Marco Enríquez-Ominami ante próxima conclusión del caso SQM: “Son 11 años de mi vida con la reputación afectada”

“Son 11 años de mi vida con la reputación afectada”, con estas palabras Marco Enríquez-Ominami se refirió a la inminente conclusión del caso SQM, del cual se conocerá el veredicto mañana miércoles.

En su llegada a los tribunales para lo que será la última audiencia del caso, es que el candidato presidencial abordó el largo proceso señalando que " son 11 años de mi vida con la reputación afectada, 11 años, fui proscrito, se me quitó el derecho a voto, el derecho a ser elegido, así que vengo con mucha fuerza y emoción".

Según agregó en la ocasión, “No emitiré ningún comentario, esperaré el veredicto mañana, son 11 años de mi vida, tenía el pelo negro, se acordarán ustedes, empecé con el pelo negro, tengo el pelo blanco. 11 años esperé el veredicto de la justicia. Yo confío en Chile, creo que es un país grande, robusto y confío, y esperaré lo que dicte la norma, las jueces".

Respecto al veredicto que entregue el tribunal, Enríquez-Ominami apuntó que “evidentemente confío en que una vez más se va a confirmar mi inocencia", añadiendo que “mañana será ratificada una vez más, como en otras tantas instancias, mi total y absoluta inocencia”.

Respecto a si el juicio afecta a su candidatura presidencial, Enríquez-Ominami apuntó que “evidentemente que ya la afectó. Yo en el año 2021, yo estuve proscrito, me inscribí, cumplí con las normas, y me sacaron de la papeleta, por este juicio. El 2017, me formalizaron en la candidatura, evidentemente, ya hablaré mañana, no se preocupen, esperaremos el veredicto y van a escuchar reflexiones sustantivas, declaraciones profundas.

Tras la audiencia de este martes, donde los acusados podrán realizar una declaración ante los jueces, el miércoles, en una audiencia especialmente citada para este efecto, se leerá el veredicto del caso.