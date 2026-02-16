SUSCRÍBETE
    Política

    Jouannet tras respaldo de Kast ante cuestionamientos por vínculos con imputados de caso Tragamonedas: “El Presidente ya habló”

    El futuro subsecretario de Seguridad de José Antonio Kast indicó que todos los antecedentes del caso fueron entregados "hace más de un año" y luego citó a Churchill: "A la gente hay que verla por sus acciones".

    Por 
    Luis Cerda
    RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    Cerca de las 19.15 horas, el futuro subsecretario de Seguridad, el diputado Andrés Jouannet, salió de la extensa reunión bilateral que se desarrolló en las dependencias del Ministerio de Seguridad Pública entre las actuales autoridades de la cartera, encabezadas por Luis Cordero, sus sucesores, encabezados por la futura secretaria de Estado, Trinidad Steiner.

    El timonel de Amarillos por Chile fue abordado por la prensa respecto de la polémica por sus vínculos con imputados del caso Tragamonedas, a través de sociedades —hoy inactivas— que él conformó.

    Las declaraciones de Jouannet se produjeron luego del blindaje que recibió esta tarde por parte de José Antonio Kast, mientras la cuestionada futura autoridad participaba en la reunión bilateral.

    “Todos los antecedentes que ustedes tienen se manejaban con mucha anticipación y no deja de llamar la atención que de un día para otro sea detención mediática y pública, antecedentes que eran absolutamente conocidos y que estuvieron a la vista antes de su nombramiento”, aseguró el presidente electo.

    A ello añadió: “Él ejerció un rol como diputado, ejerció un rol como delegado provincial, un rol como intendente en gobiernos anteriores, y lo hizo de manera destacada. Conoce muy bien todo lo que se le ha encargado, que es la prevención del delito, el crimen organizado, el combate, y forma parte de un equipo”.

    “Hoy día todos somos parte de un equipo, y por lo tanto yo al menos no tengo ningún cuestionamiento hacia la figura de Andrés Jouannet, y le agradezco que haya aceptado la responsabilidad y hacerse cargo de esta subsecretaría tan relevante para el futuro”, agregó Kast.

    La respuesta de Jouannet

    Consultado por periodistas respecto de sus vínculos con los imputados del caso Tragamonedas, afirmó que “los antecedentes fueron entregados hace más de un año”.

    Al ser abordado de si José Antonio Kast estaba en conocimiento de esto, dijo que “el Presidente habló, creo que fue claro”.

    Ante la insistencia sobre si había entregado esos antecedentes al mandatario electo durante el proceso de nombramiento, recalcó que “el presidente habló y habló la ministra”.

    En relación a las críticas del oficialismo por su designación —que, según han señalado, marcaría un mal inicio del nuevo gobierno—, sostuvo: “Bueno, hay tanta opinión... les voy a corresponder una cosa. Winston Churchill decía que a la gente hay que verla por sus acciones. Ustedes me conocen perfectamente cuando fui gobernador, intendente, diputado. A las personas hay que analizarlas por sus acciones”.

    Más sobre:Futuro gobiernoAndrés JouannetJosé Antonio KastSeguridad

