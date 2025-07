José Joaquín Brunner: “Tengo mi voto en suspenso”

A sus 80 años, varios de ellos en el MAPU y luego en el PPD, José Joaquín Brunner, continúa religiosamente haciendo clases de Sociología de la Educación en las universidades de Tarapacá y Diego Portales, donde comparte diariamente con sus alumnos, conversa de economía, política y analiza las inquietudes de una generación “relativamente apolítica, que la democracia no ha sido capaz de educarlos en valores e ideales democráticos”, dice.

Al mismo tiempo, el exportavoz del gobierno de Eduardo Frei sigue buscando -y apoyando- fórmulas que resuelvan los problemas educacionales que arrastras el país desde hace varias décadas, de los cuales siente cierta responsabilidad.

“En los primeros 20 años de la Concertación hubo notorios avances en el campo educacional, pero luego nos estancamos. A veces se me pregunta, ‘oiga, ¿y usted haría un mea culpa?’. No, no haría ninguno, pero sí siento la responsabilidad mía y de las nuevas generaciones que nosotros mismos ayudamos a formar, que no logramos ponernos de acuerdo en las cosas elementales que había que hacer”, señala Brunner, desde el acogedor living de su departamento en calle Hernando de Aguirre, donde cae la noche en Providencia.

Y aunque lamenta la dura derrota que sufrió Carolina Tohá, en las elecciones primarias oficialistas, resta dramatismo a la militancia comunista de Jeanette Jara. “Efectivamente, cambió, momentáneamente, la composición interna de las fuerzas progresistas, de las izquierdas, o como se les llame, pero para mí la política no es para sufrir, las derrotas son para reaccionar, corregir y hacer cosas nuevas”.

¿Cómo ve el actual momento político del oficialismo?

Se viene por delante una etapa de definiciones estratégicas muy importante de estas izquierdas y, mientras no se hagan, no se den señales y se mantengan las cosas en vilo, no se sabe hacia dónde irá. Sí, creo que su articulación hoy es más necesaria que nunca para enfrentar esta ola de nuevas derechas autoritarias y liberales -o mejor dicho contrarias a la democracia liberal- que ya constituyen un peligro en el mundo y también en Chile, donde aún no se manifiesta con toda su fuerza, pero ya están sus gérmenes.

“Esta especie de obsesión anticomunista medio anacrónica que vuelve a existir aquí en el país me parece que es una mera distracción”. José Joquín Brunner

Usted mantiene una conexión directa con las nuevas generaciones, , ¿es verdad, según indican estudios de opinión, que una gran mayoría, especialmente los hombres, simpatizan con estas “nuevas derechas”?

Es un hecho en distintas partes del mundo, Desde Trump y (Viktor) Orbán, e Hungría, hasta Vox en España y Alternativa en Alemania, en Alemania. En Chile aún no es tan claro que sea así. Por eso, la preocupación real de todos los que compartimos la democracia liberal y sus valores, como el pluralismo y los acuerdos, entre otras cosas, debiera ser el riesgo de que la democracia termine desfondándose. Desde ese punto de vista, todas las consignas y esta especie de obsesión anticomunista medio anacrónica que vuelve a existir aquí en el país me parece que es una mera distracción que, lo más probable, no le haga sentido a una buena parte de la población , particularmente a los jóvenes que nacieron en los últimos años de la dictadura y a los que han vivido en democracia y no tienen esta visión de la guerra fría respecto de los comunistas.

¿Se refiere a los cuestionamientos a la militancia de Jara?

Sí. Yo soy muy crítico de las posiciones del Partido Comunista, pero me parece que lo que hay que hacer es precisamente argumentar, es salir al foro público, a decir por qué uno discrepa de ellos y a pedirle a la candidatura de Jara que efectivamente muestre sus argumentos.

¿Votará por ella en noviembre?

Yo tengo mi voto en suspenso. Mi tendencia natural sería votar por la candidata del bloque progresista y de las izquierdas, pero mientras no vea su programa, su coalición, sus equipos, cuál es su visión del desarrollo económico del país, que el programa de Jeannette Jara no dice nada con sentido. Es más bien un sinsentido lo que proponía. Y luego ver también cuál es su visión internacional y su visión real respecto de lo que más me preocupa, que es la crisis de la democracia en que nos encontramos

Brunner: “Está abierto si Jara será capaz de aglutinar a las fuerzas democráticas de izquierda detrás de su candidatura”. MARIO TELLEZ

“Miro con preocupación lo que ocurre en la derecha”

¿Pensó o le pidieron sumarse al grupo de figuras la ex Concertación que han dicho que votaran por Evelyn Matthei?

En ningún caso votaría por Matthei, ni por ningún candidato de las derechas, porque yo pertenezco a una generación que durante los últimos 60 años ha estado en otro mundo. Además, no tengo ningún elemento que me permitiese pensar de que hoy día la derecha es un proyecto más interesante de lo que en algún momento me pudo aparecer.

¿Cuándo le pareció atractiva?

En algún tiempo de la transición hubo derecha liberal interesante con la joven generación donde estaba Matthei, Allamand, Piñera, que ha ido desapareciendo y hoy día, más bien, miro con preocupación lo que ocurre en el sector.

El argumento de Jorge Burgos (ex DC), por ejemplo, es que votará por Matthei por descarte. A usted eso no le hace sentido.

Es un grupo que básicamente viene de la Democracia Cristiana, un partido que se es deshilachando, que está dispuesto a dar este salto confiados en u a apuesta por una Matthei más liberal. Yo tengo grandes dudas de que eso sea posible. Entiendo a mis coetáneos, algunos de ellos mis amigos y muy respetados por mí, pero lo lamento. Lamento que haya ocurrido ese fenómeno, pero también me lo explico, porque efectivamente nuestras izquierdas, y entre ellas, una parte importante de la mejor tradición que viene de la Concertación, no ha sido capaz de hacer una propuesta que efectivamente hubiese podido enganchar a todo este mundo exconcertacionista del cual yo me siento parte.

¿Cómo ve la segunda vuelta?

Creo que la carrera de la derecha está totalmente abierta. Así como está totalmente abierto si Jeanette Jara va a ser capaz de realmente aglutinar a las fuerzas democráticas de izquierda detrás de su candidatura.