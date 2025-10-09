Kast responde a nueva arremetida de Matthei e insiste que “las peleas en la oposición solo benefician a Jara”

El candidato presidencial del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano (PSC), José Antonio Kast, respondió esta noche a una nueva arremetida de la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

Durante la tarde, en una entrevista radial, la figura de la UDI se alejó más aún de un eventual apoyo a Kast en segunda vuelta, volviendo a sacar al pizarrón el tema de los videos difundidos en redes sociales en que se afirmaba que ella padecía alzheimer.

“C uando alguien está dispuesto a correr los límites siendo candidato, a mí obviamente que me da miedo de que pueda correr mucho los límites si es que llega a ser presidente. Eso sí me complica”, señaló Matthei en alusión a Kast.

En ese contexto, es que el republicano uso su cuenta en X para responder a las declaraciones de Matthei.

“Aunque algunos no comprendan, las peleas en la oposición solo benefician a Jara”, lanzó.

“Nosotros vamos a seguir trabajando con propuestas para derrotar a la izquierda y si no pasamos a segunda vuelta, a pesar de todos los ataques, vamos a apoyar sin condiciones a quien pase a segunda vuelta”, reafirmó el exdiputado.

Durante las últimas semanas las disputas por los aspirantes a La Moneda sumaron nuevos episodios. Esto luego de los “descuelgues” de figuras de Chile Vamos, como el gobernador de Arica, Diego Paco en favor de Kast.

También por la posibilidad de que militantes del Partido Demócratas, desde donde apoyan a Matthei, crucen la vereda para apoyar a Kast, pese a ir en un pacto parlamentario con Chile Vamos.