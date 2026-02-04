Presidenta PS sale en apoyo de Jara ante desavenencia con el PC y acusa conductas propias de la “cultura de la cancelación”

El clima de tensión que se mantiene entre Jeannette Jara y parte de la dirigencia del Partido Comunista -en el que milita desde los 14 años-, derivó en una férrea defensa desde el Partido Socialista a la exministra del Trabajo y también en la invitación a formar parte de sus huestes.

La relación se resquebrajó todavía más luego que desde las filas de la tienda liderada por Lautaro Carmona dieran un golpe tan duro a quien hasta hace solo semanas fue la candidata presidencial de toda la izquierda.

En el programa de streaming Barbarroja, Juan Andrés Lagos (de la comisión política) y Hugo Gutiérrez (del comité central), abordaron la situación que enfrenta Cuba. En ese contexto, este último dijo que “en este partido no podría haber nadie que creyera que Cuba es una dictadura. Y si alguien lo cree, esa persona no puede estar en este partido”.

Los dichos hicieron reaccionar a los socialistas, en consideración de que Jara ha sido explícita en decir que tiene dudas sobre permanecer en las filas del PC. Durante su campaña presidencial evidenció grandes diferencias con su partido y hace unas semanas dijo que se mantiene en reflexión.

En medio de ese escenario, la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, mostró su respaldo a Jara.

“Creo que el rol que ella cumplió para toda la centro izquierda hace que merezca todo nuestro respeto. Y por cierto, creo que sus decisiones van a ser propias, no tampoco inducidas por conductas que me parecen bastante violentas y propias de una cultura de la cancelación que no es propia de la democracia” , dijo.

La legisladora también apuntó a las descalificaciones de los dirigentes comunistas en contra del Presidente Gabriel Boric -en el mismo programa, Lagos y Gutiérrez tildaron al Mandatario de “servil” y “cobarde”- y las críticas a su tienda por la Ley Naín-Retamal invocada en la absolución del caso de Gustavo Gatica.

“Las críticas de algunos miembros del Partido Comunista contrastan con la línea política del propio partido que ha sido fijada en sus resoluciones y creo que son bastante destempladas, tanto aquellas que se formularon en relación a la Ley de Naín-Retamal, como aquellas que se formulan hoy respecto del propio Presidente de la República”, remarcó.

En el caso del apoyo a Jara, no fue solo de la timonel de los socialistas, ya que en esta misma jornada una serie de figuras de la colectividad le entregaron su respaldo y la invitación a cambiar de militancia.