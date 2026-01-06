SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    José Miguel Vivanco advierte que Trump “está asentando precedentes nefastos a nivel internacional” tras ataque a Venezuela

    El exdirector para las Américas de Human Rights Watch sostuvo que con la captura de Maduro "ha habido una violación flagrante de las normas básicas del derecho internacional", y advirtió que "no hay frenos" ni internacionalmente ni en el ámbito interno de Estados Unidos.

    Daniela Silva 
    Daniela Silva
    vivanco

    José Miguel Vivanco, miembro del Consejo de Asuntos Internacionales de Estados Unidos y exdirector para las Américas de Human Rights Watch, abordó esta jornada la compleja situación en torno a la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, y al juicio que enfrenta por cargos relacionados con el narcoterrorismo y conspiración.

    En conversación esta mañana con Radio ADN, el experto explicó que este ese proceso “no es sencillo” y va a tomar un tiempo considerable.

    “Para aquellos que crean que esto ya está cocinado y Maduro no va a tener posibilidades de hacer sus descargos, lo cierto es que se trata de un proceso judicial, yo diría normal, con acusaciones por supuesto muy serias de narcotráfico, pero ante un juez federal donde habrá que exhibir pruebas, testimonios”, explicó.

    El juez que estará a cargo del caso, además, indica Vivanco, es un hombre de avanzada edad, designado en su momento por el exmandatario Bill Clinton, “y con una trayectoria impecable, una persona muy rigurosa”.

    “A esa edad ustedes comprenderán que uno no le debe nada a nadie y puede actuar con total independencia e imparcialidad”, sostuvo. “Es un proceso que va a tomar un largo tiempo, se calcula que esto podría durar un año y medio o dos, y no es fácil, al contrario, es súper complejo imputarle personalmente a Maduro responsabilidades por los cargos que se le acusa, así que veremos cómo se va desarrollando eso”.

    En esta línea, indicó además que esto "va a ser una cuestión muy debatida", y que “por supuesto Maduro va a invocar la inmunidad diplomática como Jefe de Estado, de acuerdo a lalegislación internacional -no nacional americana-. Eso va a ser toda una discusión”.

    En cuanto a la acción de Estados Unidos, Vivanco expresó tajante que esto “no se puede maquillar”.

    Aquí ha habido una violación flagrante de las normas básicas, elementales del derecho internacional, y sobre la base de pretextos, que hoy día entendemos que fueron pretextos, argumentos sin mayor fundamento, como era hacer el esfuerzo por frenar el tránsito de drogas de Venezuela a Estados Unidos, que es totalmente insignificante comparado con Colombia o México", señaló.

    “Acá, lo que el presidente de Estados Unidos ha -digamos de una manera descarada- confesado es que todo está motivado por el petróleo de Venezuela, y eso es lo que justificó la acción militar", sentenció. “Esta no es una mera intervención militar porque no le gustaba el gobierno”.

    En esto, indicó, lo que impondrá finalmente a la fuerza Trump “es mantener unos buques frente a las costas de Venezuela, e imponerle instrucciones al gobierno para que quienes gobiernen Venezuela sean el gobierno de Estados Unidos, fundamentalmente con el propósito de apoderarse de los recursos naturales, que son muy cuantiosos, en materia de petróleo”.

    “Maduro va a tener un juicio justo, va a tener derecho a la defensa, va a tener los Estados Unidos y la Procuraduría General”, apuntó. “Es un juicio individual, no es un juicio colectivo, no es un juicio sobre derechos humanos. Pueden tener éxito o no, eso lo veremos en el plazo de un par de años”.

    Consultado sobre el actuar de otros países frente a estos hechos, Vivanco señaló que “en el plano internacional no hay frenos”,

    “La Unión Europea todavía no entiende que estamos ante nuevas reglas del juego. No se atreve, ni ninguno de los países, a condenar abiertamente esta incursión armada como una flagrante violación al derecho internacional. Al contrario, lo que hace es simplemente reafirmar la validez del derecho internacional”, advirtió.

    “Acá no hay frenos internacionales a lo que estamos hoy día viviendo y tampoco los hay en el plano interno. La Suprema Corte de Estados Unidos ha sido hasta ahora vacilante y en los casos donde ha tenido la posibilidad de ponerle cortapisas importantes a Trump, al contrario, le ha dado la inmunidad que él reclama“, apuntó. “Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos”.

    Trump además, recordó, “opera y gobierna por decreto”.

    “No hay frenos en el ámbito interno y está asentando precedentes nefastos a nivel internacional con este tipo de incursiones porque son otras las reglas", añadió. “Las reglas que se están poniendo son las reglas del más fuerte que pueda hacer lo que se le antoje y no hay manera de reclamar”.

