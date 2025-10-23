Presidente de la Cámara contesta reproche de Gabriel Boric y llama a no mirar “la paja en el ojo ajeno”

El presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro, contestó que “a nadie le gusta que las sesiones fracasen” ante el reproche realizado por el Mandatario Gabriel Boric a las ausencias que hubo el pasado 15 de octubre en la Cámara Baja, cuando la sesión de sala falló por falta de quórum.

El jefe de Estado estaba en un actividad en San Felipe cuando invitó a los parlamentarios a apoyar proyectos como Sala Cuna o el FES, y no dedicarse “a otras cosas”. “Para eso nos eligieron, a ustedes nos debemos”, añadió.

Ante ello, el diputado apuntó que “a nadie le gusta que las sesiones fracasen, pero le quiero decir al Presidente de la República que yo ya despaché los proyectos que él nos pide hacer en cuanto a la cámara se refiere”.

“Y le recordaría que el año 2021 cuando fracasa la sesión, que fue la última vez antes del episodio de la semana pasada, ni él ni la ministra (Camila) Vallejo se encontraban presentes en la sala y por lo tanto también fracasó”, añadió.

Asimismo, Castro comentó que más que mirar “la paja en el ojo ajeno”, él pediría al Mandatario que “se dedicara a enviar rápidamente un proyecto para poder adelantar el pago a las personas producto de las cuentas de la luz, producto también de la ineficiencia de su gobierno”.