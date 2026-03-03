Oficialismo tilda a Kast de “irresponsable” y “activista de la oposición” tras quiebre en reunión con Boric

A tan solo ocho días del cambio de mando, la polémica del cable submarino chino aumentó la tensión en La Moneda luego de que la cita acordada entre el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast terminara abruptamente. Ante esto, las reacciones del oficialismo no tardaron en surgir.

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, señaló en el programa Desde la Redacción de La Tercera que “el que rompe la relación es José Antonio Kast”.

“Yo creo que acá hemos tenido a un Presidente Boric que ha defendido en todos los tonos un traspaso ordenado, un traspaso que se conversa, la disposición a que podamos encontrarnos en nuestras diferencias (...) y creo que José Antonio Kast ha hecho todo lo contrario desde que salió electo”, agregó.

La reunión pretendía abordar la controversia del cable submarino de la empresa China Mobile. Sin embargo, luego de poco más de 20 minutos de la cita, Kast se retiró luego de que el Presidente se negara a retractarse de sus dichos el día anterior, instancia en la que reconoció haber llamado semanas antes a Kast.

La diputada Lorena Fries (FA) señaló a través de su cuenta de X que “la política exterior de Chile es una política de Estado que siempre ha puesto los intereses del país por encima. Que Kast priorice la confrontación y el descrédito del gobierno saliente rompe esa tradición republicana y debilita nuestra posición internacional. Irresponsable” .

El diputado Gonzalo Winter (FA), en tanto, arremetió en contra de Kast. “Más allá de las profundas diferencias políticas, hay mínimos que no se transgreden (...). Kast debe dejar de actuar como un activista de oposición y entender su lugar. Un presidente electo no tiene atribuciones para exigirle al Presidente de la República que se retracte de una declaración oficial, menos aún si eso implica faltarle a la verdad a la ciudadanía”, criticó.

“El presidente electo debe entender que esto no es una diferencia personal. En un contexto geopolítico complejo, donde las grandes potencias disputan influencia económica y tecnológica, la Presidencia de la República debe velar por el interés superior de la nación chilena”, agregó el parlamentario.

A estas críticas se sumó el diputado Diego Ibáñez (FA), quien sostuvo que “Chile merece altura de miras, no política de trinchera. Romper el diálogo ante un desencuentro no alcanza para gobernar un país. Cuando se pone a Chile primero, se responde, se asiste y se dialoga”.

“Hoy Kast reconoce que hubo comunicación previa. Desde el primer día hubo transparencia: se informó con anticipación y se buscó diálogo. Pero Kast rompe las bilaterales y desconoce el intercambio de información. Chile necesita liderazgo de Estado, no confrontación”, agregó Ibáñez.

Asimismo, la diputada Carolina Tello (FA) señaló a través de X: “Lo que acabamos de ver por parte de Kast es un intento por alinear a Chile con los intereses de Trump y su obsesión con China. Chile debe tener una mirada centrada en sus propios intereses y comerciar con todo el mundo en función de aquello, sin tutelas”.

Además, señaló que “Chile debe dar cumplimiento a sus compromisos internacionales y comerciales, con políticas de estado que le dan seguridad a todo el mundo, sin sesgos ideológicos que en nada benefician al país”.

La diputada Gael Yeomans (FA) acusó que “es muy grave lo que señala el Presidente Boric respecto al cable submarino. José Antonio Kast no solo fue informado del asunto, sino que su ministro de Defensa es parte del estudio de abogados que constituyó la empresa china en nuestro país”.

“Él y su futuro gabinete deben terminar con su estrategia de mentiras y confrontaciones y poner por delante los intereses del país. Nuestra soberanía no es un juego”, agregó la parlamentaria.

Por su parte, la diputada Alejandra Placencia (PC) señaló: "Muy ‘republicano’ todo hasta que Kast decide boicotear el traspaso de mando en La Moneda. Excusas para eso siempre tendrá la ultraderecha, actuar de mala fe y quebrar espacios de coordinación en plena transición no es firmeza, es dañar la democracia".

Desde el Partido Socialista, el vicepresidente de la colectividad y diputado Arturo Barrios acusó que “es primera vez en la historia de Chile que ocurre un acontecimiento como este. Ni siquiera en el cambio de la dictadura de Pinochet con Patricio Aylwin ocurrió algo como esto”.

“No es aceptable, no es republicana la manera en que se está tomando por parte del presidente electo y creo yo que hay que retomar la conversación”, agregó.