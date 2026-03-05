SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Kast asiste a ceremonia de proclamación de parlamentarios electos realizada en el ex Congreso

    Los diputados y senadores electos en noviembre pasado recibieron sus actas de proclamación de manos del presidente del Tricel, Arturo Prado, en un acto que contó, además, con la presencia del presidente del Senado, Manuel José Ossandón.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    Con la presencia del presidente electo, José Antonio Kast, se realizó esta tarde en el ex Congreso Nacional, en Santiago, la ceremonia de proclamación de los senadores y diputados que resultaron electos en los comicios celebrados el 16 de noviembre pasado.

    La actividad, realizada por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), se llevó a cabo en en el Salón de Honor del ex Congreso, a seis días de que los nuevos parlamentarios deban asumir sus cargos para el próximo período legislativo, mismo día en que se efectuará el cambio de mando presidencial.

    Así, los diputados y senadores electos recibieron sus actas de proclamación de manos del presidente del Tricel, Arturo Prado, en un acto que contó, además, con la presencia del presidente del Senado, Manuel José Ossandón.

    En la ceremonia participaron, entre otros parlamentarios, las senadoras Yasna Provoste (DC) y Paulina Vodanovic (presidenta del PS), quienes fueron reelectas por las circunscripciones de Atacama y El Maule, respectivamente.

    Además. se hicieron presentes otros parlamentarios electos en la Cámara Alta, como el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella; la exabanderada presidencial Beatriz Sánchez (FA); la secretaria general de RN, Andrea Balladares; el exdiputado Ignacio Urrutia (REP); el general (R) Cristián Vial (REP); el diputado Miguel Becker (RN); el exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter (ind.-REP), y el desaforado diputado Miguel Ángel Calisto (ind.-FRVS).

    En tanto, también se pudo apreciar a la mayoría de los diputados electos, incluyendo al ex carabinero Sebastián Zamora (ind.- REP); la exministra de la Mujer, Macarena Santelices; la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler (PC), y Gustavo Gatica (ind.-PC), el psicólogo que perdió la vista en las protestas del estallido social.

    En contraste, no participaron de la ceremonia algunos diputados electos de la UDI, en rechazo a que el Tricel proclamara a Guillermo Valdés (PDG) como diputado por el distrito 17 en desmedro del gremialista Felipe Donoso, a quien desde la tienda consideraban como vencedor.

    Foto: Aton Chile
    Más sobre:CongresoJosé Antonio KastTricelproclamaciónsenadoresdiputadoselectosManuel José Ossandón

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hites redujo sus pérdidas en 2025 y ahora se enfoca en potencial de clientes en Región de Valparaíso

    Con llamado a estudiantes a “recuperar la Fech”: Boric participa en inauguración de nuevas obras en la Facultad de Derecho de la U. de Chile

    Los Tres lanzan “Cantar y amar” el primer adelanto de su disco grabado en Abbey Road

    La OTAN dice que su postura de disuasión y defensa “sigue siendo sólida en todos los ámbitos operacionales”

    Sonda acuerda compra negocio de distribución de productos Apple a su competidor Yáneken Retail

    Israel inicia ola de ataques aéreos en Beirut y afirma que apuntan a infraestructura de Hezbolá

    Lo más leído

    1.
    Galilea responde advertencia de Vodanovic por candidatura de Bachelet: “Esa no es la manera, hay que ir saliendo de las amenazas”

    Galilea responde advertencia de Vodanovic por candidatura de Bachelet: “Esa no es la manera, hay que ir saliendo de las amenazas”

    2.
    Vallejo defiende viajes en vehículo fiscal a actividades del PS y el PC objetados por Contraloría

    Vallejo defiende viajes en vehículo fiscal a actividades del PS y el PC objetados por Contraloría

    3.
    Quiebre en el traspaso de mando: centroizquierda advierte que si Kast no cambia el tono, la oposición se endurecerá

    Quiebre en el traspaso de mando: centroizquierda advierte que si Kast no cambia el tono, la oposición se endurecerá

    4.
    Ley de conmutación de penas que favorece a presos de Punta Peuco pone a Kast en un dilema y contamina pacto del Senado

    Ley de conmutación de penas que favorece a presos de Punta Peuco pone a Kast en un dilema y contamina pacto del Senado

    5.
    Republicanos y Chile Vamos acusan “chantaje político” del PS tras advertencia por candidatura de Bachelet a la ONU

    Republicanos y Chile Vamos acusan “chantaje político” del PS tras advertencia por candidatura de Bachelet a la ONU

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Servicios

    Beca Presidente de la República: ¿Cómo postular y hasta cuándo hay plazo para solicitarla?

    Beca Presidente de la República: ¿Cómo postular y hasta cuándo hay plazo para solicitarla?

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Estos son los beneficios que pueden cobrar las personas cesantes durante marzo

    Estos son los beneficios que pueden cobrar las personas cesantes durante marzo

    Con llamado a estudiantes a “recuperar la Fech”: Boric participa en inauguración de nuevas obras en la Facultad de Derecho de la U. de Chile
    Chile

    Con llamado a estudiantes a “recuperar la Fech”: Boric participa en inauguración de nuevas obras en la Facultad de Derecho de la U. de Chile

    Kast asiste a ceremonia de proclamación de parlamentarios electos realizada en el ex Congreso

    Fiscal nacional y futura ministra Steintert se reúnen para coordinar fortalecimiento del combate al crimen organizado

    Hites redujo sus pérdidas en 2025 y ahora se enfoca en potencial de clientes en Región de Valparaíso
    Negocios

    Hites redujo sus pérdidas en 2025 y ahora se enfoca en potencial de clientes en Región de Valparaíso

    Sonda acuerda compra negocio de distribución de productos Apple a su competidor Yáneken Retail

    FNE y el SII firman alianza para mejorar la gestión de fiscalización en operaciones de concentración

    Los microbios de Marte podrían viajar a la Tierra, según un reciente experimento
    Tendencias

    Los microbios de Marte podrían viajar a la Tierra, según un reciente experimento

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    En vivo: Las Diablas enfrentan a Francia soñando con un cupo al Mundial 2026
    El Deportivo

    En vivo: Las Diablas enfrentan a Francia soñando con un cupo al Mundial 2026

    Golf: Gustavo Silva sorprende en el Chile Classic y se mete en el top 10 tras la primera ronda

    Marruecos queda sin DT a tres meses del Mundial 2026 y exayudante de Bielsa es parte del nuevo proyecto

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales
    Tecnología

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    Los Tres lanzan “Cantar y amar” el primer adelanto de su disco grabado en Abbey Road
    Cultura y entretención

    Los Tres lanzan “Cantar y amar” el primer adelanto de su disco grabado en Abbey Road

    Ahora sí: Asskha Sumathra se presentará en el Gran Arena Monticello con “Lo que no se vio en Viña”

    Los pueblos Rapa Nui y Lickanantay protagonizan nuevas temporadas de la serie Huellas y Memorias

    La OTAN dice que su postura de disuasión y defensa “sigue siendo sólida en todos los ámbitos operacionales”
    Mundo

    La OTAN dice que su postura de disuasión y defensa “sigue siendo sólida en todos los ámbitos operacionales”

    Israel inicia ola de ataques aéreos en Beirut y afirma que apuntan a infraestructura de Hezbolá

    Campaña antiinmigrantes: Trump destituye a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos
    Paula

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana

    Empanadas de lavanda