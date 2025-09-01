SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Presidente de la Cámara y ministra Lobos fijan cita crucial para destrabar reforma de voto obligatorio

José Miguel Castro (RN) y Joanna Pérez (Demócratas) fueron mandatados por las bancadas de oposición como negociadores ante el Ejecutivo para tratar de lograr un acuerdo en torno a la iniciativa que establece una multa para los ciudadanos chilenos que no concurran a las urnas.

Nicolás QuiñonesPor 
Nicolás Quiñones
Testera de la Cámara. Foto: Cámara de Diputados.

El Congreso de Valparaíso. Esa es la sede que acordaron el presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), y la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos (Ind.), para sostener, este lunes, la última conversación de cara a la votación en particular del proyecto que establece la multa por no votar y que es de autoría de Joanna Pérez (Demócratas).

Castro y la misma diputada Pérez habían sido mandatados por las bancadas de oposición como negociadores ante el Ejecutivo para tratar de lograr un acuerdo que permita destrabar esta iniciativa, que establece una sanción monetaria del orden de los $ 34 mil a $ 206 mil para los ciudadanos chilenos que no concurran a las urnas.

Este proyecto, que será votado el próximo martes en la sala, excluye de la multa a los extranjeros habilitados para sufragar, tema que complicaba particularmente al oficialismo debido a la presunta incidencia que tendría la comunidad venezolana -mayoritariamente crítica de la izquierda- en los comicios.

No obstante, a pesar de la resistencia inicial de La Moneda a tramitar esta reforma, finalmente el gobierno, a través de la misma ministra Lobos, se allanó a la fórmula propuesta por la oposición.

La diputada Pérez señaló que “más que un acuerdo, yo diría que hay un convencimiento de parte del gobierno de que este es un proyecto que es necesario, porque hay un mandato constitucional que hay que aplicar el voto obligatorio”.

Una de las últimas señales del Ejecutivo la entregó la ministra vocera, Camila Vallejo (PC), en habitual comparecencia ante los medios de los lunes. Desde el Salón Azul de Palacio, la portavoz del gobierno sostuvo que “había una discusión legislativa importante, no fácil obviamente, por ver cómo se implementa el mandato constitucional del voto obligatorio que no está en cuestión, a través de la exigencia de multas a nuestros ciudadanos. Y, en ese diálogo, se ha tratado de llegar al mayor acuerdo y consenso posible en eso. El proyecto de la diputada Pérez ha jugado un rol, dado que el Ejecutivo, en conversación con otros parlamentarios, ha visto que ahí hay un camino de solución”.

28/07/2025 - VOCERÍA MINISTRA CAMILA VALLEJO - Foto - Mario Téllez / La Tercera MARIO TELLEZ

Consultado por los dichos de la vocera, Castro consideró que eran una señal de que el oficialismo está embarcado ya en esta reforma. Sin embargo, agregó “que hay que entender que el gobierno, en múltiples ocasiones, dice una cosa, pero después sus parlamentarios votan en otro sentido”.

Ante el riesgo de una nueva revuelta oficialista contra el proyecto, el presidente de la Cámara es cauto. “Voy a esperar a tener una reunión el día lunes con la ministra Macarena Lobos, que es mi enlace en el gobierno, y ahí podremos saber si realmente el gobierno se va a allanar”, aseguró.

“Esperaría que intenten cuadrar sus votos para dar una señal de orden”, insistió Castro.

El presidente de la Cámara, José Miguel Castro. Foto: Sebastián Cisternas/Aton Chile. SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

De esto da cuenta la postura del diputado Daniel Manouchehri (PS), quien ha encabezado la resistencia a la iniciativa. De hecho, el legislador socialista fue quien forzó que el proyecto en cuestión fuera devuelto a la Comisión de Gobierno, donde ingresó más de una veintena de indicaciones para modificar su contenido.

“Nosotros tenemos una convicción en esta materia: el rumbo de Chile debe ser definido por los chilenos. Hoy no hay acuerdo en el Congreso, porque la derecha insiste en entregar nuestra soberanía democrática a extranjeros. No obstante, vamos a apoyar si se construye un acuerdo”, aseguró Manouchehri.

Voto extranjero

Lo que ha quedado despejado en estas semanas de discusión es que la modificación del padrón electoral para excluir a los extranjeros -como era la intención original de La Moneda- es que no habrá innovaciones en los comicios de este año, salvo la multa que solo se aplicaría a los chilenos.

Si bien el Servicio Electoral ya había afirmado a principios de agosto que la nómina de habilitados para sufragar ya estaba cerrada, el gobierno se había resistido a dar por desechada esa posibilidad.

No obstante, la primera en ratificar que el Ejecutivo renunciaba a esa apuesta, al menos para estas elecciones, fue la ministra Lobos. “El padrón ya está cerrado, este es un debate que tenemos que dar aun cuando se aplique a las próximas elecciones, no a las de aquí a noviembre, pero que es un debate que deberíamos dar”, señaló la titular de la Segpres.

Estas palabras fueron reforzadas por Vallejo, quien planteó la necesidad de "legislar hacia adelante sobre la composición del padrón para normalizar un poco más la situación de Chile respecto a las elecciones presidenciales y la participación de extranjeros en relación a la realidad del resto del mundo”.

Al respecto, la diputada Pérez sostuvo que el sufragio de los inmigrantes -quienes pueden participar de todos los comicios en Chile con solo 5 años de avecindamiento y sin estar nacionalizados- “es una discusión de largo aliento” y que hay que abordarla de manera más integral.

Más sobre:PolíticaEleccionesCámara de DiputadosGobiernoJosé Miguel CastroSegpres

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Afganistán: más de 800 muertos por terremoto en el este del país

Menor de 16 años muere tras ser baleado en Pudahuel: otro joven de 19 años también resultó herido

Qué es NanoBanana, el modelo “más avanzado” para imágenes de IA de Google

Esta cámara 4K de seguridad para interiores gira 360° y asegura calidad de imagen sin pagar una suscripción

“No estás loco”: ChatGPT aumentó la paranoia de un hombre que terminó por matar a su madre y suicidarse

El mal momento de Karim Khan, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
Denzel Washington: “En esta etapa de mi carrera sólo me interesa trabajar con los mejores”

Denzel Washington: “En esta etapa de mi carrera sólo me interesa trabajar con los mejores”

4.
Hallan sin vida a Valeria Afanador, niña desaparecida hace 18 días en Colombia: autoridades no descartan homicidio

Hallan sin vida a Valeria Afanador, niña desaparecida hace 18 días en Colombia: autoridades no descartan homicidio

5.
Crisis habitacional: Montes apunta a cambiar financiamiento de viviendas y alega que “no podemos vivir sólo del Presupuesto”

Crisis habitacional: Montes apunta a cambiar financiamiento de viviendas y alega que “no podemos vivir sólo del Presupuesto”

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

Estas son las razones por las que podrías no estar descansando bien

Estas son las razones por las que podrías no estar descansando bien

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

Servicios

Temblor hoy, lunes 1 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, lunes 1 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

A qué hora y dónde ver a Rayo Vallecano vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Rayo Vallecano vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Septiembre llega con cambio de hora: cuándo es, qué zonas están excluidas y qué hay que hacer

Septiembre llega con cambio de hora: cuándo es, qué zonas están excluidas y qué hay que hacer

Menor de 16 años muere tras ser baleado en Pudahuel: otro joven de 19 años también resultó herido
Chile

Menor de 16 años muere tras ser baleado en Pudahuel: otro joven de 19 años también resultó herido

Fiscalía advierte: Calisto y Pulgar no recuperarían fuero parlamentario en caso de ser elegidos al Senado

Presidente de la Cámara y ministra Lobos fijan cita crucial para destrabar reforma de voto obligatorio

Ipom de septiembre: economistas ven que techo del PIB 2025 estará entre 2,5% y 2,75% y leve alza en inflación
Negocios

Ipom de septiembre: economistas ven que techo del PIB 2025 estará entre 2,5% y 2,75% y leve alza en inflación

Fontaine defiende propuesta de “Chao préstamo al Estado” de Kast: “Es una mejora de la reforma, no es un cambio”

Acusa que los números “no nos dan”: vocero económico de Matthei apunta a Kast por propuesto ajuste fiscal de US$6.000 millones

Qué es NanoBanana, el modelo “más avanzado” para imágenes de IA de Google
Tendencias

Qué es NanoBanana, el modelo “más avanzado” para imágenes de IA de Google

Esta cámara 4K de seguridad para interiores gira 360° y asegura calidad de imagen sin pagar una suscripción

“No estás loco”: ChatGPT aumentó la paranoia de un hombre que terminó por matar a su madre y suicidarse

Aníbal Mosa y la muerte de hincha en el Monumental: “Carabineros tenía la palabra final y decidieron que continuara el partido”
El Deportivo

Aníbal Mosa y la muerte de hincha en el Monumental: “Carabineros tenía la palabra final y decidieron que continuara el partido”

La crítica de Michael Clark tras el Superclásico: “Se debió suspender; murieron tres personas en seis meses en este estadio y no pasa nada”

Alexis Sánchez viaja a España para fichar por el Sevilla

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual
Finde

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 30 y 31 de agosto

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

Maximiliano del Río, director de Lollapalooza Chile: “Las bandas legendarias pueden volver a estar en el festival”
Cultura y entretención

Maximiliano del Río, director de Lollapalooza Chile: “Las bandas legendarias pueden volver a estar en el festival”

Green Day en Chile: la patineta eterna

He visto a todos caer: un relato de Jaime Bayly

Afganistán: más de 800 muertos por terremoto en el este del país
Mundo

Afganistán: más de 800 muertos por terremoto en el este del país

El mal momento de Karim Khan, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional

Mario Álvarez, abogado mexicano: “La reforma judicial es un capricho del presidente López Obrador y es una soberana tontería”

Familias distintas, un mismo gesto: acoger
Paula

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”