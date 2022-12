“Lo que ha hecho el Senado es demostrar una debilidad”: la crítica de Boric por fallida nominación de Marta Herrera para fiscal nacional

Por segunda vez este lunes el Senado rechazó la carta propuesta por el Presidente Gabriel Boric para fiscal nacional.

Se trata de la abogada Marta Herrera, quien con 26 votos a favor, 11 en contra y 9 abstenciones, no alcanzo el quórum requerido e incluso obtuvo menor votación que la primera nominación de La Moneda, José Morales.

Tras la derrota al Ejecutivo, minutos después Boric abordó la desfavorable votación en el marco de una actividad de Carabineros en la que se encontraba.

“La votación que se acaba de llevar a cabo, en donde por segunda vez consecutiva, el Senado ha decidido rechazar la propuesta de fiscal nacional que hemos hecho…Hubo bancadas completas que se opusieron a la propuesta que hice como Presidente antes siquiera de la presentación de la candidata a fiscal nacional (...). Me preocupa como Presidente porque tengo la impresión de que esta votación tiene que ver más con lo que la ciudadanía rechaza; disputas internas, gallitos con el gobierno”, manifestó.

En medio de la entrega del Plan Nacional contra el Crimen Organizado, este martes nuevamente el Mandatario se refirió al tema y esta vez apuntó al Senado por la fallida nominación.

“Cuando el crimen organizado ve debilidad en las instituciones del Estado, y permítanme decirles creo que lo que ha hecho el Senado es demostrar una debilidad en materia de la Fiscalía Nacional, se termina facilitando la acción de los delincuentes”, dijo Boric.

En esa línea, recalcó que “eso es algo que no podemos permitir. Tenemos que actuar todos en pos de un bien común. Salir de la pelea chica. La lucha contra la delincuencia y el crimen organizado tiene que ser una política de Estado en donde todas las instituciones y las diferentes tendencias políticas, cualquiera que estas sean, estemos detrás de un mismo objetivo que es garantizar la paz y la seguridad de los chilenos y chilenas”.

Por último, el jefe de Estado manifestó que “la democracia se fortalece cuando los ciudadanos ven que sus representantes están respondiendo también a sus urgencias. Y no nos enfrascamos en peleas pequeñas, como sucedió ayer en el Senado, insisto, sino que estamos resolviendo temas tan relevantes como la lucha contra la delincuencia”.

Asimismo, la ministra del Interior, Carolina Tohá, fue consultada por las declaraciones del senador independiente pro PPD, Pedro Araya, quien emplazó a hacer ajustes en las carteras de la Secretaria General de la Presidencia (Segpres) y de Justicia. Además, por el planteamiento de la UDI de llamar a un nuevo concurso para fiscal nacional.

“El Ejecutivo no va a apartarse un milímetro de lo que ha dicho el Presidente (Gabriel Boric) en el sentido de que el debate o el proceso para la definición de fiscal esté enfocado en un resultado exitoso y tener una persona idónea”, respondió.

Además, señaló que “no vamos a ser parte de ninguna querella menor, no vamos a enganchar con ningún tipo de epiteto que pueda utilizarse, pero al mismo tiempo vamos a persistir y ser muy rigurosos en que ese objetivo que nos hemos puesto no quede sacrificado por las dificultades que se han presentado”.