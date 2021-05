Provoste a ministro Ossa por mínimos comunes: “Si no va a ayudar, no sea un obstáculo”

La presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC) llamó este miércoles al ministro de la Segpres, Juan José Ossa a no ser un “obstáculo” en la conversación de “mínimos comunes” que el gobierno lleva a cabo con el Congreso para buscar una salida a la crisis sanitaria y política que vive el país a raíz de la pandemia de Covid-19.

Esto, luego de que el secretario de Estado solicitara que estas conversaciones con el Congreso sirvan también para fijar “mínimos comunes” sobre la forma en que se legisla, en referencia a la preocupación del Ejecutivo por una serie de proyectos de reforma constitucional que ha impulsado la oposición en el último tiempo, como los retiros de fondos de pensiones.

Tras esto, en su cuenta de Twitter, Provoste indicó que “la agenda de mínimos comunes es un esfuerzo para llegar con apoyos universales a las familias y Pymes. No otra cosa. Ministro @juanjoseossasc, si desea continuar cuestionando atribuciones del Congreso quisiera decirle -con respeto- si no va a ayudar, al menos no sea un obstáculo”.

Recordar que el ministro Ossa es uno de los designados por el Presidente Sebastián Piñera -junto a su par de Hacienda, Rodrigo Cerda-, para encabezar las negociaciones con los líderes del Parlamento, la presidenta del Senado Yasna Provoste (DC) y de la Cámara, Diego Paulsen (RN), para avanzar en la búsqueda de iniciativas para ir en apoyos de las familias afectadas por el Covid-19 y de las pymes.