Kast define a Ampuero como su embajador ante la ONU y comienza a cerrar su red de representantes en el exterior

Dentro del diseño de la política exterior chilena, la representación diplomática ante las Naciones Unidas es considerada una de las embajadas de mayor peso estratégico. No solo por la visibilidad que entrega el foro multilateral, sino también por la tradición política que ha rodeado al cargo: históricamente ha sido reservado para figuras con trayectoria política y manejo diplomático.

Por esa oficina han pasado nombres como el expresidente Gabriel González Videla, José Piñera Carvallo -padre del fallecido exmandatario Sebastián Piñera-, Juan Gabriel Valdés y Heraldo Muñoz. Hasta hace solo algunos días, la misión chilena ante la ONU estuvo encabezada por Paula Narváez, quien dejó el puesto anticipadamente para asumir como directora regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Según confirmó La Tercera, el presidente electo, José Antonio Kast, ya tiene definida esa designación. El elegido es Roberto Ampuero, excanciller del segundo gobierno de Sebastián Piñera y escritor .

Ampuero fue embajador de Chile en México durante el primer mandato de Piñera. Posteriormente, en el segundo gobierno del exmandatario, asumió como ministro de Relaciones Exteriores.

Su paso por la Cancillería estuvo marcado por críticas a su gestión y por una sostenida disputa interna de poder con Benjamín Salas, asesor internacional del Segundo Piso de La Moneda, tensión que terminó debilitando su posición dentro del gabinete. A eso se sumaron otros traspiés, como el viaje a Cúcuta -el que terminó aceptando, pese a estar en desacuerdo- o la presencia de los hijos del expresidente Piñera en la gira a China.

Tras su salida del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ampuero fue designado como embajador en España, cargo que desempeñó hasta el término del gobierno de Piñera.

La nominación del excanciller a la ONU no fue sorpresiva entre los republicanos. El escritor, desde la campaña, comenzó a tener gestos hacia Kast. Primero, en plena contienda electoral, anunció que lo apoyaba a él por sobre la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei. “Votaré por José Antonio Kast porque es el que mejor diagnostica, a mi entender, lo que el país necesita en esta crisis que nos sacude y angustia”, dijo el 29 de octubre en Ex-Ante.

Luego, Ampuero se reunió con Kast ya como presidente electo. El 22 de diciembre pasado llegó hasta la denominada “Moneda chica”, instancia que fue el primer acercamiento más formal sobre el rol que asumiría en el futuro gobierno.

La designación del extitular de Relaciones Exteriores en la ONU lo sitúa -junto al propio presidente Kast y al futuro canciller Francisco Pérez Mackenna- en el centro de una definición política: si Chile respaldará o no una eventual candidatura de Michelle Bachelet a la secretaría general de las Naciones Unidas . Se trata de una decisión que por ahora permanece en suspenso, considerando que el país aún no ha formalizado ninguna postulación. Eso sí, el Presidente Gabriel Boric -hace unos días- aseguró que iba a inscribir formalmente su candidatura.

Si eso se cumple, Kast, Ampuero y el futuro canciller tendrán que ver si esta se ratifica o echan pie atrás. Hasta ahora, en el equipo del presidente electo transmiten que en republicanos hay una fuerte resistencia al nombre de Bachelet y que su postulación tendría pocas posibilidades de éxito.

Por lo mismo, agregan las mismas fuentes, están inclinados a que no se persista con esa candidatura.

Además, dicen, la salida de Paula Narváez de la misión chilena ante la ONU sumó un elemento adicional. Y es que la exministra y ex precandidata presidencial era una de las principales promotoras -y, en teoría, su “jefa de campaña”- de la opción de Bachelet en Naciones Unidas. Este elemento, en todo caso, en el círculo de la expresidenta lo desdramatizan y transmiten que fue un asunto conversado entre ambas.

Con la definición del embajador ONU ya cerrada, el presidente electo ha comenzado a avanzar en el resto de las designaciones diplomáticas.

Según comentan en su entorno, el diseño contempla alrededor de 20 embajadores políticos. Se trata de un punto históricamente controvertido para los diplomáticos de carrera, formados en la Academia Diplomática, quienes suelen cuestionar este tipo de nombramientos.

El antecedente inmediato es el del Presidente Gabriel Boric, quien en marzo de 2022 designó cerca de 17 embajadores políticos.

En el caso del futuro gobierno de Kast, algunos nombres ya han ido avanzando.

El exdiputado y exembajador ante la OEA Issa Kort (UDI) asumiría la representación en Brasil, aunque hace poco -comentan en su círculo- comenzó a trabajar en la UNAB; el senador Francisco Chahuán (RN) sería destinado a México, mientras que el diputado Miguel Mellado (Partido Republicano) es mencionado para una embajada en Centroamérica o en Portugal.

En tanto, la embajada de Estados Unidos está reservada para el empresario Andrés Ergas Heymann. Y en la OEA la representación estará a cargo del diputado y actual presidente de la Cámara José Miguel Castro (RN). A ellos se suma el senador Juan Antonio Coloma (UDI) quien partirá a España.