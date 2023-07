Ministra Vallejo defiende creación de la Comisión contra la desinformación

La ministra Secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, junto a su par de Ciencia Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aisén Etcheverry, presentó la mañana de este miércoles ante la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, la creación y objetivos de la Comisión asesora contra la desinformación.

Durante su intervención, la vocera aclaró que se trata de una comisión de asesoría ministerial que busca estudiar el fenómeno de la desinformación, “hacerse preguntas y encontrar respuestas desde la ciencia”, defendió.

En esa misma línea, Vallejo detalló ante los diputados que la comisión levantará información sobre el estado de la cuestión en nuestro país, además de entregar recomendaciones para eventuales nuevas políticas públicas.

La ministra también entregó una serie de detalles acerca de las atribuciones que no tendrá la comisión de expertos. En primer lugar dijo que no va a proponer proyectos de ley, tampoco realizará una revisión de redes sociales ni emitirá opinión sobre plataformas digitales, ni definirá temas de la coyuntura. “Tampoco definirá que es y que no es verdad”, dijo. Y finalmente, adelantó que no será un espacio de recepción de denuncias.

Compuesta por nueve expertos

Por su parte, la ministra de Ciencia dijo que la comisión entregará recomendaciones para abordar el fenómeno de la desinformación y su impacto en la democracia, como también sobre alfabetización digital.

La comisión estará compuesta por nueve expertos, que se han dedicado a estudiar y trabajar en temas relacionados a la labor que desempeñarán en la instancia. Serán dos profesionales de universidades privadas, dos de universidades estatales, uno de una universidad regional, tres representantes de la sociedad civil y uno de organización de fact-cheking.

“Esta composición no es arbitraria, tiene que ver con la experiencia del Ministerio de Ciencia en otras comisiones”, dijo Etcheverry. Y agregó que “todo lo que salga de la comisión es publico, porque si bien viene de una preocupación particular, tiene un impacto general que estará a disposición de todos los actores involucrados”.