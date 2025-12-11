Desbordes exige que Jara se disculpe tras vincular a la Municipalidad de Santiago con polémica multa de TAG

El round entre la candidata oficialista, Jeannette Jara, y el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, por la multa que mantenía la aspirante a La Moneda por circular sin Tag en 2019, continúa. Esta vez, el jefe comunal emplazó a la candidata a pedir disculpas a los funcionarios municipales.

La polémica se dio luego que la candidata acusara que desde el municipio de Santiago se estaba difundiendo un comprobante que mostraría que retrasó el pago de la multa hasta noviembre de este año, mientras que en el debate de Anatel aseguró que lo hizo en 2020.

“En la Municipalidad de Santiago hay gente operando para Kast. Esto viene de ahí y es mentira”, dijo Jara.

El alcalde de Santiago, respondió molesto, asegurando que la candidata estaría mintiendo. Incluso deslizó posibles acciones legales post elecciones.

Más tarde, la firma Autopase -encargada de los pagos por transitar por las autopistas- respaldó la versión de la exministra del Trabajo y asumió responsabilidad en la confusión de fechas.

En ese marco, este jueves, en medio de una actividad en el Parque Portales, Desbordes criticó que Jara “acusó directamente al municipio y funcionarios municipales de inventar información para afectar su campaña”.

“La mentira que lanza la candidata Jara fue rápidamente pillada. Quedó en evidencia que era una fake news. Porque la misma empresa que emite los certificados ha reconocido que ambos certificados son propios”, sostuvo.

En ese sentido, recalcó que "el municipio no tiene nada que ver en la información que circulaba y que la afirmación de la candidata no solo es falsa, no solo es mentira, no solo ofende y le falta el respeto a los funcionarios municipales de la Municipalidad de Santiago , sino que además puede constituir un delito de injurias, calumnias":

En esa línea, acusó que las palabras de Jara se enmarcarían en una “acción que está en el límite del delito”.

“Y por lo tanto vamos a revisar la posibilidad de iniciar acciones legales después de la campaña, no ahora”, sostuvo.