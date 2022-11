Oficialismo pierde otra presidencia: comisión de Economía aprueba censura contra diputado Manouchehri (PS)

Por siete votos a favor y seis en contra, este martes la comisión de Economía de la Cámara de Diputados aprobó la destitución de Daniel Manouchehri (PS) como presidente de la instancia.

Se trata de una moción de censura que fue presentada el 8 de noviembre por el independiente exrepublicano Gonzalo de la Carrera, y forma parte de una ofensiva delineada por diputados de Chile Vamos, el Partido de la Gente (PDG) y el Partido Republicano para tomar el control de trece comisiones legislativas.

La reclamación fue acogida por parlamentarios de las bancadas de Renovación Nacional (RN), la Unión Demócrata Independiente (UDI), Evópoli y del PDG, mientras que legisladores oficialistas respaldaron al diputado socialista. La sesión de la votación, además, estuvo marcada por tensos cruces entre Manouchehri y De la Carrera.

Tras la aprobación de la censura -según lo establecido en el reglamento- el socialista dejó de forma inmediata la presidencia de la comisión y en la próxima sesión se elegirá a su reemplazante.

En todo caso, Manouchehri seguirá ejerciendo su rol como parlamentario, ya sea en la Sala de la corporación y en la misma instancia, pero ya no presidiendo, sino como integrante con voz y voto.

Luego de ser censurado, el diputado socialista afirmó que hoy se ha vivido “de esas situaciones que desprestigian la política chilena” y apuntó duramente hacia De la Carrera.

“Hemos confrontado la verdad versus la mentira, una acusación del diputado Gonzalo De la Carrera sustentada en como ha sido su estilo, basada en la mentira”, señaló, y agregó que Chile Vamos le siguió “el juego” al exrepublicano.

“Nosotros creemos que esto no es bueno para la convivencia democrática de nuestra institución, no es bueno para la democracia, pero nosotros podemos decir con mucha convicción que hoy han censurado la presidencia de la comisión de Economía, pero no van a censurar una agenda que hemos llevado con mucha fuerza, de manera transversal, para poder ir en ayuda de los millones de endeudados, de las pymes, de los pequeños comerciantes y de todos aquellos que hoy son abusados por los poderosos”, finalizó Manouchehri.

Las comisiones en la mira de la oposición

La estrategia de la oposición surgió luego de que el diputado Vlado Mirosevic (PL) -carta del oficialismo- se impusiera en la elección para presidir la corporación a principios de este mes. Un plan que contempla la presentación de censuras en contra de diputados oficialistas que presiden algunas comisiones.

En detalle, son trece las instancias que están en la mira de Chile Vamos, el PDG y republicanos. Sin embargo, cuatro ya están en manos de esta nueva fuerza política: Minería y Deportes, que eran presididas por el PDG desde marzo; Agricultura, en la que asumió el diputado UDI Juan Antonio Coloma tras censurar a Consuelo Veloso (RD); y la de Zonas Extremas, que está bajo el mando de Enrique Lee (PDG) desde el lunes.

La presidencia de Desarrollo Social se encuentra vacante y esta jornada se presentaron mociones de censura en las comisiones de Defensa Nacional y de Personas Mayores.

Está contemplado que se ingresen también reclamaciones en las de Bomberos, Recurso Hídricos, Futuro, Ciencias y Tecnología, Cultura y Seguridad Ciudadana.

“Pequeñas disputas de poder”: gobierno cuestiona ofensiva de la oposición

Durante este martes, desde el Congreso Nacional la ministra el Interior, Carolina Tohá se refirió a la estrategia de la oposición y apuntó a evaluar las presidencias de las comisiones por sus “gestiones”.

Además, si bien reconoció que “el Parlamento tiene sus dinámicas y estas dinámicas permanentemente se producen”, mencionó un eventual “tironeo político”.

“Lo importante, lo que importa a los chilenos y chilenas, es que los presidentes de las comisiones se evalúen por su gestión y no simplemente como herramienta para el tironeo político”, expresó la jefa de gabinete.

“No me cabe duda, porque conozco esas comisiones y he visto cómo trabajan sus presidentes, que mucho de esos presidentes la enorme mayoría ha hecho un estupendo trabajo y sus colegas así lo valoran. Ojalá eso prime en lugar del tironeo político que muchas veces impide ver lo importante”, enfatizó.

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, por su parte, advirtió que la estrategia de la oposición “se enmarca más en las típicas y agotadoras pequeñas disputas de poder”.

También advirtió que Mirosevic -quien calificó de “hostiles” sus primeros días al mando de la testera- “ya ha tenido varias amenazas de censuras injustificadas y que va en la misma línea de estas amenazas de censuras a algunas comisiones donde hemos tenido, además, presidencias intachables”.

“Este tipo de amenazas no ayudan en nada en el prestigio del Congreso Nacional en la recuperación de legitimidad y confianza de la ciudadanía”, recalcó Vallejo.