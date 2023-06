Llegada de exconvencional Achurra como director de la División de Organizaciones Sociales desata críticas en la oposición y oficialismo

Durante esta jornada se dio a conocer que el exconvencional constituyente, Ignacio Achurra (Convergencia Social) llegará a La Moneda para dirigir la División de Organizaciones Sociales (DOS).

Javiera Hausdorf (PC), quien hasta ahora se mantenía en ese cargo, llegará al equipo de avanzada presidencial, quienes coordinan las visitas a terreno del Presidente Gabriel Boric. Una división que, hace pocas semanas, estuvo en el centro de las críticas tras el despliegue del 21 de mayo por la visita del Mandatario a Iquique el pasado 21 de mayo.

La llegada de Achurra, eso sí, no ha estado alejada de críticas. Y es que en la oposición -e incluso en el oficialismo- han sido críticos en el desembarco de exconvencionales a la administración Boric.

Entre quienes se desempeñan en La Moneda están los PS Ricardo Montero, jefe de gabinete de la ministra Carolina Tohá (Interior); César Valenzuela, en la Subsecretaría de Prevención del Delito y como asesor en Hacienda, Tomás Laibe. En Interior también figura Constanza Schönhaut (CS), quien se encarga de coordinar las delegaciones presidenciales.

La lista, sin embargo, no termina ahí y entre esos nombres también figura el exconvencional Patricio Fernández -encargado de la conmemoración de los 50 años- o Beatriz Sánchez, actual embajadora de Chile en México.

El diputado y secretario general de RN, Diego Schalper, señaló que “Ignacio Achurra, el nuevo director de la DOS, cuando se trató de los indultos presidenciales, hizo tweets muy festivos respecto de una decisión que en opinión de la inmensa mayoría de los chilenos es de las peores decisiones que ha tomado el Presidente Boric. No contento con eso, mantiene una manera de referirse a la oposición muy descalificadora”.

Y agregó: “Yo le pido al gobierno que entienda que si quiere recuperar la aprobación que en algún minuto podría haber llegado a tener, que si quiere tener posibilidades de interacción con la oposición, no es posible que se insista en gente que la verdad es que tiene una mirada muy poco democrática y muy poco tolerante de las visiones distintas. Yo creo que en esto el Presidente Boric todavía no ha entendido que si quiere construir acuerdos como lo dijo tan reiteradamente en la cuenta pública, no puede insistir en personas que de manera sistemática han hecho de la descalificación, de las ideas distintas, la manera de actuar en política”.

Lo propio hizo el diputado del Partido Republicano, José Carlos Meza. “Es una muestra más del amiguismo con el que el Presidente Boric está haciendo los nombramientos. La verdad es que no nos sorprende, sobre todo considerando que el día sábado en una actividad de su propio partido, el Presidente anunció que iban a utilizar el aparato estatal para avanzar en su agenda (...)”, sostuvo.

El senador PS, Fidel Espinoza, en tanto, reiteró sus críticas a la incorporación de exmiembros de la Convención Constitucional. “No han entendido nada de nada. Siguen siendo premiados los exconvencionales que nos llevaron al despeñadero con un texto constitucional que fue rechazado ampliamente. Ya no la pena ni decirles nada mas. Simplemente obstusos”, twitteó.