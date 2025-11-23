Lautaro Carmona (PC) tilda al embajador de EE.UU. en Chile como “un activista de una causa de las más reaccionarias”

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, respaldó la nota de protesta que Chile envió a Estados Unidos, luego de que el nuevo embajador de ese país, Brandon Judd, sincerara su “desilusión” respecto de las intervenciones del Presidente Gabriel Boric contra su homólogo estadounidense Donald Trump en materia medioambiental y, además, diera a entender su preferencia en las siguientes elecciones presidenciales.

En una conferencia de prensa, el diplomático norteamericano sinceró que “escuchar esta crítica ha sido muy desilusionante. Siempre es desilusionante cuando un jefe de Estado critica a otro país. Eso muestra cómo ha caído la relación. Y también pone mayores dificultades a la gente, digamos, al pueblo chileno. Porque cuando él dice cosas de ese tipo ¿Qué está haciendo? Está dañando a los chilenos". Y respecto del próximo gobierno, sostuvo: “Vamos a trabajar con cualquier Presidente que el pueblo chileno elija, pero sin duda habrá un Gobierno con el que será más fácil hacerlo. Hay un tipo de Gobierno que nosotros sentimos que será mejor para el pueblo chileno, mejor contra la delincuencia y mejor para los negocios“.

Luego de estas declaraciones, Chile envió una nota de protesta a Estados Unidos y el Presidente, mediante su cuenta de Instagram, se mostró contrario a que la administración Trump haya decidido vigilar a países que legislen sobre el aborto o la eutanasia, proyectos que han sido impulsados por este gobierno. “Chile no acepta ningún tipo de tutelaje. Nues tr a soberanía no se negocia ”, dijo Boric.

En conversación con Radio Nuevo Mundo, Lautaro Carmona dijo que este tema fue tratado en el pleno del comité central del PC y que en ese espacio “lo abordamos, no en la profundidad que amerita, digamos, el momento y el peligro que vive América Latina respecto al intervencionismo imperialista de Estados Unidos, pero yo creo que es una referencia suficientemente ordenadora, porque fue valorar y respaldar la posición que ha expresado el Presidente Boric frente a este descarado intervencionismo que tiene el imperio respecto a nuestros países, y en el caso de Chile también”.

“(Estados Unidos) lo hace con un sarcasmo, lo hace con una ironía, y lo hace despertando, digamos, una impotencia en los pueblos, porque están repitiendo la fórmula de intervencionismo que hizo Estados Unidos en la elección argentina. Y tenemos que estar preparados para salirle al paso”, dijo en alusión a las últimas elecciones parlamentarias en el vecino país, que estuvieron marcadas por los dichos de Donald Trump, quien condicionó el apoyo económico a ese país a si la coalición de Javier Milei obtenía resultados favorables.

“Estuvo presente, ya dije en el pleno, en lo que fue la referencia a la posición del Presidente Boric respecto a los dichos, a las pretensiones del embajador norteamericano, que como en los peores tiempos, habla con desparpajo y se mete, es un activista de una causa de las más reaccionarias. Él mismo empieza a indicar qué candidatura le haría mejor a Estados Unidos. Eso es intervenir en la elección", criticó.