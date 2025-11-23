BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Lautaro Carmona (PC) tilda al embajador de EE.UU. en Chile como “un activista de una causa de las más reaccionarias”

    "Están repitiendo la fórmula de intervencionismo que hizo Estados Unidos en la elección argentina", acusó ante las declaraciones del embajador respecto con cual gobierno será más "fácil" trabajar.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    21/10/2025 - LAUTARO CARMONA - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, respaldó la nota de protesta que Chile envió a Estados Unidos, luego de que el nuevo embajador de ese país, Brandon Judd, sincerara su “desilusión” respecto de las intervenciones del Presidente Gabriel Boric contra su homólogo estadounidense Donald Trump en materia medioambiental y, además, diera a entender su preferencia en las siguientes elecciones presidenciales.

    En una conferencia de prensa, el diplomático norteamericano sinceró que “escuchar esta crítica ha sido muy desilusionante. Siempre es desilusionante cuando un jefe de Estado critica a otro país. Eso muestra cómo ha caído la relación. Y también pone mayores dificultades a la gente, digamos, al pueblo chileno. Porque cuando él dice cosas de ese tipo ¿Qué está haciendo? Está dañando a los chilenos". Y respecto del próximo gobierno, sostuvo: “Vamos a trabajar con cualquier Presidente que el pueblo chileno elija, pero sin duda habrá un Gobierno con el que será más fácil hacerlo. Hay un tipo de Gobierno que nosotros sentimos que será mejor para el pueblo chileno, mejor contra la delincuencia y mejor para los negocios“.

    Luego de estas declaraciones, Chile envió una nota de protesta a Estados Unidos y el Presidente, mediante su cuenta de Instagram, se mostró contrario a que la administración Trump haya decidido vigilar a países que legislen sobre el aborto o la eutanasia, proyectos que han sido impulsados por este gobierno. “Chile no acepta ningún tipo de tutelaje. Nuestra soberanía no se negocia”, dijo Boric.

    En conversación con Radio Nuevo Mundo, Lautaro Carmona dijo que este tema fue tratado en el pleno del comité central del PC y que en ese espacio “lo abordamos, no en la profundidad que amerita, digamos, el momento y el peligro que vive América Latina respecto al intervencionismo imperialista de Estados Unidos, pero yo creo que es una referencia suficientemente ordenadora, porque fue valorar y respaldar la posición que ha expresado el Presidente Boric frente a este descarado intervencionismo que tiene el imperio respecto a nuestros países, y en el caso de Chile también”.

    “(Estados Unidos) lo hace con un sarcasmo, lo hace con una ironía, y lo hace despertando, digamos, una impotencia en los pueblos, porque están repitiendo la fórmula de intervencionismo que hizo Estados Unidos en la elección argentina. Y tenemos que estar preparados para salirle al paso”, dijo en alusión a las últimas elecciones parlamentarias en el vecino país, que estuvieron marcadas por los dichos de Donald Trump, quien condicionó el apoyo económico a ese país a si la coalición de Javier Milei obtenía resultados favorables.

    “Estuvo presente, ya dije en el pleno, en lo que fue la referencia a la posición del Presidente Boric respecto a los dichos, a las pretensiones del embajador norteamericano, que como en los peores tiempos, habla con desparpajo y se mete, es un activista de una causa de las más reaccionarias. Él mismo empieza a indicar qué candidatura le haría mejor a Estados Unidos. Eso es intervenir en la elección", criticó.

    Lee también:

    Más sobre:Lautaro CarmonaPCEstados UnidosEE.UU.EmbajadorBrandon Judd

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trama bielorrusa: Walker confirma pago de $1,6 millones por parte de Sergio Yáber, pero niega irregularidades

    “Estamos a full capacidad”: Cordero sobre recursos militares en pasos fronterizos de la macrozona norte

    Denuncia por disparos injustificados termina con dos detenidos por tráfico de drogas en Maipú

    Criteria: Kast lidera en segunda vuelta con amplia ventaja sobre Jara y concentra mayor traspaso de votos

    “Cobardía democrática”: el cruce entre Meza y Cuadrado por la negativa de Kast a ir a debates con Jara

    Vodanovic aborda salida de Quiroga y recuerda cuando Paulsen trató de “atorrantes” a los integrantes del gobierno de Boric

    Lo más leído

    1.
    Encuentran en buen estado a estudiante del Liceo Carmela Carvajal desaparecida desde el miércoles

    Encuentran en buen estado a estudiante del Liceo Carmela Carvajal desaparecida desde el miércoles

    2.
    300 días para perder una elección: La historia íntima de la derrota de Matthei

    300 días para perder una elección: La historia íntima de la derrota de Matthei

    3.
    Festival de Viña: te odio

    Festival de Viña: te odio

    4.
    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    5.
    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Real Madrid por LaLiga

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Real Madrid por LaLiga

    Revisa los cortes y desvíos de tránsito en Santiago por el Paris Parade

    Revisa los cortes y desvíos de tránsito en Santiago por el Paris Parade

    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Lautaro Carmona (PC) tilda al embajador de EE.UU. en Chile como “un activista de una causa de las más reaccionarias”
    Chile

    Lautaro Carmona (PC) tilda al embajador de EE.UU. en Chile como “un activista de una causa de las más reaccionarias”

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Real Madrid por LaLiga

    Trama bielorrusa: Walker confirma pago de $1,6 millones por parte de Sergio Yáber, pero niega irregularidades

    Olivier Blanchard: “Es esencial contar con un plan creíble para estabilizar la relación entre la deuda y el PIB”
    Negocios

    Olivier Blanchard: “Es esencial contar con un plan creíble para estabilizar la relación entre la deuda y el PIB”

    La señal detrás del primer acercamiento entre economistas de Matthei y el equipo de Kast

    Luis Eduardo Escobar: “No hay ninguna razón para impulsar retiros de fondos de pensiones. En esa propuesta, Parisi se cayó al populismo”

    Cuánto ejercicio debes hacer para mejorar tu estado de ánimo, según especialistas
    Tendencias

    Cuánto ejercicio debes hacer para mejorar tu estado de ánimo, según especialistas

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    Reino Unido anuncia que los migrantes deben “ganarse” el derecho de vivir allí: esto es lo que tienen que hacer

    El análisis de los Cóndores tras el duelo con Italia: “Vamos a tener pocas oportunidades, pero tenemos que aprovecharlas”
    El Deportivo

    El análisis de los Cóndores tras el duelo con Italia: “Vamos a tener pocas oportunidades, pero tenemos que aprovecharlas”

    La U denuncia ataque al bus del plantel y pirotecnia ruidosa de madrugada en la antesala del crucial choque con O’Higgins

    En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini recibe al Girona por LaLiga

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025
    Finde

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Y ahora estoy aquí: Shakira deslumbra en su regreso a Chile entre hits, despecho y amor propio
    Cultura y entretención

    Y ahora estoy aquí: Shakira deslumbra en su regreso a Chile entre hits, despecho y amor propio

    The Beatles Anthology, el proyecto que revivió su mito regresa 30 años después

    Rodrigo García, cineasta: “Me impresiona la inteligencia de algunas personas con bipolaridad”

    Israel ejecuta primer ataque aéreo en meses contra Beirut: apuntan al jefe de Estado Mayor de Hezbollah
    Mundo

    Israel ejecuta primer ataque aéreo en meses contra Beirut: apuntan al jefe de Estado Mayor de Hezbollah

    Europa y EE.UU. se reúnen en Suiza para analizar el plan de paz para Ucrania

    Aumentan a 90 los fallecidos tras las inundaciones por lluvias en Vietnam

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?
    Paula

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”