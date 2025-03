Lautaro Carmona (PC) rechaza declaraciones de Venezuela sobre acciones de Chile en la CPI

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, abordó la entrega de antecedentes que hizo Chile a la Corte Penal Internacional sobre el homicidio del refugiado venezolano Ronald Ojeda y la posterior respuesta negativa que esto generó en el gobierno de Venezuela.

Tanto el canciller Alberto van Klaveren como el fiscal nacional, Ángel Valencia, viajaron a La Haya, Países Bajos, para entregar información que puede resultar relevante para la causa que lleva el tribunal respecto de los delitos de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado venezolano, denominada “Venezuela I”. Esto, en vista de que la investigación respecto del secuestro con homicidio del exteniente Ojeda, ha dado cuenta que el crimen habría sido orquestado por autoridades venezolanas.

“Me parece que si tienen antecedentes es la obligación hacerlo. Yo creo que son los caminos, como debiera formalizarse, una especulación, o una conclusión a priori, una hipótesis, que tiene tanta gravedad y seriedad. No es cualquier cosa, digamos, asignarle a otro Estado un crimen en un territorio ajeno de un ciudadano connacional que tiene origen en otro país. Nosotros sabemos de eso”, afirmó Carmona en conversación con CNN, para luego citar los atentados a exautoridades chilenas que perpetró la dictadura en el extranjero.

El teniente venezolano Ronald Ojeda.

Bajo esa lógica, el dirigente afirmó que el PC “va a estar en una posición muy drástica y sin ninguna consideración si es que alguien aventura en una situación de ese tipo”.

“Ahora, lo que sí hay que demostrar que eso es así (...) Es una autoexigencia que un Estado debe ponerse para incursionar en una temática tan seria y tan grave, que atine. que acierte. Si el Estado de Chile tiene esa información -nosotros no la tenemos como partido de este país y como partido de gobierno- bueno, tiene que hacerla saber en los espacios que toquen, más que en los debates públicos, en los espacios jurídicos e institucionales”, puntualizó.

Al ser consultado sobre la reacción del gobierno venezolano, que desestimó las acusaciones y las consideró como perpetuadoras de “la línea política contra Venezuela del difunto Sebastián Piñera, al mejor estilo pinochetista”, Carmona respondió: “Yo no comparto este tipo de diálogo, si es que se llama diálogo, no me parece”.

El presidente del PC Lautaro Carmona. Foto: Mario Téllez.

“Puedo comprender que haya molestia y entonces eso saca una reacción virulenta, pero no conduce nada. La sola presencia del Partido Comunista como pertenencia a un gobierno, la cual nunca hemos puesto en duda -sí hemos manifestado nuestras diferencias en tratamientos de política, entre otras, de política internacional- dice que no se le puede adjudicar una esencia pinochetista u otros calificativos”, argumentó.

Adicionalmente, Carmona instó a que “las cosas lleguen a un lugar en que prime la diplomacia como política de Estado”.