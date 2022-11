¿Por qué el Presidente Gabriel Boric viajó a Tailandia?

Hasta la capital de Tailandia, llegó la mañana de este miércoles, el Presidente Gabriel Boric, para su primer debut en el foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC).

Pero previo a que comience la cumbre APEC, que se desarrollará el 18 y 19 de noviembre, el jefe de Estado,-en su primera visita a tierra asiática- fue parte de un conversatorio titulado Chile, Latin America and Asia Relations: Future Perspectives con estudiantes y académicos de la Universidad de Chulalongkorn, y seguido de ello, participó del Panel Building sustainable economies, businesses and societies, en el marco de la CEO Summit APEC 2022.

La agenda del Presidente continuó con dos reuniones bilaterales, una con el primer ministro del Japón, Fumio Khisida, y más tarde, con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Cerrando así la jornada, con una Cena de Gala en honor de los Líderes de las Economías APEC.

Actividades de Boric en la cumbre APEC

Para el inicio del foro APEC, el Mandatario asistirá al retiro de la XXIX Reunión de Líderes de las Economías de APEC, denominado Balanced, Inclusive and Sustainable Growth.

Luego, participará del diálogo informal Promoting Sustainable Trade and Investment between APEC and its Trading Partners, entre los líderes de las economías APEC y los líderes de los países invitados al foro (Reino de Arabia Saudita, Reino de Camboya, República Francesa).

A medio día, asistirá a un almuerzo de trabajo y, posteriormente, concurrirá a un diálogo entre los Líderes de las Economías APEC y el Consejo Asesor Empresarial de APEC (ABAC).

Durante la tarde, tiene contemplada en su agenda una reunión bilateral con el presidente de la República Popular de China, Xi Jinping, y también asistirá a una audiencia con el rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, y la reina Consorte Suthida Bajrasudhabimalalakshana.

El sábado, Boric participará del segundo retiro de la cumbre, denominado Sustainable Trade and Investment, y luego ofrecerá una conferencia de prensa a la delegación chilena de medios de comunicación.

Su regreso a Chile está previsto para ese día y arribaría a Santiago el domingo por la mañana.