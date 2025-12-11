“Es importante que en Venezuela vuelva la democracia”: Jeannette Jara da por cerrada polémica por María Corina Machado

Al menos dos fueron los episodios que generaron más revuelo tras la participación de Jeannette Jara en el debate presidencial de Anatel: que declarase que la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, protagonizó en el pasado una “intentona golpista” y el enredo en torno a una deuda pasada por circular sin TAG.

Los dichos sobre Machado generaron que dos de sus voceros, Francisco Vidal (PPD) y Alejandra Krauss (DC), expresaran sus reparos. "Yo hubiera preferido no pronunciarme sobre eso", dijo el exministro. La secretaria general de la DC, en tanto, acotó que “Corina Machado es un liderazgo que ha buscado permanentemente la libertad para su pueblo y, en consecuencia, merece todo el respeto de la Democracia Cristiana chilena“.

El episodio del TAG incluso generó un cruce con el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), adherente de Kast. Pese a que durante el debate la exministra negó que se hubiera demorado seis años en pagar una deuda por circular sin TAG que tenía desde 2019, un documento de Autopase señalaba lo contrario. Al ser consultada por este documento en una conferencia de prensa ayer, sostuvo que era falso y que probablemente venía desde el municipio que dirige Desbordes. “Me llama la atención que en la Municipalidad de Santiago haya gente operando políticamente para el candidato Kast”, dijo.

Mario Desbordes y Jeannette Jara

Con posterioridad exhibió en sus redes sociales el comprobante que acreditaba que había saldado su deuda en 2020 y no seis años después como se difundió en un principio. La empresa en cuestión también se pronunció al respecto, admitiendo confusión en las fechas de pago. Con todo, esta jornada Desbordes exigió disculpas de su parte y criticó que "el municipio no tiene nada que ver en la información que circulaba y que la afirmación de la candidata no solo es falsa, no solo es mentira, no solo ofende y les falta el respeto a los funcionarios municipales de la Municipalidad de Santiago , sino que además puede constituir un delito de injurias".

Durante una actividad en Ovalle la candidata del oficialismo y la DC fue consultada por el emplazamiento de Desbordes. “Lo más importante de esto es que se me hizo una pregunta en un foro presidencial que estaban viendo, el peak de audiencia fue de siete millones de personas y se puso una información que no era real sobre la mesa", remarcó.

María Corina Machado durante una protesta en Caracas. Gaby Oraa

“Yo me alegro que ayer se haya aclarado y doy por cerrado el tema, pero como siempre dije, esto lo había pagado inmediatamente y lo peor es que hay gente en TikTok, que lamentablemente está así la política, que todavía sigue insistiendo en que no es verdad, aunque lo dijo la autopista, lo ha dicho la propia periodista, lo he dicho yo misma, lo dice el certificado, entonces es ahí donde está el punto de esto. Doy por cerrado el tema porque realmente quiero dedicarme a solucionar los problemas de los chilenos y chilenas como futura presidenta", sostuvo.

Sobre Machado, Jara evitó profundizar y escuetamente dijo: “Es muy importante que en Venezuela vuelva la democracia, lo he señalado bastante directamente, aunque muchos se esfuerzan en decir lo contrario, pero ha sido desde el día 1 en que fui proclamada candidata a las primarias y he sido bien clara, en Venezuela tiene que haber democracia, es importante, entre otras cosas para detener el flujo migratorio en nuestro país".