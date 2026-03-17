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    Kast defiende proyecto que busca ajustar la gratuidad y refuerza que la negociación ramal “no es urgente”

    Además, sobre el retiro de más de 40 decretos ambientales, sostuvo: "Nosotros hemos señalado que vamos a cumplir irrestitutivamente la ley, pero también tenemos que decir que hay oportunidades en que se va más allá de la ley”.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Previo a su retorno a Santiago, desde el aeropuerto de Antofagasta, el Presidente José Antonio Kast abordó los primeros movimientos de su gobierno que ya han causado el resquemor de las filas opositoras.

    En concreto, en un punto de prensa, fue consultado sobre los reclamos opositores a una de las medidas del proyecto de “Reconstrucción Nacional”, la cual busca ajustar el beneficio de la gratuidad en la educación superior.

    “Cuando tenemos una crisis fiscal como la que tenemos, cuando tenemos una crisis de inseguridad, uno tiene que tomar decisiones, se tiene que priorizar”, contestó el Mandatario.

    “Lo que hemos señalado es que nadie se le va a quitar un beneficio social, o en el caso de la gratuidad, nadie de los que hoy día está recibiendo gratuidad la va a perder. Pero eso quiere decir que no podamos pensar, que no vamos a discutir, que no vamos a conversar cómo mejorar las cosas y ese es un debate legislativo”, continuó.

    En esa línea, sostuvo: “Yo le pediría a los parlamentarios de oposición, que están en su legítimo derecho de criticar, que esperen el ingreso a los proyectos, porque a veces uno se puede equivocar y a partir de un titular sacar una conclusión equivocada”.

    Para finalizar ese tema y defender esta iniciativa, sostuvo: “Las personas de 30 años siempre van a tener otras alternativas (...) lo importante es que aquellos jóvenes que están estudiando hoy día, que son receptores de la gratuidad, puedan seguir adelante”.

    Negociación ramal

    Con respecto al retiro de tramitación del proyecto de negociación ramal -ingresado por el gobierno de Gabriel Boric- el Presidente contestó: “Hoy día tenemos más de 850 mil personas sin trabajo formal ¿La negociación ramal es urgente hoy día? Nosotros creemos que no. ¿Es una decisión política? Sí, pero es una decisión política fundada en ciertos temas evidentes“, reforzando lo ya señalado por el ministro de la Segpres José García Ruminot.

    “Chile dejó de crecer, en Chile se dejó de invertir, y eso se traduce en menos posibilidades de empleo”, argumentó.

    “Creo que es bueno que este debate también se abra a la opinión pública. Hay veces que se genera mucho debate desde el punto de vista político, pero cuando uno va recorriendo las distintas comunas, las distintas ciudades, lo que más le piden las personas es seguridad y trabajo”, agregó.

    Retiro de decretos ambientales

    En cuanto al retiro de más de 40 decretos ambientales, remarcó: “Nosotros queremos generar la mejor política pública posible en torno al pleno empleo, siempre respetando el medio ambiente, y en eso hemos señalado desde hace bastante tiempo que vamos a cumplir irrestitutivamente la ley, pero también tenemos que señalar que hay oportunidades en que se va más allá de la ley”.

    En ese sentido, explicó: “Lo que está establecido en la ley o en el reglamento es interpretado por distintas autoridades a través de las facultades administrativas. Nosotros no queremos pasar a llevar la discusión legislativa en esto, pero sí queremos hacernos responsables de que Chile vuelva a ser un país confiable, y es un país confiable cuando la ley establece ciertos procedimientos y se cumplen los plazos”.

    “Entiendo que haya preocupación por distintos legisladores o sectores políticos, pero yo los invitaría a ver qué es lo que la ciudadanía requiere: crecimiento, cuidado del medio ambiente, pero sobre todo empleo, y esto apunta en esa línea”, aseguró el Presidente.

    Más sobre:José Antonio KastGratuidadInmigraciónNegociación ramal

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