“No puedes sonreír mientras insultan a Carabineros”: la furia de Matthei y Kast con Jara por cántico en cierre de campaña
Los dos abanderados opositores manifestaron su indignación mediante X. De hecho, José Antonio Kast planteó que Jara le debe una disculpa a la institución.
“El que no salta es paco”. Ese fue el cántico que adherentes de la candidata presidencial Jeannette Jara (Oficialismo y DC) entonaron en el acto de su cierre de campaña en la plaza de Maipú.
Mientras ocurría aquello, se pudo ver unos segundos a la exministra del Trabajo sonreír, para luego retomar su discurso.
La situación desató la indignación de dos de sus contendores opositores: Evelyn Matthei (Chile Vamos, Amarillos y Demócratas) y José Antonio Kast (republicanos y PSC), quienes manifestaron su furia a través de sus redes sociales.
“Jeannette Jara, a Carabineros se los respeta y protege. No puedes sonreír mientras los insultan. No han aprendido nada", reprochó la exalcaldesa de Providencia, compartiendo un clip del momento.
Por su parte, Kast planteó: “¿Por qué la izquierda odia tanto a Carabineros? Jeannette Jara le debe una disculpa a Carabineros por lo ocurrido en el acto de ayer".
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.