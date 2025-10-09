SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Kast responde a nueva arremetida de Matthei e insiste que “las peleas en la oposición solo benefician a Jara”

El candidato republicano recalcó que en segunda vuelta "vamos a apoyar sin condiciones a quien pase" al balotaje.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
Santiago 6 de octubre 2025. José Antonio Kast. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

El candidato presidencial del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano (PSC), José Antonio Kast, respondió esta noche a una nueva arremetida de la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

Durante la tarde, en una entrevista radial, la figura de la UDI se alejó más aún de un eventual apoyo a Kast en segunda vuelta, volviendo a sacar al pizarrón el tema de los videos difundidos en redes sociales en que se afirmaba que ella padecía alzheimer.

“Cuando alguien está dispuesto a correr los límites siendo candidato, a mí obviamente que me da miedo de que pueda correr mucho los límites si es que llega a ser presidente. Eso sí me complica”, señaló Matthei en alusión a Kast.

En ese contexto, es que el republicano uso su cuenta en X para responder a las declaraciones de Matthei.

“Aunque algunos no comprendan, las peleas en la oposición solo benefician a Jara”, lanzó.

“Nosotros vamos a seguir trabajando con propuestas para derrotar a la izquierda y si no pasamos a segunda vuelta, a pesar de todos los ataques, vamos a apoyar sin condiciones a quien pase a segunda vuelta”, reafirmó el exdiputado.

Durante las últimas semanas las disputas por los aspirantes a La Moneda sumaron nuevos episodios. Esto luego de los “descuelgues” de figuras de Chile Vamos, como el gobernador de Arica, Diego Paco en favor de Kast.

También por la posibilidad de que militantes del Partido Demócratas, desde donde apoyan a Matthei, crucen la vereda para apoyar a Kast, pese a ir en un pacto parlamentario con Chile Vamos.

Kast ha intentado bajar la intensidad de los cruces con su contendora y desde ayer viene señalando que “a pesar de los continuos emplazamientos de la candidata y el comando de Chile Vamos, nosotros seguiremos enfocados y ocupados en derrotar a la izquierda”.

Más sobre:Elecciones 2025José Antonio KastEvelyn MattheiPresidenciales

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Trump afirma que rehenes israelíes podrían ser liberados el lunes y que otros países de la región ayudarán a reconstruir Gaza

En visita a Uruguay: Bachelet se reúne con Orsi y discuten candidatura de la exmandataria a la ONU

La ONU “apoyará la plena implementación” del alto el fuego y el acuerdo sobre rehenes en Gaza

Despachan a ley proyecto que establece medidas para proteger salud y seguridad de recolectores de basura

Milei felicita a Trump por acuerdo entre Israel y Hamas y anuncia que respaldará su candidatura al Nobel de la Paz

Fijan para el 24 de noviembre audiencia de preparación de juicio oral contra desaforado diputado Pulgar: arriesga 12 años por violación de menor

Lo más leído

1.
El orgullo del técnico de México tras eliminar a la Roja Sub 20: “Ese ímpetu de la gente lo supimos contrarrestar”

El orgullo del técnico de México tras eliminar a la Roja Sub 20: “Ese ímpetu de la gente lo supimos contrarrestar”

2.
A qué hora y dónde ver a Deportes Puerto Montt vs. Colo Colo por su partido amistoso en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Deportes Puerto Montt vs. Colo Colo por su partido amistoso en TV y streaming

3.
“No nos van a dar ese logro político”: Grau anticipa que la oposición bloqueará el avance de sala cuna universal por las elecciones

“No nos van a dar ese logro político”: Grau anticipa que la oposición bloqueará el avance de sala cuna universal por las elecciones

4.
Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

5.
Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy oftalmólogo y esta es la razón por la que te tiembla el párpado

Soy oftalmólogo y esta es la razón por la que te tiembla el párpado

Qué se sabe del accidente de Zion, el famoso reguetonero que fue hospitalizado de urgencia

Qué se sabe del accidente de Zion, el famoso reguetonero que fue hospitalizado de urgencia

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Nintendo muestra los nuevos Metroid y Kirby para la Switch 2 y revela sus planes para Latinoamérica

Nintendo muestra los nuevos Metroid y Kirby para la Switch 2 y revela sus planes para Latinoamérica

Servicios

Importante alza del combustible: revisa el precio de la bencina para los próximos días

Importante alza del combustible: revisa el precio de la bencina para los próximos días

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Cómo participar en la próxima feria laboral virtual gratuita y cuándo se realizará

Cómo participar en la próxima feria laboral virtual gratuita y cuándo se realizará

En visita a Uruguay: Bachelet se reúne con Orsi y discuten candidatura de la exmandataria a la ONU
Chile

En visita a Uruguay: Bachelet se reúne con Orsi y discuten candidatura de la exmandataria a la ONU

Kast responde a nueva arremetida de Matthei e insiste que “las peleas en la oposición solo benefician a Jara”

Despachan a ley proyecto que establece medidas para proteger salud y seguridad de recolectores de basura

Licencias médicas experimentan en agosto su mayor caída desde que Contraloría destapó escándalo de viajes al exterior
Negocios

Licencias médicas experimentan en agosto su mayor caída desde que Contraloría destapó escándalo de viajes al exterior

Jara propone cambios a la libre competencia para acelerar acción penal y que la CMF regule a los conglomerados financieros

IPC de septiembre se alinea con las expectativas y se afianza a la opción de que próxima baja de TPM sea en diciembre

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena
Tendencias

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Capacita+: Google Cloud capacitará a 200 mil personas en IA en Latinoamérica

Soy oftalmólogo y esta es la razón por la que te tiembla el párpado

El insólito cambio de arqueros en Japón para intentar evitar que Francia anotara el penal que les dio la clasificación
El Deportivo

El insólito cambio de arqueros en Japón para intentar evitar que Francia anotara el penal que les dio la clasificación

La Roja nomina a tres jugadores de la Sub 20 luego de dos sensibles bajas

Francia aprovecha la farra de Japón y vence por la mínima para meterse en los cuartos de final del Mundial Sub 20

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista
Finde

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Artista chileno interviene museo en Madrid e irrumpe con figura de Netanyahu como Chucky y de Milei como perro de Trump
Cultura y entretención

Artista chileno interviene museo en Madrid e irrumpe con figura de Netanyahu como Chucky y de Milei como perro de Trump

Lucybell se despide de los escenarios con doble sold-out en Movistar Arena

A 20 años de su debut: Harry Potter y el Cáliz de Fuego regresa a los cines chilenos

Trump afirma que rehenes israelíes podrían ser liberados el lunes y que otros países de la región ayudarán a reconstruir Gaza
Mundo

Trump afirma que rehenes israelíes podrían ser liberados el lunes y que otros países de la región ayudarán a reconstruir Gaza

La ONU “apoyará la plena implementación” del alto el fuego y el acuerdo sobre rehenes en Gaza

Milei felicita a Trump por acuerdo entre Israel y Hamas y anuncia que respaldará su candidatura al Nobel de la Paz

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida
Paula

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?