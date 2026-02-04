SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Presidenta PS sale en apoyo de Jara ante desavenencia con el PC y acusa conductas propias de la “cultura de la cancelación”

    La senadora Paulina Vodanovic también apuntó a las descalificaciones de dirigentes comunistas en contra del Presidente Boric y las críticas a su tienda por la Ley Naín-Retamal invocada en la absolución del caso de Gustavo Gatica.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Paulina Vodanovic y Jeannette Jara.

    El clima de tensión que se mantiene entre Jeannette Jara y parte de la dirigencia del Partido Comunista -en el que milita desde los 14 años-, derivó en una férrea defensa desde el Partido Socialista a la exministra del Trabajo y también en la invitación a formar parte de sus huestes.

    La relación se resquebrajó todavía más luego que desde las filas de la tienda liderada por Lautaro Carmona dieran un golpe tan duro a quien hasta hace solo semanas fue la candidata presidencial de toda la izquierda.

    En el programa de streaming Barbarroja, Juan Andrés Lagos (de la comisión política) y Hugo Gutiérrez (del comité central), abordaron la situación que enfrenta Cuba. En ese contexto, este último dijo que “en este partido no podría haber nadie que creyera que Cuba es una dictadura. Y si alguien lo cree, esa persona no puede estar en este partido”.

    Los dichos hicieron reaccionar a los socialistas, en consideración de que Jara ha sido explícita en decir que tiene dudas sobre permanecer en las filas del PC. Durante su campaña presidencial evidenció grandes diferencias con su partido y hace unas semanas dijo que se mantiene en reflexión.

    En medio de ese escenario, la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, mostró su respaldo a Jara.

    “Creo que el rol que ella cumplió para toda la centro izquierda hace que merezca todo nuestro respeto. Y por cierto, creo que sus decisiones van a ser propias, no tampoco inducidas por conductas que me parecen bastante violentas y propias de una cultura de la cancelación que no es propia de la democracia”, dijo.

    La legisladora también apuntó a las descalificaciones de los dirigentes comunistas en contra del Presidente Gabriel Boric -en el mismo programa, Lagos y Gutiérrez tildaron al Mandatario de “servil” y “cobarde”- y las críticas a su tienda por la Ley Naín-Retamal invocada en la absolución del caso de Gustavo Gatica.

    “Las críticas de algunos miembros del Partido Comunista contrastan con la línea política del propio partido que ha sido fijada en sus resoluciones y creo que son bastante destempladas, tanto aquellas que se formularon en relación a la Ley de Naín-Retamal, como aquellas que se formulan hoy respecto del propio Presidente de la República”, remarcó.

    En el caso del apoyo a Jara, no fue solo de la timonel de los socialistas, ya que en esta misma jornada una serie de figuras de la colectividad le entregaron su respaldo y la invitación a cambiar de militancia.

    Más sobre:Paulina VodanovicJeannette JaraPartido ComunistaPartido Socialista

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Sin tregua: las frases y roces entre La Moneda de Boric y el gobierno electo de Kast ad portas del cambio de mando

    Abogados del CDE piden a Boric que el próximo consejero sea funcionario de carrera

    Equipos del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y su sucesor, Jorge Quiroz, se reúnen para el cambio de mando

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Ciudadano israelí tuvo que donar $2 millones a Bomberos de Torres del Paine tras encender un cigarrillo en área protegida

    Cómo la NASA se prepara para el primer viaje a la Luna desde 1972

    Lo más leído

    1.
    ¿Vuelve la batalla cultural? El discurso más ideológico de Kast que inquieta al futuro oficialismo

    ¿Vuelve la batalla cultural? El discurso más ideológico de Kast que inquieta al futuro oficialismo

    2.
    Bachelet vs. Grossi: cómo se financiarán las candidaturas a la ONU de las cartas de Milei y Boric

    Bachelet vs. Grossi: cómo se financiarán las candidaturas a la ONU de las cartas de Milei y Boric

    3.
    Ante la hostilidad comunista: socialistas invitan a Jeannette Jara a militar en el PS si decide abandonar el PC

    Ante la hostilidad comunista: socialistas invitan a Jeannette Jara a militar en el PS si decide abandonar el PC

    4.
    Boric emplaza al presidente del Partido Republicano por candidatura de Bachelet: “Calificarla de ‘amarre’ es una pequeñez”

    Boric emplaza al presidente del Partido Republicano por candidatura de Bachelet: “Calificarla de ‘amarre’ es una pequeñez”

    5.
    Futuro oficialismo se divide tras formalización de candidatura de Bachelet a la ONU

    Futuro oficialismo se divide tras formalización de candidatura de Bachelet a la ONU

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Servicios

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    SOAP 2026: ¿Dónde encontrar el Seguro Obligatorio más barato?

    SOAP 2026: ¿Dónde encontrar el Seguro Obligatorio más barato?

    Segunda postulación al FUAS: ¿Cuándo comienza y quiénes pueden solicitar beneficios?

    Segunda postulación al FUAS: ¿Cuándo comienza y quiénes pueden solicitar beneficios?

    Sin tregua: las frases y roces entre La Moneda de Boric y el gobierno electo de Kast ad portas del cambio de mando
    Chile

    Sin tregua: las frases y roces entre La Moneda de Boric y el gobierno electo de Kast ad portas del cambio de mando

    Abogados del CDE piden a Boric que el próximo consejero sea funcionario de carrera

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Equipos del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y su sucesor, Jorge Quiroz, se reúnen para el cambio de mando
    Negocios

    Equipos del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y su sucesor, Jorge Quiroz, se reúnen para el cambio de mando

    El dólar busca terminar con su racha a la baja en medio del alza de la divisa en el mundo y baja del cobre

    Vacancia de locales en el centro de Santiago disminuye en 2025: sector de Santa Lucía muestra el mejor desempeño

    Cómo la NASA se prepara para el primer viaje a la Luna desde 1972
    Tendencias

    Cómo la NASA se prepara para el primer viaje a la Luna desde 1972

    Cómo ciudadanos de Kenia son atraídos con empleo a Rusia y luego enviados a la guerra en Ucrania, según reportes

    El mensaje del hijo de Nicolás Maduro, tras un mes de su captura

    “No están las condiciones de seguridad”: Delegado Presidencial del Biobío justifica el rechazo al duelo entre Huachipato y la U
    El Deportivo

    “No están las condiciones de seguridad”: Delegado Presidencial del Biobío justifica el rechazo al duelo entre Huachipato y la U

    Joaquín Niemann se instala en el top 10 en el primer día del LIV Golf de Riad

    Fin al conflicto: Chile participará de las clasificatorias al Mundial de Balonmano Playa

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”
    Tecnología

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Apple Music enciende la previa del Super Bowl LX con una experiencia inmersiva dedicada a Bad Bunny

    A la espera de GTA VI: 7 joyas de mundo abierto disponibles en PlayStation Plus para jugar ahora mismo

    “Un nuevo clásico nivel dios”, las primeras reacciones a Cumbres Borrascosas de Jacob Elordi y Margot Robbie
    Cultura y entretención

    “Un nuevo clásico nivel dios”, las primeras reacciones a Cumbres Borrascosas de Jacob Elordi y Margot Robbie

    Pet Shop Boys y los artistas urbanos agotaron en menos de 72 horas: panorama de la venta de entradas del Festival de Viña

    El Caballero de los Siete Reinos: el regreso a Westeros sin dragones que conquista la pantalla y las librerías

    Irán y Estados Unidos pactan abrir negociaciones nucleares en Omán
    Mundo

    Irán y Estados Unidos pactan abrir negociaciones nucleares en Omán

    El concierto alternativo que el movimiento MAGA prepara para competir con el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    El jefe del ICE anuncia una reducción de 700 agentes en su despliegue en Minnesota

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia
    Paula

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió