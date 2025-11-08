Jara vuelve a cargar contra Kast en acto de campaña en Concepción: “Jamás estaré con un vidrio antibalas escondiéndome de ustedes”

El vidrio antibalas de José Antonio Kast sigue dando que hablar y no estuvo ausente en el acto de cierre de campaña de Jeannette Jara en Concepción, en la Plaza Independencia, en el corazón de la ciudad penquista.

Tras subir al escenario y cantar el himno nacional, dio paso a un discurso de alrededor de 15 minutos donde se refirió a sus principales metas como candidata y se dio tiempo para apuntar contra el abanderado republicano y la llamativa medida se seguridad que usó en Viña del Mar, la que también fue criticada desde Chile Vamos.

Sin embargo, Jara partió enfocada en los asistentes, en su mayoría jóvenes, afirmando que “la presencia de ustedes hoy día acá les da sentido y razón a nuestro trabajo”, y además recalcar que ya no es la misma persona que inició la campaña, que creció y que ya está “lista y preparada para ser presidenta”.

Para luego hablar de los discursos de odio y las promesas vacías, y que Chile no crecerá si se revierten las conquistas sociales alcanzadas, momento en el que por primera vez apuntó directamente contra Kast y también contra Johannes Kaiser.

“Veo con mucha preocupación lo que han hecho los candidatos Kast y Kaiser de poner en peligro el PGU y las pensiones”, afirmó.

El vidrio antibalas

Fue en la última parte de su discurso que la exministra del Trabajo se refirió a su experiencia en la administración de Gabriel Boric y cómo ésta será fundamental si logra llegar a la presidencia.

“No ha sido fácil nunca ser gobierno, quienes han estado en esta labores lo saben pero si hay algo que nos puede servir mucho en esta etapa es tener experiencia , es tener formación y es tener calle”, apuntó.

Para luego afirmar que esta trayectoria “sirve para que la política no se aleje de la gente”, y hacer la conexión con Kast y su vidrio antibalas en Viña del Mar.

José Antonio Kast en Viña del Mar

“Por eso ustedes no me verán jamás con un vidrio antibalas, escondiéndome de ustedes. Porque si alguien desconfía de su pueblo a lo mejor es hora de que el pueblo empiece a desconfiar de él”, afirmó Jara entre los aplausos de los asistentes.

Luego llamó a sus adherentes a tratar de sumar más votos y agradeció que la hayan puesto como portadora de esperanza en este periodo, afirmando que “ser portadora de sueños, de anhelos y de esperanza es algo que le da mucho sentido a lo que ha sido toda mi trayectoria social y política”.

Para cerrar con: “Y espero poder continuarlo a partir del 11 de marzo del 2026 en La Moneda junto a ustedes”.