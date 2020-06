PR se resta de diálogo con el gobierno por Plan de Emergencia tras tensión por rol de mesa de técnicos

Dar un paso al costado de la instancia de diálogo con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Esa es la decisión que tomaron esta mañana los dirigentes del Partido Radical, luego de que se enteraran de que el secretario de Estado había iniciado un trabajo paralelo a las negociaciones políticas de esa instancia con un grupo transversal de técnicos y economistas, pese a que en la oposición cuestionaran esa idea en los días previos.

Así lo confirmó el diputado y representante en la instancia, Alexis Sepúlveda a La Tercera, quien aseguró que se restará del espacio donde también participan Giorgio Jackson (RD), José Miguel Ortiz (DC); y los senadores Ricardo Lagos Weber (PPD), Carlos Montes (PS), Jorge Pizarro (DC), Juan Antonio Coloma (UDI) y José García Ruminot (RN).

“El ministro Briones ha insistido en un formato de trabajo paralelo al que ha concordado el ministro Blumel con los presidentes de partidos. No me parece esta mesa de economistas, crear esta estructura le quita viabilidad al trabajo que podamos desarrollar los integrantes de las comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado que están participando de este acuerdo”, señaló el parlamentario por El Maule.

Y agregó: “Siento que nuestra presencia en la mesa parlamentaria está demás, dado de que el ministro ha optado por crear una estructura paralela con economistas de todos los partidos y donde, por cierto, economistas cercanos al PR no están integrados. Así es que yo doy un paso al costado, esta no es la forma, el ministro insiste en hacer lo que él quiere y la verdad es que no entiende que cuando se trabaja un acuerdo son dos partes las que se sientan en la mesa”.

La definición fue conversada esta mañana entre el diputado y el timonel de la colectividad, Carlos Maldonado, quien, según explicaron desde el PR, ya se lo habría trasmitido a los ministros Gonzalo Blumel (Interior) y Briones.

No obstante, desde el partido recalcaron que estarán abiertos a revisar los proyectos que eventualmente se pacten. "Evaluaremos (los proyectos) en su medida, por lo tanto, no nos comprometemos a su aprobación y a su apoyo, sino que veremos si son realmente positivos para Chile”, señaló Sepúlveda.