Kast asiste a ceremonia de proclamación de parlamentarios electos realizada en el ex Congreso

Con la presencia del presidente electo, José Antonio Kast, se realizó esta tarde en el ex Congreso Nacional, en Santiago, la ceremonia de proclamación de los senadores y diputados que resultaron electos en los comicios celebrados el 16 de noviembre pasado.

La actividad, realizada por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), se llevó a cabo en en el Salón de Honor del ex Congreso, a seis días de que los nuevos parlamentarios deban asumir sus cargos para el próximo período legislativo, mismo día en que se efectuará el cambio de mando presidencial.

Así, los diputados y senadores electos recibieron sus actas de proclamación de manos del presidente del Tricel, Arturo Prado, en un acto que contó, además, con la presencia del presidente del Senado, Manuel José Ossandón.

En la ceremonia participaron, entre otros parlamentarios, las senadoras Yasna Provoste (DC) y Paulina Vodanovic (presidenta del PS), quienes fueron reelectas por las circunscripciones de Atacama y El Maule, respectivamente.

Además. se hicieron presentes otros parlamentarios electos en la Cámara Alta, como el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella; la exabanderada presidencial Beatriz Sánchez (FA); la secretaria general de RN, Andrea Balladares; el exdiputado Ignacio Urrutia (REP); el general (R) Cristián Vial (REP); el diputado Miguel Becker (RN); el exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter (ind.-REP), y el desaforado diputado Miguel Ángel Calisto (ind.-FRVS).

En tanto, también se pudo apreciar a la mayoría de los diputados electos, incluyendo al ex carabinero Sebastián Zamora (ind.- REP); la exministra de la Mujer, Macarena Santelices; la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler (PC), y Gustavo Gatica (ind.-PC), el psicólogo que perdió la vista en las protestas del estallido social.

En contraste, no participaron de la ceremonia algunos diputados electos de la UDI, en rechazo a que el Tricel proclamara a Guillermo Valdés (PDG) como diputado por el distrito 17 en desmedro del gremialista Felipe Donoso, a quien desde la tienda consideraban como vencedor.