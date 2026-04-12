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    Política

    Juventud Socialista de Los Ríos acusa acoso y persecución tras señalamientos por agresiones a ministra Lincolao

    En el comunicado también rechazaron "cualquier acto de violencia" en relación a lo sucedido a la titular del Ministerio de Ciencia y señalaron que no son aceptables en el marco del debate político.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli

    La Juventud Socialista de Los Ríos compartió este domingo una declaración en que confirmaron su repudio por “cualquier acto de violencia”, en relación con las agresiones que afectaron a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral esta semana.

    “Las agresiones a la ministra Lincolao no son aceptables en el marco del debate público”, comenzó el comunicado. Pero también señalaron que “tampoco lo es el clima de violencia instalado permanentemente por el Gobierno del Partido Republicano, quienes promueven un discurso de odio y desprestigio del adversario político”.

    Asimismo, añadieron que “denunciamos a la opinión pública que nuestra militancia está siendo acosada y perseguida de manera sistemática y persistente, cuestión que es injustificable y rememora los peores momentos de la historia de nuestro país”.

    Este miércoles la secretaria de Estado fue invitada a participar de la inauguración del año académico de esta casa de estudios.

    A su salida, según detalla la querella presentada por el Gobierno “un conjunto de personas, algunas encapuchadas, atacaron a la Sra. ministra Ximena Linconao Pilaquian con empujones, gritos, e insultos, arrojándole agua y objetos contundentes”.

    Tras esta situación el ministro del Interior, Claudio Alvarado dijo sobre los autores de estos hechos que “ya se sabe quiénes son. Obviamente, habrá que esperar su posterior detención. Son estudiantes y dirigentes estudiantiles y existían también antecedentes previos de llamados a esta manifestación”.

    Si bien las autoridades de Gobierno no han señalado de manera explícita a alguna organización detrás de estas agresiones, la vocera Mara Sedini en entrevista con El Mercurio al referirse a este suceso dijo que “creo que hay una validación de algunos sectores de la violencia como método de acción política y como instrumentalización de los movimientos sociales”.

    Además agregó que hay “sectores de izquierda radicalizados para los que esta es una forma de acción”.

    Anteriormente, las Juventudes Comunistas también descartaron haber convocado las manifestaciones y también rechazaron las sanciones a estudiantes sin el debido proceso.

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