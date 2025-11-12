“No puedes sonreír mientras insultan a Carabineros”: la furia de Matthei y Kast con Jara por cántico en cierre de campaña

“El que no salta es paco”. Ese fue el cántico que adherentes de la candidata presidencial Jeannette Jara (Oficialismo y DC) entonaron en el acto de su cierre de campaña en la plaza de Maipú.

Mientras ocurría aquello, se pudo ver unos segundos a la exministra del Trabajo sonreír, para luego retomar su discurso.

La situación desató la indignación de dos de sus contendores opositores: Evelyn Matthei (Chile Vamos, Amarillos y Demócratas) y José Antonio Kast (republicanos y PSC), quienes manifestaron su furia a través de sus redes sociales.

“Jeannette Jara, a Carabineros se los respeta y protege. No puedes sonreír mientras los insultan . No han aprendido nada", reprochó la exalcaldesa de Providencia, compartiendo un clip del momento.

@jeannette_jara, a los carabineros se los respeta y protege. No puedes sonreír mientras los insultan. No han aprendido nada. pic.twitter.com/SDUUd1xbkv — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) November 12, 2025