Pdte. de la Comisión de Salud del Senado tras polémicas de autoridades sanitarias: “Ha habido bastantes contradicciones en estos días”

El presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro, calificó como “un hecho muy grave” la polémica ocurrida este domingo, cuando la ministra de Salud, Ximena Aguilera, manifestara en Mesa Central, de Canal 13, que desde su ministerio no se llamó a la Clínica Las Condes para consultar la disponibilidad de camas críticas ante la grave situación de Mía Olivares, la lactante de dos meses que perdió la vida en San Antonio el pasado martes, a causa de un cuadro asociado al virus sincicial.

En este contexto, la secretaria de Estado había precisado en el programa que “hay un fallo de Contraloría que impide comprar servicios a la Clínica Las Condes”, lo cual fue desmentido por el órgano fiscalizador, que por medio su cuenta de Twitter aclaró que “no ha evacuado ningún dictamen, pronunciamiento jurídico o resolución” que impida la contratación de servicios de salud. Esto conllevó a que el Minsal respondiera que fue una “confusión involuntaria” y que se refería a una inhabilitación de la justicia laboral.

En este sentido, el senador del Partido Socialista remarcó en Toleracia Cero que “pese a que hay un fallo del Tribunal Constitucional que prohíbe la compra de servicios, lo que manda aquí es la vida de un paciente, en este caso una menor que estaba grave, y me parece que ese hecho no es admisible (…) Claramente no se golpearon todas las puertas que hay que golpear, que era una definición básica cuando se trata de un estado de brote epidémico que es el momento que estamos viviendo en este instante”.

Cabe recordar que el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, había afirmado –en una entrevista a CNN Chile- que se estaban derivando pacientes a la Clínica Las Condes, lo cual este domingo fue desmentido por la ministra Aguilera. Ante aquello, Castro aseguró que “ha habido bastantes contradicciones en estos días”, y adelantó que las autoridades sanitarias tendrán que dar las explicaciones correspondientes este lunes, ante la comisión que él preside.

“Ha habido contradicciones en las versiones, y por lo mismo yo creo que esto tiene que ser aclarado meridianamente por ellos. Mañana (hoy) están convocados tanto el subsecretario y la ministra a la Comisión de Salud a poder explicar toda esta situación que ha sido confusa (…) Creo que hay un error grave. Yo no parto de la base de presumir que estaba mintiendo, pero me parece que aquí ha habido más equivocaciones de las que todos hemos presumido y una de ellas es esa, es la certeza de clarificar bien las cosas respecto a las derivaciones”, acotó.

Debido a lo anterior, y ante la exigencia de algunos partidos de oposición de que se le pida la renuncia al subterráneo Araos, el representante de la Cámara Alta manifestó no ser partidario de “sea en caliente este tipo de juicios”, expresando que existen otras prioridades en estos momentos.

“Creo que hoy día tenemos que resolver este problema agudo que hay de disponibilidad de camas, de que el dilema de la última cama no sea el factor en este minuto en Chile. Yo sé que hay muchas voces, voces de partidos diversos que están pidiendo cabezas. Yo creo, y por eso es que mañana (hoy) tenemos una sesión en la Comisión, vamos a tener además una investigación, que la propia ministra ha dicho que viene. Yo no soy partidario en general, y sigo en esto incluso al exministro Mañalich, que viene de otro gobierno, que también ha concordado de que no es conveniente en caliente hacer sacrificio político de determinadas personas antes de hacer una investigación”, sostuvo.

En torno a la gestión de las autoridades de Salud y al sorpresivo incremento de las enfermedades respiratorias, el senador Castro aseveró que la magnitud y el adelantamiento que tuvo el ciclo del brote epidémico “no tuvo toda la cuantificación suficiente”.

“No quiero decir que no se ha hecho nada, todos sabemos que ha habido desde enero distintos procesos, pero creo que la magnitud de este brote, que es diez veces por sobre lo que se esperaba, la cuantía en adelantarse también a la semana, creo que sorprendió. Y creo que eso es un hecho muy poco habitual, pero que sorprendió. Y por lo tanto, hubo alguna forma de quedarse corto en esta fase, yo diría de las últimas dos semanas (…) Creo que no se cuantificó todo lo que se venía reportando del hemisferio norte, que eran magnitudes importantes”, aclaró.

Por último, anunció que le pidió a la ministra Aguilera que la utilización de la mascarilla pasa de ser una recomendación a una obligación en lugares cerrados y de aglomeración de público, donde “no haya ventilación”.

“No veo yo razón como médico para que hoy día, sabiendo que tenemos hasta agosto brotes, rebrotes y todo lo que está por delante, que no tengamos una norma exigible y fiscalizable. Porque hoy están en riesgo los niños menores de un año, mañana van a ser los adultos mayores que tienen una tasa de vacunación todavía es insuficiente”, puntualizó.