La incesante búsqueda de la cantera de votos de Parisi durante el balotaje

La noche del 16 de noviembre, Franco Parisi, economista y líder del PDG, le dio una bofetada en el rostro al mundo político tradicional que, hasta ese momento, lo seguía viendo como un outsider y no lo reconocía como un verdadero oponente.

Lo respaldó haberse convertido en la gran sorpresa de la primera vuelta: llegó tercero, con un caudal del 19,7%, correspondiente a más de dos millones quinientos mil votos.

El contundente desempeño le confirió un poder que los triunfadores de esa jornada, Jeannette Jara (Unidad por Chile) y José Antonio Kast (republicanos) atendieron rápidamente. Se convirtió en el gran elector que ambas candidaturas, aunque con más urgencia la comunista, debían salir a captar con miras al balotaje para ser el sucesor del Presidente Gabriel Boric.

En su discurso, eso sí, Parisi dejó claro de inmediato las cartas que jugaría desde esa posición. “Yo no ando firmando cheques en blanco a nadie, eso es una falta de respeto. Les tengo una mala noticia a los candidatos: gánense los votos. Necesito gestos de ellos. PDG no necesita ningún favor”.

Franco Parisi

Con sus palabras, además, enrostró que nadie en la esfera política, y menos todavía las encuestadoras, vieron lo había proyectado antes de la elección: que sería capaz de mejorar su desempeño del 2013, donde obtuvo el 10,11%, y del 2021, cuando dejó atrás a Sebastián Sichel y Yasna Provoste, con un 12,8%. Porque, a diferencia de sus dos aventuras anteriores, ahora se jugó con voto obligatorio, lo que le permitió aumentar su cantera.

Su performance más convincente se produjo en el norte. En Arica (27,84%), Tarapacá (31,11%), Antofagasta (34,99%) y Atacama (32,60%), donde lideró los conteos, Parisi consiguió la proeza de conectar con esos votantes esquivos que, en general, están desafectados de la política y ahora se ven obligados a concurrir a las urnas.

Los gestos de Kast y Jara

“Nosotros hemos aceptado la primera invitación que nos ha hecho Franco Parisi , que es salir a la calle. Yo no partí en los matinales, partí en La Araucanía, donde la gente sufre la violencia del terrorismo”.

Tres días después de la primera vuelta, José Antonio Kast dio cuenta de un primer gesto al líder del Partido de la Gente (PDG) y de paso lanzó un dardo a Jeannette Jara, quien participó luego de los comicios del 16 de noviembre en dos programas de televisión. Un día después, el republicano viajó a Arica.

Una semana luego de ese emplazamiento, la exministra del Trabajo estuvo desplegada en Antofagasta . Ahí se reunió con trabajadores de la minería, compartió con familias de la comuna y firmó un compromiso por la región, en caso de ser electa Presidenta este domingo.

La aspirante del oficialismo, eso sí, previamente ya había intentado acercarse al electorado de Parisi al sumar a su programa dos ideas del economista: la rebaja del IVA a medicamentos y el límite de $5 millones para asesores políticos.

Santiago 30 de noviembre 2025. La candidata presidencial Jeannette Jara da inicio oficial al periodo de campana de segunda vuelta junto a voluntarios y vocerias de su comando. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

En ese plano, si bien Kast no incluyó en su programa propuestas concretas de Parisi, sí hizo un guiño a ese electorado al asegurar que se trata de planes que encuentran coincidencias. “Nuestros tres ejes son enfrentar el tema de la seguridad, el tema económico, trabajo, él hace mucho acento en eso, incluido el tema del mérito, y el tema social, la crisis en salud, la crisis en vivienda, y la crisis en educación”, aseveró el republicano.

En medio de la búsqueda de ese botín, el líder del PDG les puso una nueva prueba a los aspirantes al sillón presidencial: asistir a su programa de streaming Bad Boys. Tras algunos días de espera, desde el círculo de Parisi se descartó la propuesta de realizar una edición solo con la candidata oficialista, que se había mostrado disponible, debido a la negativa del abanderado de republicanos de participar del espacio.

Una voz, sin embargo, había advertido a Jara del escenario al que se podría exponer si asistía al terreno del economista. Fue la de la exministra del Interior, Carolina Tohá, quien en entrevista con el programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera, sugirió: “Va a hacer bailar a todos a su ritmo”.

Parisi juega para Parisi

Con la ventaja de quien sabe que hay un interés en su figura y el poder que representa en un momento decisivo para el país, Parisi optó por maniobrar con habilidad las expectativas.

En esa lógica, el economista dejó en manos de una consulta interna la decisión del PDG de cara a la segunda vuelta, con las opciones de José Antonio Kast, Jeannette Jara y nulo o blanco.

La votación se resolvió el domingo 30 de noviembre, en que un 78% de la militancia se inclinó por anular, un 20% por Kast y un 2% por Jara. Según contó el mismo Parisi más adelante, participaron más de 10.000 militantes (según el Servel, sus afiliados llegan a 38.353).

Santiago 30 de julio 2025. Candidatos presidenciales reciben propuestas del Hogar de Cristo sobre urgencias sociales. Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

A las pocas horas del resultado, Parisi publicó en redes sociales un mensaje en que repitió la consigna que levantó en su campaña: “Si los fachos dicen que somos comunachos y los comunachos dicen que somos fachos, es justamente porque no somos ni fachos ni comunachos”.

Además, añadió sobre su colectividad: “Somos clase media y ponemos en el centro las buenas ideas para la gente”.

La reflexión institucional también fue condensada en una publicación en las redes sociales del PDG. “Este resultado refleja el descontento legítimo de nuestras bases con las alternativas que estarán en el próximo balotaje”.

En los días previos a la elección del domingo, el líder del Partido de la Gente, además, dio cuenta de que se inclinará por la opción nulo.

Pero no solo eso. “Lo más probable es que gane Kast, lo cual es una mala noticia para Chile”, dijo el jueves en el programa de streaming Desde la Redacción de La Tercera.

En una cita con los diputados electos del PDG, este viernes, evaluó a Jara como una mejor candidata de segunda vuelta, y volvió a apuntar contra el republicano: “Yo creo que Kast es un millonario, sus ministros van a ser millonarios. Que se bajen los sueldos, porque la gente la está pasando mal”.

Esto, porque Parisi, que solo ha hecho crecer su cantera en cada cruzada, parece estar haciendo cálculos para cuatro años más.