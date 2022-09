Macaya (UDI) afirma que bordes constitucionales no son “intransables” y que no hay “intención de eliminar la deliberación democrática” del futuro órgano electo

El presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, abordó esta mañana la discusión sobre las conversaciones que están sosteniendo oficialismo y oposición para llegar a un nuevo acuerdo político que tenga como objetivo consensuar de qué manera seguir con el proceso constituyente.

En concreto, el timonel gremialista se refirió al documento que presentaron los partidos de Chile Vamos -UDI, RN y Evópoli- titulado “Principios del nuevo proceso: mayor presencia de la institucionalidad y distancia con el proceso anterior”, el cual compartieron con el oficialismo el viernes y donde proponen un comité que redacte principios que delimiten la elaboración de una nueva Carta Magna.

Consultado acerca de si existen delimitaciones que no negociarán en las conversaciones por una nueva Constitución con las fuerzas oficialistas, el senador UDI aseguró que no hay puntos “intransables”. “Hay conversaciones respecto a qué bordes se pueden tener en este diálogo que tiene que seguir generándose, sin exclusiones, sin intransables. No es dejar amarres, pero sí fijar principios ordenadores”, recalcó Macaya en entrevista con Mesa Central.

El presidente de Renovación Nacional, el también senador Francisco Chahuán, afirmó en la presentación de la propuesta que “no hay espacio para intentos refundacionales. Las hojas en blanco no tienen espacio en el trabajo que vamos a realizar”.