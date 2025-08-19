Lagos Weber remarca que candidatura de Jadue “genera un cuadro que no es positivo” y llama al PC a asumir las consecuencias

En una entrevista radial la mañana de este martes, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), cuestionó la inscripción de la candidatura a diputado del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC).

En diálogo con radio Universo, el vocero de la abanderada del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara (PC), apuntó directamente a la colectividad liderada por Lautaro Carmona.

“Esto es una responsabilidad que tiene que asumir y explicar el Partido Comunista , creo que esto puede terminar perjudicando a los propios candidatos del PC. Desde ese punto de vista yo no me pierdo en esta materia, creo que no fue la mejor medida”, dijo.

Y luego reforzó: “ Yo creo que el PC es el que debe responder y hacerse cargo de las consecuencias que eso puede tener. Creo que eso ciertamente no es un aporte desde ese punto de vista".

El parlamentario oficialista además recalcó: “Si se hubiera dependido de mí, yo no lo hubiera llevado como candidato, lo digo así”.

En ese sentido, Lagos Weber apuntó que “tampoco se trata de ponerle más de lo que es. Lo que es ya es suficientemente, yo creo, en mi juicio, que genera un cuadro que no es positivo”.

Con todo, el vocero de Jara sostuvo que “si alguien se siente con la atribución de poder vetar candidaturas, tiene que estar dispuesto a que le veten las propias”.

“No vamos a andar vetando candidaturas, pero también se le exige a cada uno una autorregulación en esto”, zanjó.

Fue en la jornada de ayer, cuando vencía el plazo, que el PC inscribió la candidatura de Jadue por el distrito 9 (Recoleta, Cerro Navia, Huechuraba).

La decisión de la tienda comunista ha sido materia de controversia en las filas oficialistas y de la DC. En particular, porque el exalcalde de Recoleta arriesga 18 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos por por su rol en el caso en la Asociación Chilena de Municipalidades de Farmacias Populares (Achifarp).

Sumado a eso, en el sector resienten algunas de sus últimas vocerías, las que -dicen- han complejizado la candidatura presidencial de Jara.