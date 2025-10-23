SUSCRÍBETE
Política

Pablo Herrera (Ind. RN): “Me di cuenta que los políticos poseen cierto poder para ejercer cambios a través de las leyes”

Tras su irrupción en política por sus dichos sobre migración, el cantautor debuta en la arena electoral. Postula como independiente en un cupo de RN por el distrito 14, y asegura que, de resultar electo, estaría dispuesto a dejar la música para dedicarse de lleno al Congreso.

Rocío Latorre 
Rocío Latorre
Pablo Herrera, cantautor y hoy candidato al Congreso por RN.

En marzo de 2024, el cantautor Pablo Herrera -autor de "Tengo un amor", “Eres mía”, entre otros hits del cancionero nacional- descubrió que tenía una veta política. En una entrevista en Radio Biobío, el intérprete opinó duramente sobre la migración irregular.

“Hay que volver a hacer que ellos respeten. Córranle bala a todos”, sentenció.

Más allá de la controversia que desataron sus dichos, se convirtió en una cara habitual de paneles políticos como Sin Filtros y eso le valió el ofrecimiento de más de un partido para competir al Congreso.

Hoy compite como independiente en un cupo de Renovación Nacional (RN) por un escaño en el distrito 14.

Esta es su primera campaña. ¿Ha sido un plus el conocimiento que tiene como figura del espectáculo?

Sin lugar a dudas. Actualmente estoy en un programa de televisión que es pura buena onda (en TV+) con Raquel Argandoña (...). Ahora en campaña, la gente se me ha acercado y me dicen: “Eres valiente, te sigo en Sin Filtros y me interpretas mucho".

¿Por qué decide dar el salto al Congreso?

Jamás estuvo en mi cabeza el Congreso. Fue por una entrevista que me hicieron, hablé de lo lindo que es manejar en Chile, con carreteras buenísimas, pero cuando uno llega a la Vega Central se encuentra con un basural, con un lugar que no era el que yo conocía, lleno de extranjeros, pero no de los buenos. Me hicieron mier... en las redes, pero a la vez mucha gente empezó a decir que tenía razón.

¿Eso lo alentó?

Cuando me empezaron a invitar a espacios más políticos, saqué una veta que no sabía que tenía. Ahí me di cuenta que los políticos poseen cierto poder para ejercer cambios a través de las leyes. Entonces dije: “Quizás ahí es donde debo estar”.

Compite como independiente, pero en un cupo de RN. ¿Dónde se sitúa ideológicamente? ¿Comulga con el ideario?

Por supuesto. Soy más de derecha que otra cosa. RN es un partido equilibrado, que interpreta a la gran mayoría de los chilenos independientes.

La migración ilegal es el tema donde tiene opiniones más reconocibles. ¿Qué va a impulsar en esa materia?

Sin ser un capo en la materia, no puede haber gente indocumentada en Chile. Tú tienes que saber quiénes son, porque esa misma gente ha matado personas y no tenemos idea quiénes son (...). Quiero ser superhonesto con las cosas que puedo hacer si eventualmente llego a salir electo y lo que no.

Si obtiene el escaño, ¿dejaría la música para dedicarse de lleno al Parlamento?

Si tengo que alejarme de la música, lo voy a hacer porque encuentro que es una actividad notable (el Parlamento). Por ahí haré ciertas cosas de vez en cuando, capaz que haga un concierto en el Congreso (ríe).

¿Tiene definido su voto para la presidencial? Hace algunos meses dijo que entre Kast y Kaiser, prefería a Kast. Hoy compite en la coalición de Matthei.

No dije que iba a votar por Kast. Me preguntaron “¿quién crees que va a ganar?“, y dije es muy probable que sea Kast. Con las encuestas de hoy, no estaba tan equivocado. Pero sin dudas votaré por Evelyn, ella me está apoyando y soy leal.

