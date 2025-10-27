SUSCRÍBETE
La Tercera
Política

Ministra Vallejo descarta indulto a Hernández Norambuena: “No está contemplado avanzar en algo de esas características”

La vocera de Gobierno fue consultada por las palabras de la candidata oficialista Jeannette Jara (PC), quien durante el debate del domingo dijo que ve "bastante difícil" que en un eventual gobierno suyo se entregue el beneficio al exfrentista, el que se encuentra de regreso en la cárcel de Rancagua.

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios
El exfrentista Mauricio Hernández Norambuena.

En el marco del debate televisado protagonizado ayer domingo por los 8 candidatos presidenciales, la carta oficialista, Jeannette Jara, se distanció de su partido, el PC, al señalar que ve “bastante difícil” que en su eventual gobierno pueda ser otorgarse el indulto al exfrentista Mauricio Hernández Norambuena (67), quien cumple condena por el asesinato del senador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán.

Y consultada al respecto, esta tarde la ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, sostuvo que “no vi el debate”, aunque relevó que en el gobierno del Presidente Gabriel Boric “no tenemos contemplado ningún indulto de esas características”.

En este sentido, remarcó que aunque en el Ejecutivo no han recibido una solicitud al respecto para una posible evaluación del beneficio a Hernández Norambuena -conocido como “comandante Ramiro”-, “no está contemplado avanzar en algo de esas características”.

Cabe recordar que el ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez fue uno de los protagonistas de la fuga realizada en helicóptero desde la Cárcel de Alta Seguridad en 1996, donde huyó junto a otros 3 ex frentistas.

Carmona rechaza que el PC haya planteado la exigencia

Al respecto, el presidente del PC, Lautaro Carmona, negó esta tarde que la solicitud de un beneficio de estas características al “comandante Ramiro” haya sido solicitada de manera formal o institucional por su tienda.

Al respecto, relevó que “la dirección del Partido, en ninguna condición”, ha planteado una exigencia de esa naturaleza.

“Por eso me llamó profundamente la atención (la discusión del tema en el debate del domingo), de asociar algo que no es la opinión que haya entregado formalmente ni institucionalmente el partido. En absoluto hay ningún ruido interno, ese es un tema que se está tratando de instalar, a ver si logramos distraer la atención del tema de fondo”, señaló.

“La posición del partido no es una posición que tenga a partir de hoy día, Hernández Norambuena tiene mucho rato procesado y si hubiéramos tenido una posición la habríamos dado hace mucho rato, y eso no es lo que ha ocurrido”, cerró.

Retorno del “comandante Ramiro” a cárcel de Rancagua

En tanto, esta jornada se conoció que Mauricio Hernández Norambuena ya se encuentra de vuelta en la cárcel de Rancagua, tras haber sido trasladado a la Cárcel de Alta Seguridad.

Cabe recordar que el pasado 25 de junio, Gendarmería ejecutó el traslado del “comandante Ramiro”, desde la cárcel de Rancagua hasta el Hospital Penitenciario del C.D.P. Santiago Sur, en la Región Metropolitana, para realizarle una serie de exámenes en atención a su estado de salud.

Y a fines de agosto, en vez de retornar a la capital de O’Higgins como se tenía previsto, fue trasladado al Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (Repas).

Esto, en medio de llamados a analizar la posibilidad de un indulto, como el hecho por el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC). Asimismo, desde su círculo presionaban por un pronto retorno al penal de Rancagua, donde el imputado tendría mayores beneficios.

Este regreso a Rancagua fue confirmado a La Tercera por fuentes de Gendarmería. Se habría realizado en completa reserva a mediados del mes de septiembre.

