversibles, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, llamó a su contendor, José Antonio Kast, para reconocer su derrota.

Cerca de las 19:20 horas de esta tarde y con 25% de las mesas escrutadas, la abanderada de Unidad por Chile tomó su teléfono y se contactó con la carta de la oposición.

De acuerdo a los datos del Servicio Electoral (Servel), con el 25,37% de las mesas escrutadas, el candidato de oposición obtenía un 59,8% y la abanderada oficialista y de la DC 40,2%, lo que marca una tendencia que se asume irremontable.

Analistas ya adelantaban en conversación con La Tercera, que en caso de que Kast aventajara a su rival por más de 15 puntos, esta elección se convertiría en la que la derecha ha resultado como la más favorecida, desde al menos 1920.

El último día de Jara como candidata

Ya antes del habitual desayuno que comparte con su madre y cercanos en Conchalí previo a ir a votar, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, se había enterado de la controversia con la empresa Lipigas.

Y es que durante esta madrugada, a los usuarios que contaban con la Lipiapp instalada en su celular les llegó un mensaje que les invitaba a votar por el abanderado de la oposición, José Antonio Kast.

La candidata se mostró de acuerdo con que las acciones legales que tomó compañía -que atribuyó el mensaje a un acceso no autorizado y se desligó del tema político- y admitió que puede que esto tenga origen en un hackeo. “A mí en los últimos tres días me llegaron mensajes de que estaba buscando cambiar la clave de distintas páginas privadas mías. Me llegaron permanentemente, es gente que se dedicó a hostigar”, relató. De todas maneras, su comando anunció que interpusieron una denuncia ante el Servicio Electoral y acusaron que el asunto implicaba una vulneración al proceso y a la democracia.

Durante el desayuno, la carta de Unidad por Chile concedió una entrevista a Chilevisión. “Tengo ya diseñado la conformación del primer gabinete. Eso va a significar que a partir de mañana tengo que conversar con esas personas”, adelantó sin transparentar nombres. Junto con ello, sinceró que tiene tres discursos preparados para esta noche -“uno más poético, otro más racional, otro un poco más técnico”, dijo- y reafirmó que sea quien sea el candidato perdedor, éste debe reconocer su derrota.

A esas alturas de la mañana, Jara ya se había impuesto en Nueva Zelanda con el 69,9% de las preferencias. También lo hizo durante el transcurso del día en cuatro países más, aunque hasta ahora con menos apoyo que el que consiguió el Presidente Gabriel Boric hace cuatro años: Australia, Japón, Corea del Sur y Vietnam. Kast resultó vencedor en Malasia, China y Emiratos Árabes Unidos.

Esta vez el trayecto de la exministra a su local de votación en el Liceo Poeta García Lorca se redujo a la mitad, en comparación con los más de 60 minutos que demoró en llegar en primera vuelta al ser saludada por adherentes. Tras emitir su voto, reafirmó que renunciará al Partido Comunista si es electa y evitó hablar del legado que dejará el gobierno saliente. “Yo me puedo hacer cargo de los logros que conseguí como ministra”, acotó.