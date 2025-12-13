VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    La incesante búsqueda de la cantera de votos de Parisi durante el balotaje

    El republicano y la comunista se dieron a la tarea de intentar conquistar al electorado del líder del PDG, que en la primera vuelta sorprendió al llegar en tercer lugar, con un caudal de más de dos millones quinientos mil votos.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Jeannette Jara / Franco Parisi / José Antonio Kast

    La noche del 16 de noviembre, Franco Parisi, economista y líder del PDG, le dio una bofetada en el rostro al mundo político tradicional que, hasta ese momento, lo seguía viendo como un outsider y no lo reconocía como un verdadero oponente.

    Lo respaldó haberse convertido en la gran sorpresa de la primera vuelta: llegó tercero, con un caudal del 19,7%, correspondiente a más de dos millones quinientos mil votos.

    El contundente desempeño le confirió un poder que los triunfadores de esa jornada, Jeannette Jara (Unidad por Chile) y José Antonio Kast (republicanos) atendieron rápidamente. Se convirtió en el gran elector que ambas candidaturas, aunque con más urgencia la comunista, debían salir a captar con miras al balotaje para ser el sucesor del Presidente Gabriel Boric.

    En su discurso, eso sí, Parisi dejó claro de inmediato las cartas que jugaría desde esa posición. “Yo no ando firmando cheques en blanco a nadie, eso es una falta de respeto. Les tengo una mala noticia a los candidatos: gánense los votos. Necesito gestos de ellos. PDG no necesita ningún favor”.

    Franco Parisi

    Con sus palabras, además, enrostró que nadie en la esfera política, y menos todavía las encuestadoras, vieron lo había proyectado antes de la elección: que sería capaz de mejorar su desempeño del 2013, donde obtuvo el 10,11%, y del 2021, cuando dejó atrás a Sebastián Sichel y Yasna Provoste, con un 12,8%. Porque, a diferencia de sus dos aventuras anteriores, ahora se jugó con voto obligatorio, lo que le permitió aumentar su cantera.

    Su performance más convincente se produjo en el norte. En Arica (27,84%), Tarapacá (31,11%), Antofagasta (34,99%) y Atacama (32,60%), donde lideró los conteos, Parisi consiguió la proeza de conectar con esos votantes esquivos que, en general, están desafectados de la política y ahora se ven obligados a concurrir a las urnas.

    Los gestos de Kast y Jara

    “Nosotros hemos aceptado la primera invitación que nos ha hecho Franco Parisi, que es salir a la calle. Yo no partí en los matinales, partí en La Araucanía, donde la gente sufre la violencia del terrorismo”.

    Tres días después de la primera vuelta, José Antonio Kast dio cuenta de un primer gesto al líder del Partido de la Gente (PDG) y de paso lanzó un dardo a Jeannette Jara, quien participó luego de los comicios del 16 de noviembre en dos programas de televisión. Un día después, el republicano viajó a Arica.

    Una semana luego de ese emplazamiento, la exministra del Trabajo estuvo desplegada en Antofagasta. Ahí se reunió con trabajadores de la minería, compartió con familias de la comuna y firmó un compromiso por la región, en caso de ser electa Presidenta este domingo.

    La aspirante del oficialismo, eso sí, previamente ya había intentado acercarse al electorado de Parisi al sumar a su programa dos ideas del economista: la rebaja del IVA a medicamentos y el límite de $5 millones para asesores políticos.

    Santiago 30 de noviembre 2025. La candidata presidencial Jeannette Jara da inicio oficial al periodo de campana de segunda vuelta junto a voluntarios y vocerias de su comando. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    En ese plano, si bien Kast no incluyó en su programa propuestas concretas de Parisi, sí hizo un guiño a ese electorado al asegurar que se trata de planes que encuentran coincidencias. “Nuestros tres ejes son enfrentar el tema de la seguridad, el tema económico, trabajo, él hace mucho acento en eso, incluido el tema del mérito, y el tema social, la crisis en salud, la crisis en vivienda, y la crisis en educación”, aseveró el republicano.

    En medio de la búsqueda de ese botín, el líder del PDG les puso una nueva prueba a los aspirantes al sillón presidencial: asistir a su programa de streaming Bad Boys. Tras algunos días de espera, desde el círculo de Parisi se descartó la propuesta de realizar una edición solo con la candidata oficialista, que se había mostrado disponible, debido a la negativa del abanderado de republicanos de participar del espacio.

    Una voz, sin embargo, había advertido a Jara del escenario al que se podría exponer si asistía al terreno del economista. Fue la de la exministra del Interior, Carolina Tohá, quien en entrevista con el programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera, sugirió: “Va a hacer bailar a todos a su ritmo”.

    Parisi juega para Parisi

    Con la ventaja de quien sabe que hay un interés en su figura y el poder que representa en un momento decisivo para el país, Parisi optó por maniobrar con habilidad las expectativas.

    En esa lógica, el economista dejó en manos de una consulta interna la decisión del PDG de cara a la segunda vuelta, con las opciones de José Antonio Kast, Jeannette Jara y nulo o blanco.

    La votación se resolvió el domingo 30 de noviembre, en que un 78% de la militancia se inclinó por anular, un 20% por Kast y un 2% por Jara. Según contó el mismo Parisi más adelante, participaron más de 10.000 militantes (según el Servel, sus afiliados llegan a 38.353).

    Santiago 30 de julio 2025. Candidatos presidenciales reciben propuestas del Hogar de Cristo sobre urgencias sociales. Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    A las pocas horas del resultado, Parisi publicó en redes sociales un mensaje en que repitió la consigna que levantó en su campaña: “Si los fachos dicen que somos comunachos y los comunachos dicen que somos fachos, es justamente porque no somos ni fachos ni comunachos”.

    Además, añadió sobre su colectividad: “Somos clase media y ponemos en el centro las buenas ideas para la gente”.

    La reflexión institucional también fue condensada en una publicación en las redes sociales del PDG. “Este resultado refleja el descontento legítimo de nuestras bases con las alternativas que estarán en el próximo balotaje”.

    En los días previos a la elección del domingo, el líder del Partido de la Gente, además, dio cuenta de que se inclinará por la opción nulo.

    Pero no solo eso. “Lo más probable es que gane Kast, lo cual es una mala noticia para Chile”, dijo el jueves en el programa de streaming Desde la Redacción de La Tercera.

    En una cita con los diputados electos del PDG, este viernes, evaluó a Jara como una mejor candidata de segunda vuelta, y volvió a apuntar contra el republicano: “Yo creo que Kast es un millonario, sus ministros van a ser millonarios. Que se bajen los sueldos, porque la gente la está pasando mal”.

    Esto, porque Parisi, que solo ha hecho crecer su cantera en cada cruzada, parece estar haciendo cálculos para cuatro años más.

    Más sobre:PresidencialesJeannette JaraJosé Antonio KastFranco Parisi

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ataque del Estado Islámico en Siria deja dos militares estadounidenses y un civil muertos

    En medio de campaña “Cuidemos nuestros ríos”: Orrego destaca idea de declarar humedal urbano al río Mapocho

    Vecinos aplauden clausura de discoteca clandestina en Independencia

    Meteorología emite aviso por altas temperaturas: afectará a cinco regiones desde el lunes

    Aprajud llama a respetar la tradición de elegir como presidente de la Corte Suprema al magistrado de mayor antigüedad

    Camboya suspende temporalmente todos los cruces fronterizos con Tailandia

    Lo más leído

    1.
    Kast responde a Vallejo: “Yo le pido que por respeto al país, el gobierno se quede en silencio”

    Kast responde a Vallejo: “Yo le pido que por respeto al país, el gobierno se quede en silencio”

    2.
    Carolina Tohá y posibilidad de que Kast llegue a La Moneda: “Tengo temor de que haga un gobierno como Orbán, Trump o Milei”

    Carolina Tohá y posibilidad de que Kast llegue a La Moneda: “Tengo temor de que haga un gobierno como Orbán, Trump o Milei”

    3.
    Diego Schalper y eventual gobierno de Kast: “No hay espacio para el emborrachamiento (...) los votos son prestados”

    Diego Schalper y eventual gobierno de Kast: “No hay espacio para el emborrachamiento (...) los votos son prestados”

    4.
    El futuro del PC después de Jara

    El futuro del PC después de Jara

    5.
    Kast desdramatiza gritos en su contra en cierre de campaña de Jara: “Nosotros no acostumbramos en nuestros cánticos a insultar a nadie”

    Kast desdramatiza gritos en su contra en cierre de campaña de Jara: “Nosotros no acostumbramos en nuestros cánticos a insultar a nadie”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Servicios

    Saturday Night’s Main Event: cuándo y dónde ver la última pelea de John Cena en la WWE

    Saturday Night’s Main Event: cuándo y dónde ver la última pelea de John Cena en la WWE

    Se registra temblor en la zona norte del país: se sintió en las regiones de Tarapacá y Antofagasta

    Se registra temblor en la zona norte del país: se sintió en las regiones de Tarapacá y Antofagasta

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Osasuna en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Osasuna en TV y streaming

    En medio de campaña “Cuidemos nuestros ríos”: Orrego destaca idea de declarar humedal urbano al río Mapocho
    Chile

    En medio de campaña “Cuidemos nuestros ríos”: Orrego destaca idea de declarar humedal urbano al río Mapocho

    Vecinos aplauden clausura de discoteca clandestina en Independencia

    Meteorología emite aviso por altas temperaturas: afectará a cinco regiones desde el lunes

    Los desafíos económicos que enfrentará el gobierno que comienza el 11 de marzo de 2026
    Negocios

    Los desafíos económicos que enfrentará el gobierno que comienza el 11 de marzo de 2026

    Back to the Future

    La transformación digital salta como prioridad para directorios de empresas en 2025

    7 amenazas de ciberseguridad que enfrentarán las empresas en Latinoamérica en 2026, según el pronóstico de Kaspersky
    Tendencias

    7 amenazas de ciberseguridad que enfrentarán las empresas en Latinoamérica en 2026, según el pronóstico de Kaspersky

    Nueva demanda: familia asegura que ChatGPT instó a un hombre a matar a su madre

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8

    Con la Copa Libertadores por delante: Coquimbo Unido presenta a Hernán Caputto como su DT para el 2026
    El Deportivo

    Con la Copa Libertadores por delante: Coquimbo Unido presenta a Hernán Caputto como su DT para el 2026

    En vivo: el Flamengo de Erick Pulgar se enfrenta al Pyramids por un lugar en la final de la Copa Intercontinental

    El dardo de un exgoleador de Colo Colo contra Blanco y Negro tras el deslucido centenario

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Fallece a los 60 años actor Peter Greene conocido por su papel en la película Pulp Fiction
    Cultura y entretención

    Fallece a los 60 años actor Peter Greene conocido por su papel en la película Pulp Fiction

    Reseña de libros: de Pablo Maurette a María Asunción Requena

    Llega el libro que recorre la obra musical de Víctor Jara: “Él estaba muy atento a lo que estaba sonando en el mundo”

    Ataque del Estado Islámico en Siria deja dos militares estadounidenses y un civil muertos
    Mundo

    Ataque del Estado Islámico en Siria deja dos militares estadounidenses y un civil muertos

    Camboya suspende temporalmente todos los cruces fronterizos con Tailandia

    Diputada salvadoreña anuncia demanda contra el Estado de Chile por fatal caso que involucra a exdiplomático chileno

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni
    Paula

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas