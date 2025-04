Matthei sincera que “no tiene sentido” una primaria solo con Carter y revela últimas gestiones de RN con el Partido Republicano

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, dio una extensa entrevista de más de dos horas en Radio Agricultura al conductor Sergio “Checho” Hirane. En un tono más distendido, donde profundizó en temas más personales, la exalcaldesa no evitó abordar temas más controvertidos. Uno de ellos, su postura respecto al golpe de Estado de 1973. Matthei aseguró que “no había otra alternativa” y que era inevitable que hubiese muertos durante ese año y 1974. Su planteamiento le valió la respuesta del Presidente Gabriel Boric a través de X.

“El golpe de Estado en Chile no es justificable. La dictadura fue criminal e ilegítima desde 11 de Septiembre de 1973 hasta el 11/03/1990. Nada justifica los asesinatos, los desaparecidos, las torturas, el exilio. Ni el 73, 74, 83, 85, o el año que sea”, enfatizó el Jefe de Estado.

Sin embargo, y en días de definiciones clave para su sector respecto a la realización (o no) de una primaria, Matthei sinceró su postura respecto a una primaria de a dos, donde se mida con el independiente Rodolfo Carter. “No tiene sentido. La gente cacha que eso no es una primaria de verdad”,

Hasta ahora, la abanderada de Chile Vamos no había sido así de enfática respecto a la opción de una contienda con el exalcalde de La Florida. Una vía que, tras sincerarse que Ximena Rincón (Demócratas) no podrá competir por los plazos que exige el Servel a la constitución a nivel nacional de partidos políticos, había sumado adeptos en la UDI y Evópoli.

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

De todas formas, la exalcaldesa de Providencia aseveró que aún quedan días para tomar una decisión final. “Todavía no estamos claros (en la coalición), pero para mí el tema de las primarias es algo razonable siempre que la primaria signifique algo, donde realmente haya una competencia, entre varias personas”.

Matthei tampoco evitó abordar la disponibilidad manifestada por Francisco Chahuán a inicios de esta semana para ser uno de los competidores de la eventual primaria. “Lo de Chahuán él lo tiene que hablar con su partido. En su partido no están muy contentos, porque no lo habló con nadie, se tiró solo y el partido me había proclamado a mí. Pero esas son pequeñeces ”.

El escenario ideal para la candidata es competir con los candidatos competitivos de la derecha, es decir, José Antonio Kast y Johannes Kaiser. Así, declaró que va a continuar haciendo llamados “hasta el último día” para invitarlos a una primaria. Incluso si eso implicaba tomar contacto de forma personal, pues -señaló- esa tarea hasta ahora ha estado en manos de los partidos.

De hecho, reveló una reciente reunión entre el timonel de Renovación Nacional, el senador Rodrigo Galilea, y el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella. “La última reunión fue de Rodrigo Galilea con Arturo Squella. Y Arturo Squella le dijo ‘olvídate, ni una posibilidad’”, relató.