La defensa de Boric ante las acusaciones de “pituto” por caso de su cuñada Fiona Bonati

El Presidente Gabriel Boric abordó este miércoles la salida de su cuñada, la periodista Fiona Bonati, quien renunció a la Secretaria de Comunicaciones (Secom) de La Moneda por salir país cuando estaba con extensión de su posnatal durante 2023.

En entrevista con Tolerancia 0 de CNN Chile, el jefe de Estado abordó las acusaciones provenientes de la oposición sobre “pitutos” en su gobierno a raíz de este caso.

“Mis sentimientos en esto no importan, uno lo vive de adentro, acá lo que importa es el estándar que se establece y si esas personas tenían experiencia para el cargo... porque qué es lo que es el pituto: es saltarse la fila respecto de espacios que tienen un mecanismo de asignación claro y en un lugar donde no tienen las competencias para ejercer”, partió señalando el jefe de Estado.

“En el caso de mi cuñada, no la contraté yo. Ella entró a trabajar en el Estado el año 2010, en el primer gobierno del Presidente Piñera”, explicó el jefe de Estado respecto a las acusaciones en contra el gobierno.

A renglón seguido añadió que “es importante que la derecha lo diga claramente, porque José Antonio Kast no lo dice, dice que esta fue una persona contratada por Boric y el pituto, y eso no es así“.

Boric detalló que Bonati “es una persona que estaba cumpliendo un rol de una carrera pública desde 2010 y que trabajaba en la Secretaría de Comunicaciones desde 2010, desde Piñera 2″ y que durante el actual gobierno “no recibió ningún aumento de sueldo ni privilegio por ser mi cuñada, y yo no tuve jamás ningún tipo de injerencia en cuáles eran sus funciones, ni sus tareas ni sus atribuciones”.

“Ella y sus jefaturas responderán respecto de cuáles eran sus competencias profesionales para haber hecho la pega que hizo durante mucho tiempo. Yo me imagino que son buenas, pero no es algo que me corresponde a mí evaluar”, añadió.

La renuncia de Bonati

La renuncia de la profesional de las comunicaciones se concretó el pasado 28 de mayo, tras el informe de la Contraloría que reveló que más de 25 mil funcionarios salieron del país estando con reposo médico. Sin embargo, recién se hizo pública el pasado lunes.

“Cuando ella se entera y es citada, ella presenta ese mismo día su renuncia. Lo importante de esto es cómo se reacciona. Lo que yo le he dicho a todos en público y en privado: nadie va a tener ningún tipo de privilegio y el estándar va a ser el mismo”, señaló el Presidente respecto a la dimisión de la funcionaria.

También recalcó que, en estos casos, si son funcionarios públicos es sumario administrativo el que corresponde y en caso de cargos de confianza es renuncia inmediata después de iniciar el sumario.

Ante lo anterior, Boric planteó que Bonati renunció porque ella dijo que “el estándar para los familiares del Presidente tiene que ser más alto. Entonces cuando analizamos este caso en su mérito, yo invito a que con estos antecedentes lo ponderemos".

“Evidentemente yo sé que hay quienes lo van a tratar de utilizar para ‘el pituto, que obviamente están tratando de aprovecharse’, y eso no es así, yo se lo digo mirando a los ojos a los que nos están viendo que no es así, no ha sido así y el estándar va a ser el mismo. Incluso, el estándar para los familiares y las personas cercanas a mí evidentemente es más duro y así hemos reaccionado y así vamos a reaccionar en todos los casos", recalcó Boric.

Con todo, el jefe de Estado señaló que “nosotros hemos tenido un solo principio: caiga quien caiga, no importa si es familiar, amigo, cercano, del partido político o donde sea, a todos por igual”.