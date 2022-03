Ministro Jackson y “existencia de presos políticos mapuches”: “Han existido persecuciones y muchas veces prisión política que han sido confirmados como montaje en el pasado”

Esta mañana, el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, abordó en Radio Agricultura acerca de la emboscada sufrida por la ministra del Interior Izkia Siches en su visita a Temucuicui y la criticada decisión de no interponer una querella contra los responsables, y también se refirió al término de “presos políticos”, utilizada por la autoridad.

De acuerdo a Jackson, la decisión de no interponer una querella se debe a que según lo dispuesto en el Código Procesal Penal, en el minuto en que la Fiscalía actúa de oficio, “exime inmediatamente la responsabilidad de las otras autoridades o funcionarios públicos que hayan presenciado algún acto que pudiera ser calificado como delito. Y luego se conversó junto con el subsecretaria del interior y se consideró que no era necesario”.

En este sentido, sostuvo, con esto además “la voluntad del gobierno ha quedado de manifiesto”. “Independiente del episodio de ayer que hay que sacar por supuestos ciertos aprendizajes, redoblar ciertos procesos en la estrategia de abordaje de problemáticas como esta, pero muestra de partida con mucha fuerza una voluntad por parte del Ejecutivo para poder conversar con todos los sectores en la zona sur”,

“Tenemos un enfoque distinto a los gobiernos pasados, y por lo tanto vamos a empezar independiente de este traspié a cimentar estas confianza que permitan de lado a lado, el camino a una solución que sea permanente”, añadió.

En cuanto a si estaba de acuerdo con el término “presos políticos mapuches” que fue utilizado por la ministra Siches, Jackson indicó que “hay una situación bastante delicada porque cuando se ejerce la potestad del estado, es privar de libertad a las personas”.

“Hay muchos casos, sin mediar un debido proceso, hay muchas personas que o a través de prisiones preventivas, como le sucedió a la machi (Francisca) Linconao -que hoy día es Convencional Constituyente- y que estuvo durante muchos meses privada de libertad sin que finalmente se descubriera absolutamente nada”, indicó.

Esa situación, puntualizó Jackson, se ha repetido históricamente, “en particular aplicando la Ley de Seguridad del Estado en la zona donde existe un conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche”, sostuvo. “Ahí ha sucedido muchas veces, y se ha determinado por demostrar cuando terminan saliendo en libertad sin que exista ninguna prueba, que ha existido persecuciones y muchas veces prisión política por algunos que han sido, ya derechamente, confirmados como montaje en el pasado”.

“Por lo tanto hay una herida abierta y eso genera una mucho mayor desconfianza en la sistema penal y en la justicia, y yo creo que eso es algo de lo que tenemos que trabajar para que existan mayores confianzas y no vuelvan a repetirse”, añadió.

En cuanto a un nuevo retiro de los fondos de pensiones, el ministro recordó por su parte que el Presidente Gabriel Boric habiendo aprobado los primeros retiros, dijo en campaña que no estaría por impulsar un quinto retiro, ya que dado el nivel de vacunación que tenemos, “tenemos la posibilidad de poder conseguir mayores niveles de empleo, recuperar el empleo femenino, fomentar el trabajo de las pymes y cambiar el sistema de AFP”.

De hecho, recordó, subir el salario mínimo y mejorar el sistema de AFP están dentro de los objetivos del programa de Gobierno.

“La situación de los retiros y del ingreso familiar de emergencia se dieron cuando las personas estaban confinadas, cuando no teníamos vacunas, cuando no hubo ninguna alternativa por parte del Estado para muchas familias fue una salvación. Nosotros apoyamos esa medida, pero hoy día estamos en otro momento de nuestra economía, además la inflación que tenemos sumado a las posibles presiones inflacionarias que puedan haber por la guerra en Ucrania por la invasión rusa, eso puede generar un aumento, y lo ha generado, un aumento en el petróleo, y por lo tanto en el transporte de todos los productos, en los cereales, y eso puede generar una inflación. Y eso nosotros no queremos que ocurra, por eso hemos tomado un camino distinto”, detalló.