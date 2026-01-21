SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Kast define a Ampuero como su embajador ante la ONU y comienza a cerrar su red de representantes en el exterior

    El excanciller de Sebastián Piñera llegará a Nueva York en un momento clave para la política exterior chilena: junto al presidente electo y al futuro canciller deberá resolver si Chile respalda o no una eventual candidatura de Michelle Bachelet a la secretaría general de Naciones Unidas, nombre que genera resistencia en republicanos.

    Por 
    Rocío Latorre
     
    Paula Catena
    Ampuero visitó la Oficina del Presidente Electo (OPE) el pasado 22 de diciembre.

    Dentro del diseño de la política exterior chilena, la representación diplomática ante las Naciones Unidas es considerada una de las embajadas de mayor peso estratégico. No solo por la visibilidad que entrega el foro multilateral, sino también por la tradición política que ha rodeado al cargo: históricamente ha sido reservado para figuras con trayectoria política y manejo diplomático.

    Por esa oficina han pasado nombres como el expresidente Gabriel González Videla, José Piñera Carvallo -padre del fallecido exmandatario Sebastián Piñera-, Juan Gabriel Valdés y Heraldo Muñoz. Hasta hace solo algunos días, la misión chilena ante la ONU estuvo encabezada por Paula Narváez, quien dejó el puesto anticipadamente para asumir como directora regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

    Según confirmó La Tercera, el presidente electo, José Antonio Kast, ya tiene definida esa designación. El elegido es Roberto Ampuero, excanciller del segundo gobierno de Sebastián Piñera y escritor.

    Ampuero fue embajador de Chile en México durante el primer mandato de Piñera. Posteriormente, en el segundo gobierno del exmandatario, asumió como ministro de Relaciones Exteriores.

    Su paso por la Cancillería estuvo marcado por críticas a su gestión y por una sostenida disputa interna de poder con Benjamín Salas, asesor internacional del Segundo Piso de La Moneda, tensión que terminó debilitando su posición dentro del gabinete. A eso se sumaron otros traspiés, como el viaje a Cúcuta -el que terminó aceptando, pese a estar en desacuerdo- o la presencia de los hijos del expresidente Piñera en la gira a China.

    Tras su salida del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ampuero fue designado como embajador en España, cargo que desempeñó hasta el término del gobierno de Piñera.

    La nominación del excanciller a la ONU no fue sorpresiva entre los republicanos. El escritor, desde la campaña, comenzó a tener gestos hacia Kast. Primero, en plena contienda electoral, anunció que lo apoyaba a él por sobre la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei. “Votaré por José Antonio Kast porque es el que mejor diagnostica, a mi entender, lo que el país necesita en esta crisis que nos sacude y angustia”, dijo el 29 de octubre en Ex-Ante.

    Luego, Ampuero se reunió con Kast ya como presidente electo. El 22 de diciembre pasado llegó hasta la denominada “Moneda chica”, instancia que fue el primer acercamiento más formal sobre el rol que asumiría en el futuro gobierno.

    La designación del extitular de Relaciones Exteriores en la ONU lo sitúa -junto al propio presidente Kast y al futuro canciller Francisco Pérez Mackenna- en el centro de una definición política: si Chile respaldará o no una eventual candidatura de Michelle Bachelet a la secretaría general de las Naciones Unidas. Se trata de una decisión que por ahora permanece en suspenso, considerando que el país aún no ha formalizado ninguna postulación. Eso sí, el Presidente Gabriel Boric -hace unos días- aseguró que iba a inscribir formalmente su candidatura.

    Si eso se cumple, Kast, Ampuero y el futuro canciller tendrán que ver si esta se ratifica o echan pie atrás. Hasta ahora, en el equipo del presidente electo transmiten que en republicanos hay una fuerte resistencia al nombre de Bachelet y que su postulación tendría pocas posibilidades de éxito.

    Por lo mismo, agregan las mismas fuentes, están inclinados a que no se persista con esa candidatura.

    Además, dicen, la salida de Paula Narváez de la misión chilena ante la ONU sumó un elemento adicional. Y es que la exministra y ex precandidata presidencial era una de las principales promotoras -y, en teoría, su “jefa de campaña”- de la opción de Bachelet en Naciones Unidas. Este elemento, en todo caso, en el círculo de la expresidenta lo desdramatizan y transmiten que fue un asunto conversado entre ambas.

    Con la definición del embajador ONU ya cerrada, el presidente electo ha comenzado a avanzar en el resto de las designaciones diplomáticas.

    Según comentan en su entorno, el diseño contempla alrededor de 20 embajadores políticos. Se trata de un punto históricamente controvertido para los diplomáticos de carrera, formados en la Academia Diplomática, quienes suelen cuestionar este tipo de nombramientos.

    El antecedente inmediato es el del Presidente Gabriel Boric, quien en marzo de 2022 designó cerca de 17 embajadores políticos.

    En el caso del futuro gobierno de Kast, algunos nombres ya han ido avanzando.

    El exdiputado y exembajador ante la OEA Issa Kort (UDI) asumiría la representación en Brasil, aunque hace poco -comentan en su círculo- comenzó a trabajar en la UNAB; el senador Francisco Chahuán (RN) sería destinado a México, mientras que el diputado Miguel Mellado (Partido Republicano) es mencionado para una embajada en Centroamérica o en Portugal.

    En tanto, la embajada de Estados Unidos está reservada para el empresario Andrés Ergas Heymann. Y en la OEA la representación estará a cargo del diputado y actual presidente de la Cámara José Miguel Castro (RN). A ellos se suma el senador Juan Antonio Coloma (UDI) quien partirá a España.

    Más sobre:La Tercera PMPolíticaRoberto AmpueroCancilleríaONUEmbajadores

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Vallejo defiende gestión del gobierno de cuestionamientos de Kast y Campos

    Karol G es la nueva embajadora global de Reebok: la marca presentará una colección exclusiva co-diseñada por la artista

    Belleza Perfecta: cómo es la serie que reúne a Ryan Murphy, Ashton Kutcher y Lux Pascal

    Elizalde y Alvarado abrirán ronda de bilaterales entre ministros de Boric y Kast

    Fiscal regional Barros y persecutores Jacir y Cabrera se suman al juego de tronos para quedarse con la Centro Norte

    Alzar secreto bancario y escéptica del cierre de fronteras: las definiciones de Steinert antes de llegar al gabinete de Kast

    Lo más leído

    1.
    Vallejo y oficialismo ponen fin a la tregua por emergencia y culpan a la oposición de trabar la ley de Incendios

    Vallejo y oficialismo ponen fin a la tregua por emergencia y culpan a la oposición de trabar la ley de Incendios

    2.
    La trastienda de la caída de Santiago Montt, el primer golpe de timón de Kast

    La trastienda de la caída de Santiago Montt, el primer golpe de timón de Kast

    3.
    Squella y las caídas del gabinete: reconoce que Carter se bajó para evitar tensiones y responsabiliza a Andes Copper por la ausencia de Montt

    Squella y las caídas del gabinete: reconoce que Carter se bajó para evitar tensiones y responsabiliza a Andes Copper por la ausencia de Montt

    4.
    “Lamento no poder despedirme”: Trinidad Steinert confirma a fiscales regionales su nominación como ministra de Seguridad de Kast

    “Lamento no poder despedirme”: Trinidad Steinert confirma a fiscales regionales su nominación como ministra de Seguridad de Kast

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Olympique de Marsella vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Olympique de Marsella vs. Liverpool en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Slavia Praga vs. Barcelona en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Slavia Praga vs. Barcelona en TV y streaming

    Vallejo defiende gestión del gobierno de cuestionamientos de Kast y Campos
    Chile

    Vallejo defiende gestión del gobierno de cuestionamientos de Kast y Campos

    Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise en TV y streaming

    Elizalde y Alvarado abrirán ronda de bilaterales entre ministros de Boric y Kast

    Jorge Quiroz pone fecha a la reforma tributaria y prepara batería de medidas para marzo
    Negocios

    Jorge Quiroz pone fecha a la reforma tributaria y prepara batería de medidas para marzo

    El intenso día después de Quiñenco: una jornada plena de directorios extraordinarios para reemplazar a Francisco Pérez Mackenna

    Bethia vende casi $80 mil millones en acciones de Falabella

    Karol G es la nueva embajadora global de Reebok: la marca presentará una colección exclusiva co-diseñada por la artista
    Tendencias

    Karol G es la nueva embajadora global de Reebok: la marca presentará una colección exclusiva co-diseñada por la artista

    ¿Por qué se descarriló el tren en Adamuz? Las pistas que encontró la investigación hasta ahora

    Qué opciones militares “decisivas” evalúa Trump contra Irán en medio de la ola de protestas en el país

    El palo de Lucero a Colo Colo por la hinchada de la U: “Lidera el ranking de asistencia; siempre juega con 40 mil personas”
    El Deportivo

    El palo de Lucero a Colo Colo por la hinchada de la U: “Lidera el ranking de asistencia; siempre juega con 40 mil personas”

    ¿Tiene la U la mejor delantera del fútbol chileno? El intenso debate que desatan los arribos de Lucero, Rivero y Vargas

    ¿Más entradas? Hinchas cruzados agotan localidades de la UC para la final de la Supercopa y ANFP evalúa aumento de aforo

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026
    Finde

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Belleza Perfecta: cómo es la serie que reúne a Ryan Murphy, Ashton Kutcher y Lux Pascal
    Cultura y entretención

    Belleza Perfecta: cómo es la serie que reúne a Ryan Murphy, Ashton Kutcher y Lux Pascal

    Entre comediantes y estrellas del género urbano: los eventos solidarios por los incendios en el sur

    “Aún es surreal, no me cabe en la cabeza”: el camino de Matapanki al Festival de Berlín

    Trump en Davos: Presidente de EE.UU. dice que “no usará la fuerza” contra Groenlandia, pero pide “negociaciones inmediatas”
    Mundo

    Trump en Davos: Presidente de EE.UU. dice que “no usará la fuerza” contra Groenlandia, pero pide “negociaciones inmediatas”

    Trump afirma que EE.UU. es “el único capaz de proteger Groenlandia” y pide negociaciones para comprarla

    Parlamento Europeo paraliza la aprobación del pacto comercial con Mercosur y lo lleva al Tribunal de Justicia de la UE

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer
    Paula

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar