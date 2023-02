Ministra Orellana responde a Matthei por fin de convenio con Providencia: “Aquí no hay ninguna animadversión a ningún municipio en particular”

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, realizó un punto de prensa en La Moneda la tarde de este jueves para responder a las declaraciones que hizo la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, sobre un cierre “arbitrario” de un convenio entre ese municipio y la cartera de gobierno.

“Ante las declaraciones de la alcaldesa de Providencia lo primero que queremos hacer es un llamado a la responsabilidad hacia las mujeres que viven violencia. No hay ninguna mujer que vaya a requerir atención, de Providencia, en nuestro Servicio Nacional de la Mujer, que no la vaya a a tener. No hay ninguna de estas 140 mujeres cuya atención jurídica dependa del Servicio Nacional de la Mujer, pero si lo llegan a necesitar vamos a estar para ellas”, expresó la secretaria de Estado.

Matthei cuestionó el término de un convenio entre el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) y la municipalidad, que permitía a la comuna representar de manera legal a mujeres víctimas de violencia. La alcaldesa afirmó que 140 mujeres de Providencia y otras comunas de la Región Metropolitana quedarán sin representación legal en distintos casos de violencia y riesgo grave vital.

“Aquí no hay ninguna animadversión a ningún municipio en particular. El mandato del Servicio Nacional de la Mujer y del Ministerio de la Mujer es hacia todas las mujeres. Trabajamos con municipios de todos los colores políticos y de todas las regiones con más de 60 mil mujeres atendidas al año”, replicó la titular de la Mujer esta tarde.

Orellana recordó que el año pasado la alcaldesa anunció que devolvería los dineros que le eran entregados desde el gobierno central para el funcionamiento de la oficina de la defensoría de la mujer de la comuna. Según la versión de la cartera, con la finalidad de no salir de forma abrupta, se estableció entonces un convenio de asesoría técnica que finalizó el 31 de diciembre. La ministra afirmó que cuando el municipio, fuera del plazo, solicitó extender la asesoría se les informó que “no se cumplieron los términos” del convenio que consideraban información que no les hicieron llegar.

“Queremos descartar que haya arbitrariedad o algún tipo de discriminación o mala voluntad hacia la comuna de Providencia, porque esto va más allá de su alcaldesa. El convenio que se cerró es un convenio de asesoría técnica, no de revisión caso a caso y ese convenio fue nuestra forma de salir amablemente del municipio luego de que la misma alcaldesa, en abril de 2020 nos cerró unilateralmente el convenio”, aseguró la ministra Orellana.

“Este lamentable episodio de mala información respecto a cómo funciona el circuito de atención a las mujeres que sufren violencia, nos vuelve a reiterar la importancia de que aprobemos de una vez la ley integral de violencia contra las mujeres, porque no puede ser que por diferencias de opinión de una alcaldesa, o porque cambia un gobierno municipal pueda estar en peligro la continuidad del servicio”, agregó.