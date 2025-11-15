OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Matthei mantiene incógnita sobre posible gesto a Kast o Kaiser

    Mientras sus contendores ya comprometieron respaldo y saludo inmediato al candidato de la derecha que pase al balotaje, Evelyn Matthei le ha restado importancia a la foto de la noche del domingo, sin despejar qué decisión tomará. Una indefinición que inquieta a Chile Vamos a horas de los comicios.

    Por 
    Pedro Rosas
     
    Rocío Latorre
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    “La foto (del domingo), no foto, perdónenme, pero al 95% de los chilenos le importa un pito”.

    Con esas palabras, la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se refirió ayer al ser consultada si apoyaría a José Antonio Kast o Johannes Kaiser en caso de salir derrotada, el mismo 16 de noviembre en la noche.

    Y es que la candidata durante el último tramo de campaña ha evitado ponerse en el escenario de fracasar en los comicios y, por lo mismo, no ha dicho si respaldaría a Kast o Kaiser y menos sobre la opción de concurrir a saludar al ganador el mismo día en la noche. Una posibilidad que sus adversarios ya abordaron y que despejaron: tanto el republicano como el libertario aseguraron que entregarán su respaldo, sin condiciones, y saludarán al ganador de la jornada.

    El miércoles, Matthei ya había puesto duda esa posibilidad en La Tercera: “Claro, es bonita la foto, pero si usted me dice ¿eso es determinante? No, no es determinante (...). Los votos no son traspasables”.

    En ese contexto, en Chile Vamos han mirado de cerca cómo enfrentar esa jornada si Matthei resulta derrotada. Sobre todo porque la exalcaldesa de Providencia ha manifestado públicamente su poco convencimiento sobre la pertinencia de dicho gesto.

    “Yo he estado en otras elecciones y nunca me habían preguntado tanto por el tema de la foto”, dijo el senador y coordinador político del comando de Evelyn Matthei, Juan Antonio Coloma, quien se refirió ayer al esperado gesto de unidad.

    Esto, en un escenario en donde si bien es el aspirante del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien corre con ventaja, en la coalición públicamente han intentado instalar que existe un “empate técnico” entre las cartas presidenciales de derecha y que, por lo mismo, la presidencial sigue abierta. Aunque los más pesimistas ya dan por perdida la elección, hay quienes creen que con el voto obligatorio se podría dar una sorpresa en favor de Matthei.

    Sobre los apoyos a quien resulte ganador, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, afirmó ayer que si bien “yo creo que va a ganar Evelyn Matthei, y nosotros vamos a tener una actitud de unidad absoluta y total”, reiteró que de no ser ese el caso, “la UDI va a ser un puente para generar la unidad. Si vamos a tener mayoría parlamentaria, tenemos una responsabilidad con Chile de aprovechar esa mayoría para hacer los cambios que el país necesita”.

    En esa línea, el jefe de campaña de Matthei, Diego Paulsen, recalcó que “nosotros vamos a apoyar a cualquier candidato que compita contra Jeannette Jara”.

    Lo que fue reforzado por algunos parlamentarios del bloque, como los de Renovación Nacional (RN) Ximena Ossandón y Diego Schalper, quienes insistieron en que la unidad de la derecha se debe concretar el mismo domingo en la noche.

    El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, en tanto, planteó que “terminada la campaña lo que viene ahora es contar los votos el mismo domingo y ese día en la noche todos los partidos de oposición no tengo ninguna duda que se van a sumar a quien pase a segunda vuelta”.

    Así, esta semana ya se dieron los primeros contactos entre el Partido Republicano y Chile Vamos. El primero de ellos en el marco del último debate presidencial en Anatel.

    Según explican, la idea es que los canales de comunicación entre las colectividades sean de manera institucional. Es decir, que los presidentes de partidos adquieran un rol en las negociaciones y sean los interlocutores. En ese escenario, mientras que por republicanos quien ha estado a cargo de las tratativas es Squella, en Chile Vamos han hecho lo propio Guillermo Ramírez, Rodrigo Galilea y Juan Manuel Santa Cruz.

    A diferencia de lo que han manifestado dirigentes de la UDI y RN, en Evópoli es donde hay menos convencimiento. En dicha colectividad aseveran que es una conversación circunscrita al minuto en que se conozcan los resultados y que, hasta ahora, el único escenario en el que se proyectan es Evelyn Matthei resultando vencedora de la contienda presidencial.

    Matthei ayer se reunió con su comité político, instancia en la que, según presentes, no abordaron el escenario de salir derrotados. Al contrario, Matthei entregó unas palabras de agradecimiento, con las que se mostró optimista del resultado de este domingo.

    Además, definieron algunos detalles de esa jornada, por ejemplo: quiénes acompañarán a votar a la candidata.

    Más sobre:LT SábadoPolíticaEvelyn MattheiGestoJosé Antonio KastJohannes Kaiser

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Qué reveló “Tank”, el hacker entre los más buscados de la historia que hoy se encuentra en prisión

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    Reseña de libros: de Carlos Peña a Guillermo Arriaga

    Capturan a dos implicados en la quema de un bus Red durante manifestaciones en Quilicura por el 11 de septiembre

    Boom de los arriendos de viviendas: ocupación alcanza nivel más alto desde 2022

    Andrés Sansone, Santander: “Que el Congreso se mantenga fragmentado y polarizado sería una mala noticia para la economía”

    Lo más leído

    1.
    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    2.
    Cómo ve la prensa extranjera las elecciones en Chile: un giro a la derecha, con seguridad y migración dominando el debate

    Cómo ve la prensa extranjera las elecciones en Chile: un giro a la derecha, con seguridad y migración dominando el debate

    3.
    Acto de cierre de campaña de Matthei desata nuevo round en Chile Vamos

    Acto de cierre de campaña de Matthei desata nuevo round en Chile Vamos

    4.
    Quién es Michel Ibacache, la exigente jueza que puso contra las cuerdas a la Fiscalía en la trama bielorrusa

    Quién es Michel Ibacache, la exigente jueza que puso contra las cuerdas a la Fiscalía en la trama bielorrusa

    5.
    Comando de Jara anuncia acciones legales por video viral en que mujer asegura ser prima hermana de la candidata

    Comando de Jara anuncia acciones legales por video viral en que mujer asegura ser prima hermana de la candidata

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Guía de las elecciones presidenciales y parlamentarias: todo lo que necesitas saber

    Guía de las elecciones presidenciales y parlamentarias: todo lo que necesitas saber

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    Qué es el río atmosférico, el fenómeno que traerá lluvias de 200 mm en dos regiones del país

    Qué es el río atmosférico, el fenómeno que traerá lluvias de 200 mm en dos regiones del país

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Corea del Norte por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Corea del Norte por el Mundial Sub 17

    Temblor hoy, sábado 15 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 15 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Chile contra Rusia por su partido amistoso

    A qué hora y dónde ver a Chile contra Rusia por su partido amistoso

    Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Corea del Norte por el Mundial Sub 17
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Corea del Norte por el Mundial Sub 17

    Capturan a dos implicados en la quema de un bus Red durante manifestaciones en Quilicura por el 11 de septiembre

    Temblor hoy, sábado 15 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Boom de los arriendos de viviendas: ocupación alcanza nivel más alto desde 2022
    Negocios

    Boom de los arriendos de viviendas: ocupación alcanza nivel más alto desde 2022

    Andrés Sansone, Santander: “Que el Congreso se mantenga fragmentado y polarizado sería una mala noticia para la economía”

    Daniela Desormeaux y producción de cobre en Chile: “Un millón de toneladas adicionales en un escenario muy optimista, pero no imposible”

    Qué reveló “Tank”, el hacker entre los más buscados de la historia que hoy se encuentra en prisión
    Tendencias

    Qué reveló “Tank”, el hacker entre los más buscados de la historia que hoy se encuentra en prisión

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    Las 10 búsquedas que más hacen los chilenos en la previa a las elecciones presidenciales

    El nuevo Chile que modela Córdova desafía el invicto de la vetada Rusia
    El Deportivo

    El nuevo Chile que modela Córdova desafía el invicto de la vetada Rusia

    España y Portugal están cerca, Alemania juega una final: los cupos al Mundial que se definen en esta fecha FIFA

    Christian Garin y Tomás Barrios vencen sus respectivos partidos y se enfrentarán en la semi del Challenger de Montevideo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    Reseña de libros: de Carlos Peña a Guillermo Arriaga
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Carlos Peña a Guillermo Arriaga

    Paolo Hewitt, biógrafo de Oasis: “Quedó muy claro que Noel necesitaba a Liam y Liam necesitaba a Noel”

    Una exposición y la primera novela del personaje reviven al Dr. Mortis: el ícono del terror chileno cumple 80 años

    Explosión en sector industrial de Buenos Aires desata gran incendio: hay al menos 20 heridos
    Mundo

    Explosión en sector industrial de Buenos Aires desata gran incendio: hay al menos 20 heridos

    Rusia presenta una propuesta alternativa al plan de paz estadounidense para Gaza

    Trump ordena al Departamento de Justicia de EE.UU. investigar los vínculos de Bill Clinton con Jeffrey Epstein

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó
    Paula

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp