Ministro del Interior y segundo retiro del 10%: “El peor de los mundos sería un gobierno yendo al TC sin nada, pero nosotros vamos presentando un proyecto”

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se refirió esta mañana a la decisión del gobierno de acudir al Tribunal Constitucional (TC) para que el organismo se pronuncie sobre el apego a la carta fundamental del proyecto de ley, presentado por parlamentarios de oposición, que permite un segundo retiro del 10% de los fondos previsionales.

En conversación con Tele13 Radio, el secretario de Estado manifestó que la determinación del Ejecutivo puede ser vista desde dos puntos de vista. “Yo más que el requerimiento al TC me quedo con la presentación de un proyecto de parte del gobierno que es un proyecto responsable, que recoge la necesidad de la gente, que está focalizado, que está en el marco de la Constitución y que, a diferencia del proyecto presentado por parlamentarios, no deja espacio para que las personas de más altas rentas no tributen a la hora de sacar sus ahorros previsionales”, dijo.

Así, aseguró que para el gobierno el retiro del 10% es “importante” y es una “necesidad que está hecha de una lectura de la gente y que van más allá de las ayudas que ha dado el gobierno y que han sido reconocidas incluso internacionalmente”.

Por este motivo insistió, tal como lo hicieron otros ministros el lunes, en que el requerimiento ante el TC no tiene el objetivo de bloquear el retiro de fondos de AFP: “no es en contra del 10%, es en contra de un mecanismo que en algún momento se quiso utilizar de manera muy puntual y que se dijo que era por única vez, pero hoy tenemos cerca de 11 proyectos parlamentarios ingresados bajo esa modalidad. Lo que se dijo que era algo transitorio y único, se ha transformado en un modus operandi”.

“Yo le diría a los parlamentarios que tienen esta ansiedad legislativa de cambiar la Constitución que el mecanismo para hacerlo comenzó con el plebiscito y se va a hacer por la vía que la gente eligió”, agregó.

Igualmente, el ministro Delgado sostuvo que “el peor de los mundos sería un gobierno yendo al TC sin nada y nosotros vamos al TC pero diciendo ojo, acá hay un proyecto que es muy similar, que va a poder beneficiar a la gente, la gente va a poder retirar su 10% pero focalicémoslo, hagámoslo constitucional y que las personas que tienen más paguen impuestos”.

Respecto de la postura de parlamentarios de Chile Vamos sobre la iniciativa del gobierno, Delgado señaló que ha mantenido conversaciones con algunos de ellos y que “hay muchos que lo encuentran muy razonable y hay otros que han dicho que les gusta pero con algunas modificaciones. Y en eso estamos, conversando”.

“Yo he conversado con muchos, pero uno tiene que entender que hay diversidad de opiniones, en eso no me pierdo. Creo que la diversidad de opiniones dentro de las bancadas son una realidad e incluso son necesarias. El rol nuestro es canalizar esas opiniones, generar una energía distinta a partir de las distintas opiniones que puedan haber, pero también creo en los acuerdos”, añadió.

En esa línea, manifestó que se trata de una “noticia en desarrollo” y que los ministros Segpres, Cristián Monckeberg, y de Hacienda, Ignacio Briones, “están haciendo un muy buen trabajo, han tenido jornadas muy intensas por lo que estoy muy confiado de que esto pueda seguir avanzando para tener un muy buen proyecto para presentar a la ciudadanía y que las personas que realmente lo necesitan, puedan tener su 10%.