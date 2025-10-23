“No llegan a trabajar”: Boric reprocha ausencias en la Cámara y llama a diputados a dedicar su tiempo a legislar

Este jueves, el Presidente Gabriel Boric reprochó las ausencias en la Cámara de Diputados e instó a los parlamentarios a dedicarse a legislar.

El Mandatario lanzó este nuevo dardo mientras encabezaba la inauguración del Jardín Infantil y Sala Cuna “Rayún del Valle”, en San Felipe.

De esta manera, el Jefe de Estado recordó lo sucedido el pasado 15 de octubre en la Cámara Baja, cuando la sesión de sala falló por falta de quórum. Esa vez solo llegaron 48 de los 155 parlamentarios.

“La gente está cansada de vernos pelear, de ver gritar, de ver insultarse entre un candidato al gobierno. Eso al final del día pasa, como decía un expresidente, es hojarasca”, dijo.

Tras esto, Boric remarcó que “lo que quedan son las obras. Obras son amores. Y lograr sacar la ley de Sala Cuna para Chile, no me cabe ninguna duda que sería un tremendo logro".

Y luego agregó: “Sería mucho mejor dedicarle el tiempo legislativo a eso, en vez de tener tiempo en donde fracasan las sesiones porque los diputados no llegan a trabajar o porque se dedican a otras cosas. Yo invito a los parlamentarios a dedicarse a sacar proyectos como este o aquel que termina con el sistema antiguo del CAE, del financiamiento de la educación superior y empecemos a pensar en las familias. Para eso nos eligieron, a ustedes nos debemos".

Las palabras de Boric se dan, además, en medio de la ofensiva que reactivó la oposición en contra del exministro de Energía, Diego Pardow (FA), a quien se busca castigar con una acusación constitucional por el error en el cobro de las cuentas de la luz.