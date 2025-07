Las dificultades de Jara para conformar su equipo de campaña

La propuesta inicial del comando de Jeannette Jara era que el 15 de julio ya estuviera establecida la nueva estructura de su campaña, como la candidata presidencial del oficialismo.

Esa fecha se cumplió este martes y los nombramientos aún están pendientes, incluidos los rostros que tendrá el equipo económico de la abanderada comunista. Una preocupación latente en el Socialismo Democrático que ha presionado de manera pública y privada para la pronta conformación de esta instancia para así dar señales a los mercados.

El asunto es que la búsqueda de elenco para el equipo de Jara no ha sido simple, pues si bien el SD presiona por rostros económicos, al mismo tiempo los cuadros de primera línea de la centro izquierda se han negado a participar de ese espacio, particularmente al interior del PPD que han pedido garantías programáticas para sumarse.

Es el caso, por ejemplo, del exministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre (PPD); el expresidente del BancoEstado, Guillermo Larraín, y el exvicepresidente del Banco Central, y colaborador en el comando de Carolina Tohá, Pablo García.

Asimismo figuras como el economista Álvaro García, jefe programático de Tohá, han reforzado sus críticas a las medidas económicas propuestas por Jara. “No he visto, ni tenido contacto con la candidatura que me haga ver una disposición a cambiar las propuestas hechas”, dijo el exministro en Emol el martes.

El exministro Carlos Ominami (PS) también saltó al ruedo, pero ha hecho saber que sus compromisos laborales le impedirían asumir un rol.

Ni hablar de Óscar Landerretche, el economista socialista que, antes de la primaria, puso en duda su apoyo a Gonzalo Winter o a Jara, en caso de que uno de los dos se impusiera en la elección.

Jara a la espera

Hasta ahora, Jara ha optado por la cautela a la hora de conformar sus equipos. El viernes pasado, sin ir más lejos, afirmó que “no tenemos ninguna intención de anunciar ningún nombre por ahora, y cuando de hecho trascendió un nombre que no era tal (...), no fue nada más que una especulación”.

En esa misma línea agregó: “no nos gustaría tener un comando pegado a la fuerza, a partir de una elección primaria. (...) Segundo, en dos semanas más, tener que estar cambiándolo nuevamente, como le ha tocado a la candidatura de Evelyn Matthei, cambiar el comando cada cierto rato”.

De todos modos, Jara comenzará a recibir nombres para su comando durante esta semana. Esto porque el jueves pasado, en una cita en la casa de Tomás Hirsch, la candidata y su equipo más íntimo le presentaron a los dirigentes del oficialismo el nuevo organigrama que tendrá la campaña de la exministra del Trabajo.

Tras la exposición, las colectividades quedaron con la tarea de presentar una nómina de propuesta a Jara.

La directiva del PPD que encabeza el senador Jaime Quintana discutió el tema en la reunión que sostuvo el lunes desde las 18.30 horas. En la cita, se pusieron sobre la mesa los nombres que la colectividad pretende presentar al comando de Jara.

Por ahora, están considerandos el vicepresidente PPD Cristóbal Barra; la vicepresidenta de la Mujer, Daniela Barrera; y la presidenta de la Juventud PPD, Bárbara Sepúlveda.

Pero, además, se mencionó otro nombre. La conformación del equipo económico es la prioridad para la colectividad del senador Quintana. En esa línea, en la reunión se propuso que Nicolás Navarrete pueda tomar un rol en esa área en la campaña.

El economista actualmente se desempeña como director ejecutivo del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS). Es doctor en Economía de la Universidad de Warwick, magíster en Ciencias Financieras de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign e ingeniero civil industrial de la Universidad Santa María. Además, ha sido profesor de Economía en la Universidad de Londres.

Al cierre de esta edición la mesa del PS también tenía contemplado reunirse para discutir el rol de sus militantes en el comando de la exministra PC.

De momento, una integración del socialismo que se da por descontada es la de Ana Lya Uriarte, quien se juntó el lunes pasado con Jeannette Jara. Se trata de una política altamente valorada por la exministra del Trabajo, quien incluso llegó a pensar en ella como posible jefa de campaña, idea que finalmente se desechó al reemplazar la figura de un “generalísimo” por el de “jefe de gabinete”.

De todos modos, Uriarte, transmiten en el PS, es considerada como una opción para el comité estratégico de la cruzada electoral de la comunista.

Junto a ella también se ha pensado en el exministro Ricardo Solari para el equipo programático, el mismo socialista que encabezó la exitosa campaña del “En Contra” en el plebiscito constitucional de 2023. Esta idea, sin embargo, estaría descartada, pues el economista ha transmitido su intención de aportar desde fuera, mediante el Instituto Igualdad.

En el PS también tiene contemplado sugerir la integración de Bastián Jul, vicepresidente de la colectividad que alcanzó a participar de esa misma instancia cuando Paulina Vodanovic empujó su candidatura presidencial. Lo mismo hizo para la candidatura de Carolina Tohá, cuyo comando también integró.

Eduardo Bermúdez, en tanto, es la propuesta que más gusta para integrarse al equipo territorial de Jara.

Por el lado del Frente Amplio, la colectividad que lidera Constanza Martínez también pretende avanzar esta semana en la propuesta de “cuadros” para sumarse al comando de la abanderada comunista.

Danza de nombres en los partidos

Tanto desde el PC como en Acción Humanista -los dos partidos que impulsaron la candidatura de Jara en las primarias- han apostado, hasta ahora, por mantener a los mismos dirigentes que trabajaron en la primera parte de la campaña de la exministra.

Esta idea es del gusto de Jara, pues ha logrado aceitar con éxito a un equipo que, de hecho, presentó ante los partidos oficialistas el jueves pasado. Entre ellos estuvieron su aliado histórico, Marcos Barraza; el estratega de su campaña en las primarias, Daniel Núñez, y el encargado territorial, Javier Albornoz. Este lunes, en un café que compartió con algunos dirigentes en el centro de Santiago también la acompañaron la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, y el encargado de las finanzas de la tienda, Pablo Monje.

Por el lado de Acción Humanista, si bien aún no definen 100% su propuesta, desde la colectividad pretenden replicar los nombres que ya estuvieron en el comando para las primarias. Así, se ha hablado de Hirsch, la diputada Ana María Gazmuri y el alcalde Joel Olmos para el elenco de voceros.

Además, también se ha considerado a Efrén Osorio para el equipo de estrategia y análisis electoral; de Rodrigo Bravo, para el programático; de Óscar Oyarzo y Felipe Allende, para el territorial, y de Álvaro Guerrero, para el de comunicaciones.

Una de las colectividades que tiene lista su propuesta, y que pretende presentarla ante Jara este jueves, es la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), que preside Flavia Torrealba. Desde esta tienda se definió que sea el diputado Jaime Mulet, excontendor de Jara en la primaria oficialista, quien se presente para integrar el equipo programático de la exministra del Trabajo.

Pablo Sepúlveda, exencargado programático de Mulet, es el nombre de la FRVS para el espacio estratégico-electoral; Walter González, secretario general metropolitano, se propondrá para el equipo territorial, y Mariela Núñez se presentará para alguna instancia que aún está en definición.