OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    Política

    Jara vuelve a cargar contra Kast en acto de campaña en Concepción: “Jamás estaré con un vidrio antibalas escondiéndome de ustedes”

    En el inicio de la etapa final de su candidatura, la abanderada oficialista se refirió a sus promesas y desafíos de llegar a La Moneda, pero también apuntó al candidato republicano afirmando que “si alguien desconfía de su pueblo a lo mejor es hora de que el pueblo empiece a desconfiar de él”.

    Por 
    Lya Rosen
    Jeannette Jara en Concepción en el inicio de su cierre de campaña. Foto Aton.

    El vidrio antibalas de José Antonio Kast sigue dando que hablar y no estuvo ausente en el acto de cierre de campaña de Jeannette Jara en Concepción, en la Plaza Independencia, en el corazón de la ciudad penquista.

    Tras subir al escenario y cantar el himno nacional, dio paso a un discurso de alrededor de 15 minutos donde se refirió a sus principales metas como candidata y se dio tiempo para apuntar contra el abanderado republicano y la llamativa medida se seguridad que usó en Viña del Mar, la que también fue criticada desde Chile Vamos.

    Sin embargo, Jara partió enfocada en los asistentes, en su mayoría jóvenes, afirmando que “la presencia de ustedes hoy día acá les da sentido y razón a nuestro trabajo”, y además recalcar que ya no es la misma persona que inició la campaña, que creció y que ya está “lista y preparada para ser presidenta”.

    Para luego hablar de los discursos de odio y las promesas vacías, y que Chile no crecerá si se revierten las conquistas sociales alcanzadas, momento en el que por primera vez apuntó directamente contra Kast y también contra Johannes Kaiser.

    “Veo con mucha preocupación lo que han hecho los candidatos Kast y Kaiser de poner en peligro el PGU y las pensiones”, afirmó.

    El vidrio antibalas

    Fue en la última parte de su discurso que la exministra del Trabajo se refirió a su experiencia en la administración de Gabriel Boric y cómo ésta será fundamental si logra llegar a la presidencia.

    “No ha sido fácil nunca ser gobierno, quienes han estado en esta labores lo saben pero si hay algo que nos puede servir mucho en esta etapa es tener experiencia , es tener formación y es tener calle”, apuntó.

    Para luego afirmar que esta trayectoria “sirve para que la política no se aleje de la gente”, y hacer la conexión con Kast y su vidrio antibalas en Viña del Mar.

    José Antonio Kast en Viña del Mar

    “Por eso ustedes no me verán jamás con un vidrio antibalas, escondiéndome de ustedes. Porque si alguien desconfía de su pueblo a lo mejor es hora de que el pueblo empiece a desconfiar de él”, afirmó Jara entre los aplausos de los asistentes.

    Luego llamó a sus adherentes a tratar de sumar más votos y agradeció que la hayan puesto como portadora de esperanza en este periodo, afirmando que “ser portadora de sueños, de anhelos y de esperanza es algo que le da mucho sentido a lo que ha sido toda mi trayectoria social y política”.

    Para cerrar con: “Y espero poder continuarlo a partir del 11 de marzo del 2026 en La Moneda junto a ustedes”.

    Más sobre:Jeannette JaraJosé Antonio KastConcepciónCierre de CampañaVidrio Antibalas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corea del Norte anuncia acciones “más ofensivas” tras el lanzamiento de un nuevo misil

    Con barricadas incendiarias: vecinos de Tiltil cortan Ruta 5 en protesta por transformación de Punta Peuco en cárcel común

    Dinamarca aprueba ley que prohíbe el uso de redes sociales a menores de 15 años

    Condenan a 17 años de cárcel a hombre que violó a su hija de 10 años de edad en Coihueco

    Matthei realiza cierre de campaña en Puerto Montt: defiende industria del salmón y recuerda gobierno de Sebastián Piñera

    Boric llega a Bolivia para el cambio de mando: un Presidente chileno no lo hacía desde hace 19 años

    Lo más leído

    1.
    Oposición rechaza que se incluya norma de estabilidad laboral para empleados públicos en negociación de ley de reajuste

    Oposición rechaza que se incluya norma de estabilidad laboral para empleados públicos en negociación de ley de reajuste

    2.
    Congreso peruano declara de “interés nacional” recuperar la Covadonga, hundida durante la Guerra del Pacífico

    Congreso peruano declara de “interés nacional” recuperar la Covadonga, hundida durante la Guerra del Pacífico

    3.
    Tohá cuestiona continua alternancia en el poder: afirma que se vota más por sacar al gobernante de turno que por una propuesta

    Tohá cuestiona continua alternancia en el poder: afirma que se vota más por sacar al gobernante de turno que por una propuesta

    4.
    En vivo: la Roja Sub 17 enfrenta a Uganda en el Mundial de Qatar 2025

    En vivo: la Roja Sub 17 enfrenta a Uganda en el Mundial de Qatar 2025

    5.
    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Servicios

    Rating del jueves 6 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 6 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Indonesia por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Indonesia por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a México vs. Costa de Marfil por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a México vs. Costa de Marfil por el Mundial Sub 17

    Con barricadas incendiarias: vecinos de Tiltil cortan Ruta 5 en protesta por transformación de Punta Peuco en cárcel común
    Chile

    Con barricadas incendiarias: vecinos de Tiltil cortan Ruta 5 en protesta por transformación de Punta Peuco en cárcel común

    Condenan a 17 años de cárcel a hombre que violó a su hija de 10 años de edad en Coihueco

    Jara vuelve a cargar contra Kast en acto de campaña en Concepción: “Jamás estaré con un vidrio antibalas escondiéndome de ustedes”

    Resultados de CAP siguen afectados por negocio minero, pero empresa prevé mejora
    Negocios

    Resultados de CAP siguen afectados por negocio minero, pero empresa prevé mejora

    IPSA vuelve a cerrar en récord y se acerca a los 10.000 puntos tras dato de inflación

    Ganancias de SAAM del grupo Luksic se disparan en medio del aumento de ingresos de sus principales líneas de negocios

    Por qué Brad Pitt demandó a Angelina Jolie por 35 millones de dólares
    Tendencias

    Por qué Brad Pitt demandó a Angelina Jolie por 35 millones de dólares

    El saldo que dejaron la lluvia, viento, granizo y tormenta eléctrica en Santiago

    Qué se sabe de los aviones militares que EEUU alberga en El Salvador en medio de las crecientes tensiones en la región

    Más de cuatro horas: Tomás Barrios gana el partido más largo en la historia del Challenger Tour y avanza en Lima
    El Deportivo

    Más de cuatro horas: Tomás Barrios gana el partido más largo en la historia del Challenger Tour y avanza en Lima

    Deportes Iquique derrota a Unión La Calera y mete presión en la lucha por evitar el descenso

    Patagonian International Marathon fija fecha para su edición 2026 y abre inscripciones

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

    AC/DC suma segundo concierto en Chile para 2026: venta de entradas empieza la próxima semana
    Cultura y entretención

    AC/DC suma segundo concierto en Chile para 2026: venta de entradas empieza la próxima semana

    Siri Hustvedt y Camila Sosa Villada ofrecerán charlas magistrales gratuitas en Santiago en 100 Palabras

    Un historial bochornoso: Morrissey ha cancelado más recitales en Chile de los que ha dado

    Corea del Norte anuncia acciones “más ofensivas” tras el lanzamiento de un nuevo misil
    Mundo

    Corea del Norte anuncia acciones “más ofensivas” tras el lanzamiento de un nuevo misil

    Dinamarca aprueba ley que prohíbe el uso de redes sociales a menores de 15 años

    La Fiscalía de Estambul emite una orden de arresto contra Netanyahu por cargos de genocidio

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM
    Paula

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

    Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego