Matthei asegura que crímenes en el país están “cada vez más violentos” e infiere que son efectuados por extranjeros: “¿Por qué los tenemos que aguantar en Chile?”

La mañana de este martes, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se refirió a los hechos de delincuencia que afectan a su comuna e hizo énfasis en la presencia de ciudadanos extranjeros en los diferentes delitos, enfatizando en que un 14% de los detenidos en el sector “son extranjeros”.

Sobre esa cifra, la edil aseguró que “todos, en general” llegaron “recientemente” a Chile. “Además, es bastante evidente por el tipo de crimen que estamos teniendo”, precisó en conversación Radio Duna.

En esa línea, la alcaldesa señaló que los crímenes están “cada vez más violentos” e infirió que son efectuados por ciudadanos extranjeros, preguntándose: “¿Por qué los tenemos que aguantar en Chile?”.

“Hace seis años atrás no teníamos tanto sicario, no teníamos tanto secuestro, no teníamos personas que le dispararan en la cara a un carabinero. La verdad es que cuando uno mira el tipo de crimen, se ha ido poniendo cada vez más violento y hay crímenes que nosotros en Chile no veíamos, esas son personas extranjeras y lo que yo digo: ¿Por qué los tenemos que aguantar en Chile? Si cuando una persona delinque ‘pa’ afuera’, hay que deportarlo, si nuestras cárceles ya están llenas, no hay dónde ponerlos”, indicó Matthei.

Asimismo, enfatizó en que “es una frustración enorme, que los detenemos una y otra vez a los mismos y les dan arresto domiciliario total, y al día siguiente los encontramos de nuevo, porque nadie revisa si efectivamente están en su casa”.

Respecto a las deportaciones, principalmente de ciudadanos venezolanos, la alcaldesa aseguró que conversó con “las autoridades del gobierno pasado y nos decían que esto de que Venezuela no los acepta (a los deportados) de vuelta es un mito. Ellos devolvieron a muchísima gente, pero obviamente hay que hacer la pega. Hay que sentarse a trabajar con la embajada y cónsul venezolana”.

La migración es uno de los temas que ha marcado la agenda las últimas semanas, de hecho esta mañana Matthei se reunió con diputados de Chile Vamos para entregarles propuestas con el fin de “mejorar las leyes que regulan la migración, así como para solicitar la agilización de diferentes iniciativas de esta materia, que se están tramitando en el Congreso”.