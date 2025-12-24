Primer viaje internacional 2026: Kast viajaría a Perú dentro de los primeros 10 días de enero

Perú es el tercer destino internacional fijado por el Presidente electo José Antonio Kast para continuar con su estrategia de coordinación regional.

Hace una semana el republicano viajó hasta Buenos Aires, Argetina, para reunirse con el presidente Javier Milei. Allí hablaron de seguridad y de economía prinicipalmente. Además, se tanteó la idea de que el actual secretario de Política Económica del gobierno argentino, el chileno José Luis Daza, se sume a su futuro gobierno.

Seis días más tarde, Kast voló hasta Ecuador, para reunirse con el presidente Daniel Noboa. En esa instancia además de hablar de seguridad, la idea de implementar un corredor humanitario comenzó a instalarse con mayor fuerza.

Porpuesta que también el Mandatario electo conversará con José Jerí, presidente de Perú, cuando llegue al país vecino. Dicho viaje aún no tiene una fecha fija, pero lo cierto es que sí será dentro de los primeros 10 días de enero , así lo transmitió el equipo de Kast a este diario.

Para esa ocasión, Kast ya dio sus primeros pasos. Y es que en medio de su periplo a Ecuador, realizó una escala de seis horas en Lima, en la cual aprovechó de juntarse con el canciller peruano, Hugo de Zela.

#NoticiasTorreTagle | El canciller Hugo de Zela saludó al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, durante su escala en Lima rumbo a Ecuador. En el encuentro de cortesía, el líder chileno confirmó que su primer viaje internacional en 2026 será al Perú. Asimismo, el… pic.twitter.com/6EThGztKHn — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) December 23, 2025

Dado los últimos acontecimientos que han ocurrido en torno a nuestro país y Perú, se espera que la crisis migratoria sea tema prinicipal de la conversación. Sobre todo, la implementación de un corredor humanitario.

Y es que a fines de noviembre, Jerí decidió declarar estado de emergencia en la frontera con Chile ante el aumento de la inmigración irregular.

El gobierno chileno no se quedó atrás y optó por conformar -junto a Perú- el Comité Binacional de Cooperación Migratoria, un mecanismo para prevenir y controlar con mayor rigor los flujos migratorios irregulares.

En esa instancia, ambas naciones acordaron incrementar los patrullajes simultáneos en la frontera. Además de profundizar el intercambio de información estratégica entre la Policía Nacional del Perú (PNP), la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros de Chile.

Días de descanso

El Mandatario electo -desde que resultó triunfador del balotaje el 14 de diciembre- ha mantenido una agenda muy ajetreada.

Es por eso que tomará unos días de descanso antes de iniciar su gobierno como tal.

Según transmiten en su entorno, entre Navidad y Año Nuevo no asistirá a la oficina del Presidente electo, ubicada en Las Condes.

Eso sí, se espera que pese al descanso de fin de año, el trabajo de búsqueda de nombres para su gabinete y chequeo de antecedentes continúe avanzando de manera reservada.

Con ello, y el viaje de Perú concretado, Kast proyecta un segundo descanso, esta vez más extenso, durante el mes de febrero en el sur de nuestro país.