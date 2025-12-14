VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Jara llama a Kast para felicitarlo por su triunfo

    Con el 25% de las mesas escrutadas y un resultado ya irremontable, la excandidata se contacto con el ahora presidente electo.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    Santiago 9 de diciembre 2025. Los candidatos Jeannette Jara y Jose Antonio Kast participan el debate presidencial, organizado por la Asociacion Nacional de Television. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    A solo 20 minutos de que los resultados que dieron por ganador a Kast ya fueran irreversibles, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, llamó a su contendor, José Antonio Kast, para reconocer su derrota.

    Cerca de las 19:20 horas de esta tarde y con 25% de las mesas escrutadas, la abanderada de Unidad por Chile tomó su teléfono y se contactó con la carta de la oposición.

    De acuerdo a los datos del Servicio Electoral (Servel), con el 25,37% de las mesas escrutadas, el candidato de oposición obtenía un 59,8% y la abanderada oficialista y de la DC 40,2%, lo que marca una tendencia que se asume irremontable.

    Analistas ya adelantaban en conversación con La Tercera, que en caso de que Kast aventajara a su rival por más de 15 puntos, esta elección se convertiría en la que la derecha ha resultado como la más favorecida, desde al menos 1920.

    El último día de Jara como candidata

    Ya antes del habitual desayuno que comparte con su madre y cercanos en Conchalí previo a ir a votar, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, se había enterado de la controversia con la empresa Lipigas.

    Y es que durante esta madrugada, a los usuarios que contaban con la Lipiapp instalada en su celular les llegó un mensaje que les invitaba a votar por el abanderado de la oposición, José Antonio Kast.

    La candidata se mostró de acuerdo con que las acciones legales que tomó compañía -que atribuyó el mensaje a un acceso no autorizado y se desligó del tema político- y admitió que puede que esto tenga origen en un hackeo. “A mí en los últimos tres días me llegaron mensajes de que estaba buscando cambiar la clave de distintas páginas privadas mías. Me llegaron permanentemente, es gente que se dedicó a hostigar”, relató. De todas maneras, su comando anunció que interpusieron una denuncia ante el Servicio Electoral y acusaron que el asunto implicaba una vulneración al proceso y a la democracia.

    Durante el desayuno, la carta de Unidad por Chile concedió una entrevista a Chilevisión. “Tengo ya diseñado la conformación del primer gabinete. Eso va a significar que a partir de mañana tengo que conversar con esas personas”, adelantó sin transparentar nombres. Junto con ello, sinceró que tiene tres discursos preparados para esta noche -“uno más poético, otro más racional, otro un poco más técnico”, dijo- y reafirmó que sea quien sea el candidato perdedor, éste debe reconocer su derrota.

    A esas alturas de la mañana, Jara ya se había impuesto en Nueva Zelanda con el 69,9% de las preferencias. También lo hizo durante el transcurso del día en cuatro países más, aunque hasta ahora con menos apoyo que el que consiguió el Presidente Gabriel Boric hace cuatro años: Australia, Japón, Corea del Sur y Vietnam. Kast resultó vencedor en Malasia, China y Emiratos Árabes Unidos.

    Esta vez el trayecto de la exministra a su local de votación en el Liceo Poeta García Lorca se redujo a la mitad, en comparación con los más de 60 minutos que demoró en llegar en primera vuelta al ser saludada por adherentes. Tras emitir su voto, reafirmó que renunciará al Partido Comunista si es electa y evitó hablar del legado que dejará el gobierno saliente. “Yo me puedo hacer cargo de los logros que conseguí como ministra”, acotó.

    Más sobre:Jeannette JaraJosé Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fidel Espinoza tras arrolladora victoria de Kast: “Trunfo de la ultraderecha tiene clara responsabilidad en el Frente Amplio”

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Who is José Antonio Kast, the new President of Chile?

    José Antonio Kast es electo Presidente de la República 2026-2030

    Machado afirma que para conseguir la “libertad” en Venezuela hace falta la “fuerza”

    “El primer cómputo es claro”: integrante del comando de Jara admite derrota

    Lo más leído

    1.
    La celebración que prepara el equipo de Kast en su comando

    La celebración que prepara el equipo de Kast en su comando

    2.
    José Antonio Kast es electo Presidente de la República 2026-2030

    José Antonio Kast es electo Presidente de la República 2026-2030

    3.
    “El primer cómputo es claro”: integrante del comando de Jara admite derrota

    “El primer cómputo es claro”: integrante del comando de Jara admite derrota

    4.
    La factura al Presidente Boric que prepara el Socialismo Democrático en caso de que triunfe José Antonio Kast

    La factura al Presidente Boric que prepara el Socialismo Democrático en caso de que triunfe José Antonio Kast

    5.
    Segunda vuelta presidencial: revisa en vivo los resultados del Servel

    Segunda vuelta presidencial: revisa en vivo los resultados del Servel

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Nueva demanda: familia asegura que ChatGPT instó a un hombre a matar a su madre

    Nueva demanda: familia asegura que ChatGPT instó a un hombre a matar a su madre

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 14 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 14 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Jara llama a Kast para felicitarlo por su triunfo
    Chile

    Jara llama a Kast para felicitarlo por su triunfo

    Fidel Espinoza tras arrolladora victoria de Kast: “Trunfo de la ultraderecha tiene clara responsabilidad en el Frente Amplio”

    José Antonio Kast es electo Presidente de la República 2026-2030

    Klaus Schmidt-Hebbel afirma que Chile tiene una emergencia fiscal que es moderada y se puede corregir
    Negocios

    Klaus Schmidt-Hebbel afirma que Chile tiene una emergencia fiscal que es moderada y se puede corregir

    Cinco libros recientes sobre cómo es el camino de emprender en Chile

    La “inmobiliaria” del Estado que pretende comprar el edificio de Telefónica

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile
    Tendencias

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Who is José Antonio Kast, the new President of Chile?

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez

    Oxígeno para Xabi Alonso: Mbappé y Rodrygo le dan un triunfo necesario al Real Madrid en la liga española
    El Deportivo

    Oxígeno para Xabi Alonso: Mbappé y Rodrygo le dan un triunfo necesario al Real Madrid en la liga española

    Arturo Vidal aborda su futuro en Colo Colo y le deja un recado al próximo Presidente de Chile

    ¿Se acerca a la U? La decisión de Eduardo Vargas en torno a su futuro en Audax Italiano

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Fallece a los 86 años Ernesto Acher, exintegrante de Les Luthiers
    Cultura y entretención

    Fallece a los 86 años Ernesto Acher, exintegrante de Les Luthiers

    Guillermo Arriaga, guionista y escritor mexicano: “La guerra con Estados Unidos dejó un ego herido en los mexicanos, a muchos mexicanos aún nos pesa”

    Ir al paraíso, donde nadie me espera: un relato de Jaime Bayly

    Machado afirma que para conseguir la “libertad” en Venezuela hace falta la “fuerza”
    Mundo

    Machado afirma que para conseguir la “libertad” en Venezuela hace falta la “fuerza”

    Zelensky se reúne con enviados estadounidenses en Berlín para conversar sobre el fin de la guerra en Ucrania

    Ascienden a 16 los muertos, incluido un niño, tras ataque antisemita en playa de Australia

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni
    Paula

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas